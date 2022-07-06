Как Москва заставила Осло снять блокаду с россиян на Шпицбергене

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6 июля, среда  |  Последнее обновление — 19:29  |  vz.ru
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Антироссийские санкции довели экономику США до шоковых сценариев

Мир пугают все большими проблемами в развитых экономиках REUTERS/Dado Ruvic
Крупные бизнесмены и аналитики на Уолл-стрит переходят к открытым разговорам о предстоящей рецессии США. Кризис оказался на носу и у Европы, которая, кажется, делает все, чтобы лишить себя газа. Рано списывать со счетов риски еще одной волны коронавируса, говорят экономисты. А от нефти ждут либо резкого падения до 45-65 долларов за баррель, либо космического взлета до 380 долларов. К чему же стоит готовиться? Подробности...
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Узбеков напугали перспективой потерять половину страны

За первые два дня волнений погибли 18 человек KUN.UZ/REUTERS
Попытки Ташкента упразднить автономию каракалпаков обернулись вооруженным бунтом и массовыми протестами в Каракалпакии – малонаселенной, но огромной по площади республике, занимающей почти половину территории Узбекистана. Власть тут же согласилась на уступки, но это не означает, что проблема сепаратизма решена надолго. Меж тем у России в Каракалпакии есть собственный национальный интерес.  Подробности...
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Активную молодежь готовят к современным вызовам

«Территория смыслов» объединила активную молодежь из всех регионов страны территориясмыслов.рф
Увлеченная и энергичная молодежь из регионов страны собралась на форум «Территория смыслов» в Подмосковье, чтобы разработать совместные проекты, приобрести новые навыки и встретиться с единомышленниками. Помогать им в этом будут эксперты и спикеры из числа руководителей крупнейших федеральных органов власти и бизнес-структур. Подробности...
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Украинцев насильно гонят «воевать с Россией»

Украинских мужчин приводят в военкоматы насильно REUTERS/Gleb Garanich
Кризис на фронте, который переживает украинская армия, имеет отчетливые признаки и в тылу. И главный из этих признаков – острое нежелание обычных украинцев участвовать в боевых действиях. Сегодня украинское государство предпринимает целую серию мер, чтобы силой отловить и отправить на передовую кого угодно. Почему такое произошло? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Почему Россия не присоединила ЛНР сразу после освобождения

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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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Герман Садулаев, писатель, публицист
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Марина Ахмедова, Журналист, писатель
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    Как Москва заставила Осло снять блокаду с россиян на Шпицбергене

    Жизненно важные грузы для Шпицбергена придут на архипелаг до 8 июля
    		   6 июля 2022, 19:05
    Фото: Олег Булдаков/ТАСС
    Текст: Алена Задорожная,
    Андрей Резчиков

    Норвегия разблокировала доставку грузов для наших горняков на арктический архипелаг Шпицберген. Россиянам, работающим в этой особой зоне, теперь не грозит голод. Норвежские власти объяснили несостоявшуюся блокаду санкциями, для которых в самом же Осло нашли лазейку. Что же на самом деле заставило наших северных соседей изменить позицию?

    Власти Норвегии согласились пропустить через свою территорию грузы для российских поселений на полярном архипелаге Шпицберген, сообщил в среду норвежский телеканал NRK со ссылкой на МИД королевства. «Контейнеры перевозятся с помощью норвежского грузовика от КПП «Стурскуг» на границе в норвежский город Тромсё и далее морским путем на Шпицберген», – цитирует ТАСС сообщение официального Осло. В норвежском МИД пояснили, что грузы, необходимые для работающих на архипелаге шахтеров – сотрудников государственного треста «Арктикуголь», уже находятся на судне, которое движется в сторону полярных островов.

    Генконсульство России на Шпицбергене подтвердило разрешение ситуации с доставкой грузов на острова. Два контейнера доставят российским шахтерам и другим нашим гражданам уже 8 июля, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    Напомним, что на Шпицбергене находится около полутысячи россиян – 450 горняков и сотрудников обслуживающего персонала в поселке Баренцбург и до 50 наших граждан, которые летом поддерживают инфраструктуру и готовы к приему туристов в законсервированном поселке Пирамида.

    К концу июня сотрудники треста «Арктикуголь», работающие на Шпицбергене, оказались под угрозой голода. Тогда норвежские власти отклонили заявку России на пропуск грузов для наших граждан через КПП «Стурскуг» – единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе. Ранее, в конце мая на «Стурстуге» было остановлено около 20 тонн продуктов и оборудования. «Своим волевым решением норвежские власти пытаются оставить российских шахтеров без продуктов питания, что аморально по своей сути. Это нарушает права человека и принципы гуманизма», – заявил сенатор Константин Косачев.

    На этой неделе Москва уже была готова перейти к жестким мерам. Во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по международным делам рассмотреть вопрос о денонсации договора между РФ и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. Первый замглавы международного комитета Совфеда Андрей Климов сказал: «После разрыва договора против Норвегии могут быть применены и другие инструменты. Так что на месте политиков в Осло я бы повел себя более осмотрительно».

