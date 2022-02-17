Взгляд
17 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 09:09  |  vz.ru
Разделы

В США напрасно радуются прибыли от кризиса на Украине

WSJ благодарит Украину за борьбу с российским газом Jim West/imageBROKER/Global Look Press
Западные СМИ опубликовали радостную новость о том, что США обошли своих конкурентов – Саудовскую Аравию и Россию – по добыче нефти и газа. Более того, в январе впервые экспорт СПГ из США в Европу превысил поставки по трубопроводу из России. И все это произошло якобы благодаря украинскому кризису. Почему логика этих откровений страдает? Подробности...
Перейти в раздел…

Как Россия защитит Северный морской путь от «белой дивизии»

США планируют в перспективе развертывание «арктической дивизии» на Крайнем Севере Tech. Sgt. Efren Lopez/U.S. Air Force
Растущие аппетиты США в «оттаивающем» полярном регионе будут обеспечивать эсминцы с «Томагавками», новые военные базы и арктическая дивизия. Соединенные Штаты, которые считают себя, помимо прочего, важнейшей арктической державой, не могут смириться с российским контролем над Севморпутем. Чем Россия может защитить свою безопасность, учитывая, что через полюс пролегает и кратчайший маршрут для ракет? Подробности...
Перейти в раздел…

Грандиозные учения ВМФ России привлекли внимание всего мира

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» – один из самых мощных кораблей ВМФ РФ, принимающих участие в данных учениях Минобороны РФ/ТАСС
ВМФ России проводит крупнейшие учения за много последних лет. Российские корабли вызвали бурную реакцию в Швеции, Ирландии, Великобритании и, конечно же, на Украине. Каким способом российский Военно-морской флот заставил Запад поволноваться и почему эти учения показали, что есть повод тревожиться и за сам ВМФ России? Подробности...
Перейти в раздел…

Швеции вступить в НАТО мешает оружейный бизнес

Шведские и финские военные часто проводят совместные маневры forsvarsmakten.se
Швеция заявила, что вступлению в НАТО предпочтет военное сотрудничество с соседней Финляндией. Между этими двумя странами де-факто уже давно действует оборонительный альянс. Однако в условиях, когда расклад сил в Европе быстро меняется, финны и шведы уже вполне могут и узаконить свой альянс, оставаясь при этом вне НАТО. Стоит ли России опасаться появления финско-шведского боевого блока у своих границ? Подробности...
Перейти в раздел…

Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
Перейти в раздел…

Как топливная блокада заставит Киев выполнять Минские соглашения

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Энергетическая порка Украины, вероятно, будет происходить так долго, как долго Киев будет тянуть с имплементацией Минских соглашений. У президента Зеленского просто не останется аргументов и красивых роликов для внутренней аудитории, которая потребует топлива и тепла, а не зрелищ. Подробности...

Для распространения фейков о ковиде используют котиков

Александр Малькевич
Александр Малькевич, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций
Самый опасный вид авторов дезинформации о COVID-19 – те, кто пытается не просто распространить фейки, а еще и всеми доступными способами расширить число их потенциальных жертв. Подробности...

Как зима помогла русским взять неприступную турецкую крепость

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
16 февраля 1916 года русские овладели турецкой крепостью Эрзерум. Стремительное, особенно по меркам Первой мировой, наступление проходило в тяжелейших условиях. И все-таки наши предки овладели важной вражеской крепостью. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Перейти в раздел…

Бразильский «тролль» в России

Как заставить Киев выполнить «Минск-2»

США предали Украину

Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

Жертвами паводка в Рио-де-Жанейро стали десятки человек

В бразильском городе Петрополис, расположенном в горных районах штата Рио-де-Жанейро, произошло наводнение. Официально известно о гибели шести человек, но, как считается, на самом деле погибло не менее 40 человек.
Подробности...

