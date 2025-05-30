Tекст: Вера Басилая

Родственники украинских военнослужащих выражают обеспокоенность из-за большого числа пропавших без вести в приграничных районах Курской и Белгородской областей, а также в крупных городах Сумской области, передает РИА «Новости».

Представитель российского силового ведомства отметил, число погибших и пропавших без вести военных заметно превышает официальные цифры. Родственники не получают никакой информации о судьбе своих близких, поскольку командиры на местах не предоставляют данные о потерях и не выходят на связь.

В силовом ведомстве также подчеркнули, что украинское командование не может объяснить семьям, почему в приграничных районах страны гибнет так много военнослужащих.

Ранее делегация Международного комитета Красного Креста на Украине сообщила о 400 тыс. обращений от семей, ищущих пропавших без вести.

На Курском направлении ВСУ потеряли свыше 76,5 тыс. военнослужащих.

По данным российского Генштаба, потери Украины убитыми и ранеными на конец 2024 года составляли около 1 млн человек.