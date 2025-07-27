Военкор объяснил, что дает России освобождение Зеленого Гая и Малиевки

Военкор Громов: Россия сможет создать в Днепропетровской области зоны безопасности

Tекст: Андрей Резчиков

«Освобождение поселка Зеленый Гай в Донецкой народной республике (ДНР) дает выход на границу региона в новой точке. Во-вторых, это позволит с еще одной стороны заходить в Днепропетровскую область. Поселок находится близи дороги из Курахово в Покровское», – отметил военкор Федор Громов.

Не менее важным стало освобождение группировкой «Восток» села Малиевка в Покровском районе Днепропетровской области. Этот населенный пункт расположен недалеко от поселка Великая Новоселка.

«Это уже второй населенный пункт в Днепропетровской области, который перешел под наш контроль после освобождения Дачного. В целом стоит ожидать, что на этом участке в зоне ответственности группировки «Восток» территория будет полностью освобождена и начнется создание зоны безопасности в Днепропетровской области», – полагает собеседник.

Громов не исключил, что вскоре вслед за Малиевкой под контроль россиян начнут переходить и другие населенные пункты. «В случае военной целесообразности следует ожидать продвижения и вглубь Днепропетровской области», – полагает спикер.

О том, что подразделения группировки «Восток» в ходе наступления освободили населенные пункты Зеленый Гай в ДНР и Малиевка в Днепропетровской области, сообщило в субботу Минобороны.

Как отметил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, поселок Зеленый Гай расположен на берегу реки Волчья в двух километрах к востоку от ранее освобожденного Новохатского и в двух километрах к югу от границы с Днепропетровской областью.

«Группировка «Восток» продолжает брать один населенник на южнодонецком направлении за другим. Российским подразделениям удалось выйти на «ленточку» уже в нескольких местах. Ближайшие к Зеленому Гаю населенные пункты в Днепропетровской области – Ивановка и Филия. В трех километрах к северу от последней – крупное село Новопавловка, являющаяся важным логистическим узлом ВСУ», – пишет Коц в своем Telegram-канале.

В Малиевке ранее проживало около 160 человек. Село расположено в трех километрах к юго-западу от ранее освобожденной Воскресенки в ДНР. «Наши подразделения формируют сразу несколько плацдармов на широком участке фронта, которые в будущем станут буферной зоной между Днепропетровщиной и ДНР», – полагает Коц.

По данным Минобороны, подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Андреевки, Купянска Харьковской области, и Шандриголово и Дробышево ДНР.

Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ у Северска, Плещеевки, Константиновки и Дроновки ДНР.

Создание буферных зон с Украиной преследует цель защитить российские территорий от атак ВСУ. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Киев уже давно предпринимает попытки перенести боевые действия на территорию РФ. По его словам, российские военные прилагают максимум усилий для уничтожения военной и околовоенной инфраструктуры украинских властей, чтобы предотвратить угрозу для российских регионов.