Бронетехника РФ покидает Белоруссию после учений «Союзная решимость – 2022»

Минобороны начало погрузку на железнодорожные платформы гусеничной военной техники после ее участия в масштабных совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость – 2022». На Западе неоднократно заявляли о том, что эта техника якобы будет задействована для «вторжения» на Украину. Южный и Западный военные округа возвращают войска в места постоянной дислокации
Подробности...

Умерла актриса Евгения Брик

Актриса Евгения Брик, супруга режиссера Валерия Тодоровского, умерла на 41-м году жизни. В последнее время она тяжело болела, о чем знали только близкие, и лечилась в Лос-Анджелесе, сообщили ее друзья. У нее осталась дочь Зоя
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
  • Признать без условий

  • В случае прямой военной агрессии Украины

  • В случае вступления Украины в НАТО

  • Не должна признавать ЛНР и ДНР
Как вы предпочитатете хранить свои сбережения?
  • В наличных

  • В банке

  • В ценных бумагах

  • Нет сбережений
Вы боитесь заболеть коронавирусом?
  • Да, ещё не болели

  • Да, уже болели

  • Нет, ещё не болели

  • Нет, уже болели
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: ВСУ открыли огонь по пяти населенным пунктам ЛНР
    В Британии присудили Путину победу над Западом Пентагон пожаловался на перехваты Россией своих самолетов над Средиземным морем Побывавшая в Крыму украинская певица отказалась участвовать в «Евровидении» Младенца с отравлением наркотиками доставили в больницу в Мытищах
    В новой стратегии госбезопасности Украины Россия названа угрозой Следственный комитет завел дело после обнаружения массовых захоронений в ДНР Выявлена особенность размножения «омикрона» в нижних дыхательных путях Эксперт: В хоккей на Олимпиаде надо обыгрывать даже инопланетян
    Шаманов: Отвод одних наших войск от границы не исключает прибытия других Французскую молодежь решили заманить на выборы через Tinder На Украине резко подорожала стоимость борщевого набора Синоптик: Надвигающийся на Москву циклон «Иления» вряд ли растопит весь снег

    Северная Корея – 2


    Шарий: Если завтра в Украине начнутся публичные расстрелы, никто ничего не скажет

    доход в старости


    Москвичи назвали приемлемой пенсию почти в 84 тыс. рублей

    местеролон в крови


    Украинскую лыжницу заподозрили в нарушении антидопинговых правил

    Видео

    обзор прессы


    Западные СМИ: Мы не понимаем, что у Путина в голове

    экспорт СПГ


    В США напрасно радуются прибыли от кризиса на Украине

    планы ВСУ


    Украина готовит против Донбасса два основных удара

    Мировая экономика


    Над миром нависла угроза продуктового голода

    страна НАТО


    Афины не заступятся за убитых ВСУ греков в Донбассе

    «деэскалация»


    Андрей Колесник: Россия обязана защитить Донбасс

    причины слабости


    Тимофей Бордачёв: Амнезия Европы

    блестящий маневр


    Тимур Шерзад: Как зима помогла русским взять неприступную турецкую крепость

    на ваш взгляд


    При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?

    Как Россия защитит Северный морской путь от «белой дивизии»

    США планируют в перспективе развертывание «арктической дивизии» на Крайнем Севере
    		   17 февраля 2022, 08:50
    Фото: Tech. Sgt. Efren Lopez/U.S. Air Force
    Текст: Николай Васильев,
    Ростислав Зубков,
    Михаил Мошкин

    Растущие аппетиты США в «оттаивающем» полярном регионе будут обеспечивать эсминцы с «Томагавками», новые военные базы и арктическая дивизия. Соединенные Штаты, которые считают себя, помимо прочего, важнейшей арктической державой, не могут смириться с российским контролем над Севморпутем. Чем Россия может защитить свою безопасность, учитывая, что через полюс пролегает и кратчайший маршрут для ракет?

