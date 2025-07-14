Стало известно о будущих перебоях с водой в Анкаре и Стамбуле

Tекст: Дмитрий Зубарев

Анкара и Стамбул могут столкнуться с серьезным дефицитом питьевой воды на фоне самой засушливой погоды за последние 52 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты Posta.

По словам заведующего кафедрой водных ресурсов Университета Муглы Джейхуна Озчелика, за шесть месяцев 2025 года в Турции выпало всего около 380 миллиметров осадков на квадратный метр при норме в 520 миллиметров. Это на 26% ниже средних показателей.

Озчелик подчеркнул: «В регионе центральной Анатолии этот показатель составляет около 36 процентов, а в Мраморном, Эгейском и Средиземноморском регионах дефицит осадков составляет около 30 процентов. Дефицит осадков в 26 процентов в Турции в течение 6 месяцев означает, что урожайность сельскохозяйственной продукции по всей стране серьезно снизится».

Эксперт отмечает, что большие проблемы с питьевым водоснабжением неизбежны, особенно в городах с недостаточно развитой инфраструктурой и нехваткой водохранилищ. В частности, уровень заполнения водохранилищ в Анкаре сейчас составляет примерно 13,3%, что Озчелик назвал крайне низким показателем.

В Измире крупнейшая плотина Тахталы заполнена всего на 10,1%, а в Стамбуле ситуация с водоснабжением не улучшилась по сравнению с прошлым годом. По данным на июнь, дефицит осадков в стране достиг 63%, при этом особенно тяжелая ситуация наблюдается в регионах Мраморного моря и юго-восточной Анатолии, где недобор осадков составляет 94% и 88% соответственно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле осталось запасов воды менее чем на три месяца. В водохранилищах города снизился уровень воды до 20%, что составляет примерно 57 дней обеспеченности. Семь из десяти водохранилищ Стамбула пересохли.