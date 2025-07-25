Власти Киргизии спрогнозировали нехватку воды на 20-30% к 2050 году

Tекст: Мария Иванова

Дефицит пресной воды в странах Центральной Азии к 2050 году может достичь 20-30%, передает ТАСС. Премьер-министр Киргизии Адылбек Касымалиев на полях Международной экологической конференции отметил: «Согласно оценкам Всемирного банка, дефицит воды в регионе Центральной Азии к 2050 году может достигнуть 20-30%. В связи с этим Кыргызстан делает приоритетом совместную работу по укреплению климатической устойчивости».

По его словам, в Киргизии уже действует системный мониторинг ледников в ключевых регионах страны, чтобы отслеживать ситуацию с запасами пресной воды. Также республика нацелена на сокращение выбросов парниковых газов на 16% к 2030 году, а с помощью международных партнеров – на 44%. Принята и концепция углеродной нейтральности до 2050 года.

Касымалиев подчеркнул, что странам, ответственным за 80% глобальных выбросов, следует содействовать развитию климатической справедливости, включая финансовую и технологическую поддержку государствам с низким уровнем эмиссий.

Между тем Россия призывает решать проблему обмеления Каспийского моря совместными усилиями. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил на конференции: «Пристального внимания требуют вопросы обмеления Каспийского моря, которые вызваны глобальными изменениями климата. И здесь одна из главных задач – создать эффективную и долгосрочную модель прогнозирования колебаний уровня этого уникального водоема».

Мишустин напомнил, что Минприроды уже работает над этим вопросом и пригласил зарубежных коллег присоединиться к инициативе. Он подчеркнул, что состояние Каспийского моря напрямую влияет на качество жизни миллионов людей, а значит, сохранение и рациональное использование его ресурсов – общая задача.

Премьер отдельно отметил значимость чистой воды для граждан и напомнил о масштабных водных ресурсах России, среди которых 3 млн рек и более 2,5 млн озер. По его словам, в стране расширяется сеть гидротехнических сооружений, вводятся новые системы очистки для предотвращения загрязнения водоемов.

Мишустин отметил, что многие крупные и средние реки России пролегают по территории сопредельных стран, а трансграничные водные бассейны охватывают около 3 млн кв. км. Он считает необходимым наращивать международное сотрудничество для охраны водных ресурсов, координировать противопаводковые мероприятия и объединять научные исследования для устойчивого развития региона.

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