    В Арктике США планируют нарастить военное присутствие, чтобы получить беспрепятственный доступ к ресурсам региона и к Северному морскому пути, заявил в среду в интервью «Российской газете» заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов. Он, в частности, отметил: наращивание американского присутствия подразумевает развертывание эсминцев УРО (эскадренных миноносцев с управляемым ракетным вооружением), создание новых объектов и пунктов базирования ВМС, а также в перспективе формирование «арктической дивизии». Кроме того, Попов упомянул планы Соединенных Штатов построить к 2027 году три новых тяжелых ледокола.

    «В Арктике США стремятся оспорить законные права России, получить беспрепятственный доступ к ресурсам региона и к Северному морскому пути. Исходя из этого, за последние два года приняты арктические стратегии министерств обороны, армии, ВВС, ВМС», – сказал замглавы Совбеза в интервью «Российской газете».

    О том, что стратегическое значение Севморпути для России непрерывно возрастает, свидетельствует поручение, которое президент Владимир Путин дал в октябре 2021-го правительству и Росатому – проработать вопрос об организации с нынешнего года регулярных транзитных грузовых перевозок по Северному морскому пути между Европой и Восточной Азией, к которым предполагается активно привлекать иностранный бизнес. Предполагается кратно увеличить грузопоток на всем протяжении 10,5 тыс. километров арктического маршрута. Сразу три ледокола проекта ЛК-120Я «Лидер» будут построены в соответствии с утвержденной президентом России Стратегией развития Арктической зоны до 2035 года.

    «Вряд ли стоит напоминать, что Северный морской путь очень выгоден для нас экономически. Ведь это самый короткий и дешевый путь с Дальнего Востока в европейские страны. Сейчас судам из Китая на пути в Европу приходится идти через Суэцкий канал, вокруг всей Евразии, что в несколько раз длиннее и дороже», – сказал газете ВЗГЛЯД  капитан первого ранга запаса Игорь Курдин. Отсюда и очевидный интерес всех крупных геополитических игроков, включая США, которые, владея Аляской, позиционируют себя как одну из арктических держав.

    Напомним, в июне прошлого года по итогам встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве Путин заверил – российская сторона намерена придерживаться норм международного права при эксплуатации Севморпути. Но, как отмечают эксперты, Вашингтон очевидно не устраивает то, что столь геостратегически важный маршрут находится под контролем России. Действительно, в мае прошлого года госсекретарь Энтони Блинкен, выступая в Рейкьявике на заседании Арктического совета (в котором, к слову, с 2021 по 2023 год председательствует Россия), обвинил Москву в «незаконных морских претензиях» на Севере.

    Упомянутые претензии касаются «в частности, регулирования иностранных судов, следующих транзитом по Северному морскому пути, что противоречит международному праву», – цитировал «Коммерсант» главу Госдепа. Примерно тогда же Блинкен заявил, что растущее российское влияние и изменение климата с таянием арктических льдов могут привести к появлению «нового театра конфликта» в Арктике.

    «США будут оказывать давление, пытаясь перекроить нормы Морской конвенции ООН,

    исходя из которых Северный морской путь считается внутренним маршрутом», – отметил военный эксперт Алексей Леонков. «Кроме того, в качестве инструмента политического влияния Вашингтон будет использовать и Арктический совет, где большинство стран представляют блок НАТО, а нейтральные Швеция и Финляндия находятся под давлением США, – указал собеседник. – Американцы рассчитывают добавить военную составляющую в работу Совета – продвигать здесь свою военно-стратегическую повестку». Кроме того, США заинтересованы в исключении Китая из Арктического совета (сейчас КНР имеет в этой структуре статус наблюдателя в качестве страны с ледокольным флотом, заинтересованной в Севморпути) как части санкций за инциденты в Южно-Китайском море, заметил Леонков. С исключением Китая Россия явно окажется в меньшинстве.