    Вопрос о денонсации на заседании поднял депутат Михаил Матвеев (КПРФ), отметив, что Россия, согласно договору, уступила 175 тыс. кв. км Баренцева моря Норвегии. После этого МИД Норвегии выступил с утверждением, что договор с Россией 2010 года не подлежит денонсации: «подобная возможность не предусмотрена в тексте этого документа». В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что власти Норвегии незаконно ввели против России односторонние экономические санкции.

    То, что ситуацию в итоге удалось разрешить, и продовольствие пойдет с большой земли на архипелаг, стало «результатом диалога с российской стороной», в среду заявила пресс-секретарь норвежского МИД Ане Лунде. Она пояснила логику норвежских властей: из-за антироссийских санкций, к которым присоединилось королевство, грузы для Шпицбергена не могли быть перевезены через норвежскую территорию на транспорте, зарегистрированном в России. Но теперь вопрос решен, и в порт Тромсё (откуда продукты будут доставлены на Шпицберген) груз перевезла норвежская транспортная компания, подчеркнула Линде. Обходной маневр найден, подтвердил генконсул России на архипелаге Сергей Гущин в эфире телеканала «Россия 24». Для доставки грузов были привлечены норвежские перевозчики. Из-за санкций контейнеры не могут быть доставлены судном с российской регистрацией.

    «Когда мы предметно объяснили норвежцам, что не шутим и будем отстаивать законные права наших граждан, то в Осло, видимо, дошло, что это так и есть»,

    – комментируя решение норвежских властей, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Климов. По мнению первого замглавы международного комитета СФ, возможность повторения подобных инцидентов в будущем зависит не от норвежских властей, а «от их заокеанских кураторов». «Если заокеанские кураторы решат сделать паузу, значит, какое-то время задержки грузов не будет. Если заокеанским кураторам захочется додавить ситуацию, то они сделают это снова под каким-нибудь соусом, потому что Норвегия, как и многие другие европейские государства, к сожалению, квазисамостоятельная и квазисуверенная страна. Такая зависимость вредит, прежде всего, самим этим странам, их гражданам, их будущему, но это так», – констатировал собеседник.

    По мнению Климова, в качестве профилактики по вопросу снабжения российских поселений на Шпицбергене нужно добиваться того, чтобы норвежцы, которые «кроме силы, ничего не понимают», не боялись отвечать отказом на требования заокеанских кураторов «сделать что-нибудь нехорошее в отношении РФ». «Когда мы добьемся такого понимания реальности, то легче будет всем, и Норвегии в том числе», – подытожил Климов. 

    Впрочем, ряд экспертов полагают, что Норвегия не только действует в фарватере политики старшего партнера по НАТО – США, но и преследует собственный интерес. Высказывается мнение, что Осло системно пытается пересмотреть статус Шпицбергена, который уже более ста лет представляет собой особую территорию. Положение богатых углем островов Шпицберген определяется Парижским договором, подписанным более ста лет назад – в 1920 году. Согласно документу, над ранее спорным архипелагом устанавливался суверенитет Норвегии, однако Парижский трактат предоставляет гражданам всех подписавших его стран равные права по экономической эксплуатации природных ресурсов (при этом не обеспечивая прав экстерриториальности). Договор подписали 40 государств, но на практике соглашение использовали две страны – Норвегия и Советский Союз, а затем и его правопреемница РФ. Об особом статусе России на островах свидетельствует то, что в поселке Баренцбург действует российское генконсульство.

    «Для Норвегии договор 1920 года менее значим, чем нормы и положения Конвенции ООН по Морскому праву и чем нормы и положения национального законодательства страны. По сути Осло уже давно пытается размыть Шпицбергенский трактат, а для этого нужно постоянно создавать новые ограничения», – ранее объяснял ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Павел Гудев.

    При этом, как полагает доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев, заявление норвежского МИД о «компромиссе» и фактическое разрешение спора свидетельствует, что Осло опасается всерьез ссориться с Москвой. «Норвежцы давали понять, что они будут усложнять нам жизнь, но идти до конца они не собирались», – полагает собеседник. В Москве звучали призывы отправить к морской границе с Норвегией военный конвой – и вероятно, это также возымело действие, считает Трухачев.

    «Норвегия не Литва, которая всерьез намеревалась блокировать Калининград, – в Осло более-менее разумные люди сидят в руководстве,

    поэтому на рожон они решили не лезть, когда дело запахло керосином»,

    – отметил собеседник. Российская сторона повысила планку обсуждения, упомянув возможность денонсации договора о морской границе, – и это до какой-то степени подействовало на норвежцев, вернув обсуждение в прагматичное русло, указал Трухачев.

    «При этом надо отметить, что у нас Норвегию зачастую недооценивают, – указал собеседник. – Надо больше уделять ей внимание, потому что страна небольшая, но достаточно серьезная, соседи в таком чувствительном для нас месте, как Арктика. Неприятности возможны. Норвегия не Литва. Проблемы могут возникнуть по рыбоохранной зоне вокруг Шпицбергена. В свое время такое уже было – гонки норвежских патрулей за нашими рыбаками». 

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