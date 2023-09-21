В Стамбуле пересохли семь из десяти водохранилищ

В Стамбуле на фоне аномально длительной засухи пересохли семь из десяти водохранилищ

Tекст: Ольга Никитина

Август 2023-го, по данным генерального департамента метеорологии Турции, стал самым засушливым в Турции за 33 года. Значительная часть территории республики включена синоптиками в зону чрезвычайной ситуации из-за засухи, передает РИА «Новости».

С начала сентября в Стамбуле приостановлена подача воды для орошения садов и частных парков в городе. По состоянию на среду водохранилища Стамбула, по данным городского управления водных ресурсов и канализации (ISKI), заполнены чуть более чем на 24%. Запас воды составляет 214 млн кубов из 868 млн. При этом семь из десяти водохранилищ обмелели.

В частности, водохранилище Бююкчекмедже, протянувшееся на западе Стамбула, по официальным данным, заполнено лишь на 4,6%. В северной его части вода отступила от берега не менее чем на 500 метров, дно давно пересохло.

Согласно прогнозу, в ближайшие десять дней осадков в Стамбуле не ожидается, температура составит от 26 до 30 градусов по Цельсию.

Профессор университета Айдын в Стамбуле Гювен Оздемир отметил, что рассматриваются все альтернативы для обеспечения Стамбула водой, однако от граждан требуется экономия. Он отметил, что из-за изменения климата наблюдаются повышение температуры морской воды, таяние ледников, участились внезапные ливни и ураганы. В результате социально-экономических кризисов, которые разразятся из-за сельскохозяйственной засухи, начнется миграция. Эксперт не исключил начала войн за пресную воду.

Между тем в начале сентября сильные ливни обрушились на турецкий Самсун.