    Американцы ставят целью «возвращение господства»

    Политические манипуляции будут подкрепляться демонстрацией военной силы, о которой и говорил зампред Совбеза Михаил Попов, отмечают эксперты. «Блинкен неоднократно требовал свободы судоходства под эгидой международного права. Когда мы слышим подобные высказывания из уст главы Госдепа, мы можем опасаться появления американского флота в спорной акватории. Россия не допустит такого «обеспечения свободы судоходства» вблизи своих границ», – ранее указывал в комментарии газете ВЗГЛЯД эксперт-американист Дмитрий Дробницкий.

    Появление в акватории Баренцева моря американских ракетных эсминцев, которое упомянул Попов, уже вошло в практику. Так, в мае 2020 года среди боевых кораблей, участвовавших в коллективных маневрах НАТО в Баренцевом море, были отмечены два корабля, оснащенных крылатыми ракетами «Томагавк» – «Портер» и «Дональд Кук» (эсминцы УРО класса «Арли Берк»). В октябре прошлого года командование Шестого флота США сообщило о маневрах ракетного эсминца «Росс». Представители ВМС США объяснили присутствие «Росса» у морских рубежей России тем, что Соединенные Штаты относятся к арктическим государствам, следовательно, вправе вместе с союзниками проводить надводные, а также наземные и воздушные операции «для безопасности региона».

     

    В Пентагоне не скрывают и намерений по развертыванию новых баз ВМС в полярных регионах. В марте 2021 года военное ведомство США обнародовало несекретную часть обновленной арктической стратегии – документ, озаглавленный Regaining Arctic Dominance («Возвращение господства в Арктике»). «Текущая задача ВМС США заключается в наращивании мощи в Арктике путем создания новых стратегических военно-морских баз в регионе Берингова моря и расширения своего военного присутствия на Аляске», – цитировал портал «Военное обозрение» тогдашнего министра Военно-морских сил США Ричарда Спенсера. О том же и тогда же заявил глава Объединенного командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) генерал ВВС США Глен Ван Херк. Военное командование США рассматривает планы создания в Арктике базы для флота на фоне растущего присутствия в регионе России. 

    В последнее время интерес к отработке военных навыков в Арктике проявляют и ближайшие союзники США по НАТО. Как сообщил сайт королевского ВМФ Великобритании, в начале февраля группа морских пехотинцев прибыла в Норвегию в рамках подготовки к военным учениям. Морпехи примут участие в учениях под названием «Холодный ответ». К ним позже присоединится авиация, группа кораблей, включая авианосец и корабль управления НАТО «Принц Уэльский». Как ожидается, учения, организатором которых выступает Норвегия, пройдут в марте и начале апреля. В них примут участие порядка 35 тысяч военных из 28 стран. В Королевском флоте обратили внимание, что британские морпехи, приглашенные в Норвегию местными властями, отрабатывают боевые навыки, чтобы  «быть в любое время готовыми дать бой в Арктике, если понадобится».

    Чем ответит Россия

    «Главная задача – не просто обеспечить российское военное присутствие в Арктике, а полностью устранить угрозу для нашей страны с этого направления. Самолеты или ракеты полетят в нашу сторону именно через Северный полюс, поскольку это кратчайший путь между нами и США, – отметил капитан 1 ранга Курдин. – Вот почему там нужно размещать средства ПВО с современными средствами обнаружения воздушных целей, в том числе ракет».

    По оценке Леонкова, «у нас там  сейчас сеть аэродромов и эшелонированная систему противовоздушной и противоракетной обороны». «В частности, Берингов пролив - полностью под нашим контролем, чем не могут похвастаться США», – подчеркнул военный эксперт.

    Россия уже давно начала формировать свои арктические войска, заметил Курдин.  «Строится сеть аэродромов по всему арктическому побережью, и сеть баз ПВО с использованием самых современных средств обнаружения и поражения воздушных и надводных целей. Там размещаются береговые артиллерийско-ракетные войска, системы наблюдения. Если американцы будут пытаться использовать в регионе надводные корабли ледового класса мы должны быть готовы к их уничтожению в случае конфликта. Для этого в Арктике размещаются береговые ракетные комплексы типа «Бастион», – рассказал подводник.

