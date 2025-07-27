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Кабмин утвердил создание Нижегородского высшего военно-инженерного училища
Новое высшее военно-инженерное училище, которое откроется в Нижегородской области к 1 сентября 2025 года, будет готовить специалистов с учетом опыта спецоперации на Украине.
Правительство России утвердило распоряжение о создании нового высшего военно-инженерного командного училища в Нижегородской области, передает ТАСС. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.
В сообщении кабмина говорится: «В России будет создано новое высшее военно-инженерное командное училище, которое расположится в Нижегородской области. Распоряжение об этом подписано». Новое учебное заведение позволит увеличить подготовку и выпуск высококвалифицированных военных инженеров, при этом обучение будет проходить с учетом опыта, полученного во время спецоперации на Украине.
Согласно тексту распоряжения, училище будет размещено на базе 210 межвидового регионального учебного центра Минобороны России. В кабмине отметили, что все организационные мероприятия по созданию училища планируется завершить к 1 сентября 2025 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России теперь можно подать заявку на поступление в военный вуз через портал «Госуслуг». В стране решили создать Военно-инженерную академию, которая станет главным вузом по подготовке военных инженеров.