Как Россия защитит Северный морской путь от «белой дивизии»

Растущие аппетиты США в «оттаивающем» полярном регионе будут обеспечивать эсминцы с «Томагавками», новые военные базы и арктическая дивизия. Соединенные Штаты, которые считают себя, помимо прочего, важнейшей арктической державой, не могут смириться с российским контролем над Севморпутем. Чем Россия может защитить свою безопасность, учитывая, что через полюс пролегает и кратчайший маршрут для ракет?

В Арктике США планируют нарастить военное присутствие, чтобы получить беспрепятственный доступ к ресурсам региона и к Северному морскому пути, заявил в среду в интервью «Российской газете» заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов. Он, в частности, отметил: наращивание американского присутствия подразумевает развертывание эсминцев УРО (эскадренных миноносцев с управляемым ракетным вооружением), создание новых объектов и пунктов базирования ВМС, а также в перспективе формирование «арктической дивизии». Кроме того, Попов упомянул планы Соединенных Штатов построить к 2027 году три новых тяжелых ледокола.

«В Арктике США стремятся оспорить законные права России, получить беспрепятственный доступ к ресурсам региона и к Северному морскому пути. Исходя из этого, за последние два года приняты арктические стратегии министерств обороны, армии, ВВС, ВМС», – сказал замглавы Совбеза в интервью «Российской газете».

О том, что стратегическое значение Севморпути для России непрерывно возрастает, свидетельствует поручение, которое президент Владимир Путин дал в октябре 2021-го правительству и Росатому – проработать вопрос об организации с нынешнего года регулярных транзитных грузовых перевозок по Северному морскому пути между Европой и Восточной Азией, к которым предполагается активно привлекать иностранный бизнес. Предполагается кратно увеличить грузопоток на всем протяжении 10,5 тыс. километров арктического маршрута. Сразу три ледокола проекта ЛК-120Я «Лидер» будут построены в соответствии с утвержденной президентом России Стратегией развития Арктической зоны до 2035 года.

«Вряд ли стоит напоминать, что Северный морской путь очень выгоден для нас экономически. Ведь это самый короткий и дешевый путь с Дальнего Востока в европейские страны. Сейчас судам из Китая на пути в Европу приходится идти через Суэцкий канал, вокруг всей Евразии, что в несколько раз длиннее и дороже», – сказал газете ВЗГЛЯД капитан первого ранга запаса Игорь Курдин. Отсюда и очевидный интерес всех крупных геополитических игроков, включая США, которые, владея Аляской, позиционируют себя как одну из арктических держав.

Напомним, в июне прошлого года по итогам встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве Путин заверил – российская сторона намерена придерживаться норм международного права при эксплуатации Севморпути. Но, как отмечают эксперты, Вашингтон очевидно не устраивает то, что столь геостратегически важный маршрут находится под контролем России. Действительно, в мае прошлого года госсекретарь Энтони Блинкен, выступая в Рейкьявике на заседании Арктического совета (в котором, к слову, с 2021 по 2023 год председательствует Россия), обвинил Москву в «незаконных морских претензиях» на Севере.

Упомянутые претензии касаются «в частности, регулирования иностранных судов, следующих транзитом по Северному морскому пути, что противоречит международному праву», – цитировал «Коммерсант» главу Госдепа. Примерно тогда же Блинкен заявил, что растущее российское влияние и изменение климата с таянием арктических льдов могут привести к появлению «нового театра конфликта» в Арктике.

«США будут оказывать давление, пытаясь перекроить нормы Морской конвенции ООН,

исходя из которых Северный морской путь считается внутренним маршрутом», – отметил военный эксперт Алексей Леонков. «Кроме того, в качестве инструмента политического влияния Вашингтон будет использовать и Арктический совет, где большинство стран представляют блок НАТО, а нейтральные Швеция и Финляндия находятся под давлением США, – указал собеседник. – Американцы рассчитывают добавить военную составляющую в работу Совета – продвигать здесь свою военно-стратегическую повестку». Кроме того, США заинтересованы в исключении Китая из Арктического совета (сейчас КНР имеет в этой структуре статус наблюдателя в качестве страны с ледокольным флотом, заинтересованной в Севморпути) как части санкций за инциденты в Южно-Китайском море, заметил Леонков. С исключением Китая Россия явно окажется в меньшинстве.

Американцы ставят целью «возвращение господства»

Политические манипуляции будут подкрепляться демонстрацией военной силы, о которой и говорил зампред Совбеза Михаил Попов, отмечают эксперты. «Блинкен неоднократно требовал свободы судоходства под эгидой международного права. Когда мы слышим подобные высказывания из уст главы Госдепа, мы можем опасаться появления американского флота в спорной акватории. Россия не допустит такого «обеспечения свободы судоходства» вблизи своих границ», – ранее указывал в комментарии газете ВЗГЛЯД эксперт-американист Дмитрий Дробницкий.

Появление в акватории Баренцева моря американских ракетных эсминцев, которое упомянул Попов, уже вошло в практику. Так, в мае 2020 года среди боевых кораблей, участвовавших в коллективных маневрах НАТО в Баренцевом море, были отмечены два корабля, оснащенных крылатыми ракетами «Томагавк» – «Портер» и «Дональд Кук» (эсминцы УРО класса «Арли Берк»). В октябре прошлого года командование Шестого флота США сообщило о маневрах ракетного эсминца «Росс». Представители ВМС США объяснили присутствие «Росса» у морских рубежей России тем, что Соединенные Штаты относятся к арктическим государствам, следовательно, вправе вместе с союзниками проводить надводные, а также наземные и воздушные операции «для безопасности региона».

В Пентагоне не скрывают и намерений по развертыванию новых баз ВМС в полярных регионах. В марте 2021 года военное ведомство США обнародовало несекретную часть обновленной арктической стратегии – документ, озаглавленный Regaining Arctic Dominance («Возвращение господства в Арктике»). «Текущая задача ВМС США заключается в наращивании мощи в Арктике путем создания новых стратегических военно-морских баз в регионе Берингова моря и расширения своего военного присутствия на Аляске», – цитировал портал «Военное обозрение» тогдашнего министра Военно-морских сил США Ричарда Спенсера. О том же и тогда же заявил глава Объединенного командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) генерал ВВС США Глен Ван Херк. Военное командование США рассматривает планы создания в Арктике базы для флота на фоне растущего присутствия в регионе России.

В последнее время интерес к отработке военных навыков в Арктике проявляют и ближайшие союзники США по НАТО. Как сообщил сайт королевского ВМФ Великобритании, в начале февраля группа морских пехотинцев прибыла в Норвегию в рамках подготовки к военным учениям. Морпехи примут участие в учениях под названием «Холодный ответ». К ним позже присоединится авиация, группа кораблей, включая авианосец и корабль управления НАТО «Принц Уэльский». Как ожидается, учения, организатором которых выступает Норвегия, пройдут в марте и начале апреля. В них примут участие порядка 35 тысяч военных из 28 стран. В Королевском флоте обратили внимание, что британские морпехи, приглашенные в Норвегию местными властями, отрабатывают боевые навыки, чтобы «быть в любое время готовыми дать бой в Арктике, если понадобится».

Чем ответит Россия

«Главная задача – не просто обеспечить российское военное присутствие в Арктике, а полностью устранить угрозу для нашей страны с этого направления. Самолеты или ракеты полетят в нашу сторону именно через Северный полюс, поскольку это кратчайший путь между нами и США, – отметил капитан 1 ранга Курдин. – Вот почему там нужно размещать средства ПВО с современными средствами обнаружения воздушных целей, в том числе ракет».

По оценке Леонкова, «у нас там сейчас сеть аэродромов и эшелонированная систему противовоздушной и противоракетной обороны». «В частности, Берингов пролив - полностью под нашим контролем, чем не могут похвастаться США», – подчеркнул военный эксперт.

Россия уже давно начала формировать свои арктические войска, заметил Курдин. «Строится сеть аэродромов по всему арктическому побережью, и сеть баз ПВО с использованием самых современных средств обнаружения и поражения воздушных и надводных целей. Там размещаются береговые артиллерийско-ракетные войска, системы наблюдения. Если американцы будут пытаться использовать в регионе надводные корабли ледового класса мы должны быть готовы к их уничтожению в случае конфликта. Для этого в Арктике размещаются береговые ракетные комплексы типа «Бастион», – рассказал подводник.

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Северный Ледовитый океан со времен Холодной войны регулярно патрулируют и наши, и американские субмарины, напомнил эксперт. «В марте прошлого года мы наблюдали одновременное всплытие трех атомных лодок, взломавших при этом полярные льды. Это делается вовсе не для того, чтобы запугать вероятного противника, а чтобы научить подводников применять оружие из данных районов. Ведь для ракетных стрельб подлодка должна перейти в надводное положение. Но есть ограничения по толщине льда, который она в состоянии проломить. Поэтому сперва проводится ледовая разведка. Благодаря самолетам и спутникам она должна покрывать все приполюсные регионы», – подчеркнул капитан 1 ранга.

«Американцы, в свою очередь, будут противодействовать этому. Они тоже ходят в походы подо льдом и время от времени всплывают в приполюсных районах. Любое наше действие рождает их противодействие, и это продолжается много десятилетий», – сказал Курдин.

Для чего нужна Арктическая флотилия

«Еще в годы Великой Отечественной немцы сумели создать на берегах Карского моря базы для снабжения своих подводных лодок, что значительно увеличивало их возможности, радиус их действий. Так что

России по сути нужно использовать опыт тогдашнего нашего противника. Уже тогда нашим адмиралам стало ясно, что желательно иметь единое Арктическое командование.

Этой структурой легче управлять, повысится эффективность боевого применения», - сказал собеседник.

Насколько известно, сейчас создается отдельная Арктическая флотилия в составе Северного флота, отметил эксперт. «До сих пор две российские зоны ответственности в этой акватории были поделены между Северным и Тихоокеанскими флотами. Сейчас обсуждается вопрос об объединении этих зон в одну – Арктическую. Для этого предположительно и будет создано отдельное оперативно-тактическое объединение. Детали этого процесса засекречены, поскольку они очень интересуют США и НАТО в целом. Но можно предположить, что туда войдут подводные и надводные силы, береговые структуры и средства ПВО», – отметил капитан 1 ранга.

Америка догонит Россию по ледоколам через 20 лет

В числе вызовов со стороны США замглавы Совбеза Попов упомянул наращивание строительства ледоколов, отметил Курдин. «У Америки есть шансы нагнать Россию по части ледокольного флота, – предполагает эксперт. – Но тут мало иметь деньги, нужен еще и опыт постройки подобных кораблей – кораблей ледового класса, тем более, с атомной энергетикой. У нас такой опыт есть, а у них – нет. Атомный ледокол значительно отличается от любого сухогруза или супертанкера. Разработка таких судов занимает не один год. Думаю, даже при финансовых возможностях США догнать Россию они смогут не раньше, чем через 20 лет».

«В советское время мы построили первый в мире атомный ледокол – «Ленин», ледоколы типа «Арктика». Потом мы это дело забросили. Сейчас восстановили – строим ледоколы в Петербурге на Балтийском заводе, – напомнил эксперт. – Также у нас строятся атомные станции, которые можно перемещать вдоль берега и которые могут питать электроэнергией всю инфраструктуру, которую мы размещали и наращивали в регионе. Скорее всего, будет построена сеть таких атомных электростанций».

«Стоит отметить, что в советское время Севморпуть обеспечивали не только атомные ледоколы, которых было не так уж много, а и дизель-электрические. И сегодня, чтобы сохранить мировое лидерство по ледоколам, сохранить отрыв от американцев, России нужно возобновить масштабное строительство и проектирование не только атомных, а и дизель-электрических ледоколов, а также создать сеть уже упомянутых выше плавучих атомных электростанций», – сказал Курдин.

«В российской Арктике все должно развиваться в комплексе: и сам Севморпуть, и военные структуры, которые будут его охранять, учитывая планы развертывания баз ВМС и сухопутных «белых дивизий». Думаю, наше руководство очень хорошо это понимает», - резюмировал эксперт.

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