    Северный Ледовитый океан со времен Холодной войны регулярно патрулируют и наши, и американские субмарины, напомнил эксперт.  «В марте прошлого года мы наблюдали одновременное всплытие трех атомных лодок, взломавших при этом полярные льды. Это делается вовсе не для того, чтобы запугать вероятного противника, а чтобы научить подводников применять оружие из данных районов. Ведь для ракетных стрельб подлодка должна перейти в надводное положение. Но есть ограничения по толщине льда, который она в состоянии проломить. Поэтому сперва проводится ледовая разведка. Благодаря самолетам и спутникам она должна покрывать все приполюсные регионы», – подчеркнул капитан 1 ранга.

    «Американцы, в свою очередь, будут противодействовать этому. Они тоже ходят в походы подо льдом и время от времени всплывают в приполюсных районах. Любое наше действие рождает их противодействие, и это продолжается много десятилетий», – сказал Курдин.

    Для чего нужна Арктическая флотилия

    «Еще в годы Великой Отечественной немцы сумели создать на берегах Карского моря базы для снабжения своих подводных лодок, что значительно увеличивало их возможности, радиус их действий. Так что

    России по сути нужно использовать опыт тогдашнего нашего противника. Уже тогда нашим адмиралам стало ясно, что желательно иметь единое Арктическое командование.

    Этой структурой легче управлять, повысится эффективность боевого применения», - сказал собеседник.

    Насколько известно, сейчас создается отдельная Арктическая флотилия в составе Северного флота, отметил эксперт. «До сих пор две российские зоны ответственности в этой акватории были поделены между Северным и Тихоокеанскими флотами. Сейчас обсуждается вопрос об объединении этих зон в одну – Арктическую. Для этого предположительно и будет создано отдельное оперативно-тактическое объединение. Детали этого процесса засекречены, поскольку они очень интересуют США и НАТО в целом. Но можно предположить, что туда войдут подводные и надводные силы, береговые структуры и средства ПВО», – отметил капитан 1 ранга.

    Америка догонит Россию по ледоколам через 20 лет

    В числе вызовов со стороны США замглавы Совбеза Попов упомянул наращивание строительства ледоколов, отметил Курдин.  «У Америки есть шансы нагнать Россию по части ледокольного флота, – предполагает эксперт. – Но тут мало иметь деньги, нужен еще и опыт постройки подобных кораблей – кораблей ледового класса, тем более, с атомной энергетикой. У нас такой опыт есть, а у них – нет. Атомный ледокол значительно отличается от любого сухогруза или супертанкера. Разработка таких судов занимает не один год. Думаю, даже при финансовых возможностях США догнать Россию они смогут не раньше, чем через 20 лет».

    «В советское время мы построили первый в мире атомный ледокол – «Ленин», ледоколы типа «Арктика». Потом мы это дело забросили. Сейчас восстановили – строим ледоколы в Петербурге на Балтийском заводе, – напомнил эксперт. – Также у нас строятся атомные станции, которые можно перемещать вдоль берега и которые могут питать электроэнергией всю инфраструктуру, которую мы размещали и наращивали в регионе. Скорее всего, будет построена сеть таких атомных электростанций».

    «Стоит отметить, что в советское время Севморпуть обеспечивали не только атомные ледоколы, которых было не так уж много, а и дизель-электрические. И сегодня, чтобы сохранить мировое лидерство по ледоколам, сохранить отрыв от американцев, России нужно возобновить масштабное строительство и проектирование не только атомных, а и дизель-электрических ледоколов, а также создать сеть уже упомянутых выше плавучих атомных электростанций», – сказал Курдин.  

    «В российской Арктике все должно развиваться в комплексе: и сам Севморпуть, и военные структуры, которые будут его охранять, учитывая планы развертывания баз ВМС и сухопутных «белых дивизий». Думаю, наше руководство очень хорошо это понимает», - резюмировал эксперт.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •