Ледокол «Арктика» начал первую проводку каравана судов по Северному морскому пути

В среду из порта Певек головной универсальный атомный ледокол «Арктика» ФГУП «Атомфлот» начал проводку теплоходов «Инженер Трубин» и «Полар Кинг», впервые атомоход проекта 22220 примет участие в операции по проводке каравана с востока на запад Северного морского пути.

Традиционно в этом секторе Арктики проводки судов завершались в ноябре. Содействие атомному ледоколу Росатомфлота окажет дизель-электрический ледокол «Капитан Драницын», говорится в сообщении на сайте «Атомфлота».

«Проводка каравана завершится у западной кромки льдов Карского моря. С востока «Арктика» проведет суда через всю акваторию Северного морского пути. Во время перехода капитан ледокола будет получать рекомендации от Штаба морских операций ФГУП «Атомфлот». Этот уникальный для нас опыт будет изучен судоводителями и станет основой для дальнейшего планирования работы при переходе к регулярным круглогодичным проводкам в акватории Севморпути», – сообщил первый заместитель гендиректора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица.

Планируется, что к концу февраля «Арктика» завершит проводку каравана.

Отмечается, что в данный момент в восточном районе Севморпути наблюдаются тяжелые ледовые условия: толщина льда местами достигает два метра.

Ледокол «Арктика» работает по контракту по проводке караванов судов с грузами для реализации инвестиционного проекта по освоению Баимской рудной зоны на территории опережающего развития «Чукотка».

Ранее ледокол «Арктика» впервые осуществил свой самый дальний в восточном направлении переход – до порта Певек на Чукотке.