СВО промыла глаза и мозги. И теперь ясно, что «креативность», которая заключается в том, что ты можешь нажать на кнопку цифрового фотоаппарата – это не креативность вовсе. Как и весь «креативный класс» имени USAID. Это фуфло.3 комментария
Родственников погибших солдат ВСУ потрясло число пропавших на границе
Родственники погибших солдат ВСУ крайне обеспокоены масштабом исчезновений военных в Сумской области, а также на приграничных территориях Белгородской и Курской областей, сообщили в российском силовом ведомстве.
Родственники украинских военнослужащих выражают обеспокоенность из-за большого числа пропавших без вести в приграничных районах Курской и Белгородской областей, а также в крупных городах Сумской области, передает РИА «Новости».
Представитель российского силового ведомства отметил, число погибших и пропавших без вести военных заметно превышает официальные цифры. Родственники не получают никакой информации о судьбе своих близких, поскольку командиры на местах не предоставляют данные о потерях и не выходят на связь.
В силовом ведомстве также подчеркнули, что украинское командование не может объяснить семьям, почему в приграничных районах страны гибнет так много военнослужащих.
Ранее делегация Международного комитета Красного Креста на Украине сообщила о 400 тыс. обращений от семей, ищущих пропавших без вести.
На Курском направлении ВСУ потеряли свыше 76,5 тыс. военнослужащих.
По данным российского Генштаба, потери Украины убитыми и ранеными на конец 2024 года составляли около 1 млн человек.