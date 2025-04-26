Подразделения ВС России выдавили остатки ВСУ за границу Курской области

Tекст: Вера Басилая

В сообщении, опубликованном Министерством обороны России в Telegram-канале , говорится, что группировка войск «Север» завершила разгром формирований ВСУ, вторгшихся на территорию Курской области. По данным Минобороны, последние украинские подразделения были вытеснены за пределы государственной границы, а село Горналь стало последним освобожденным населенным пунктом.

В настоящее время российские военные продолжают мероприятия по выявлению одиночных военнослужащих ВСУ, которые могли укрыться на территории России. Местным органам власти оказывается поддержка в восстановлении мирной жизни, а инженерные подразделения ВС России проводят разминирование и уничтожение взрывоопасных предметов.

Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ, согласно заявлению Минобороны, потеряли свыше 76,5 тыс. военнослужащих, более 400 танков, свыше 2,2 тыс. боевых бронированных машин и значительное количество другой военной техники, включая иностранные реактивные системы залпового огня и инженерные машины.

Министерство обороны России опубликовало видеокадры из освобожденного населенного пункта Горналь Курской области.

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

Владимир Путин поздравил и поблагодарил личный состав российских воинских подразделений, участвовавших в разгроме неонацистских формирований в этом регионе.