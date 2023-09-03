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Сильные ливни затопили турецкий Самсун
СNN Türk: Сильные ливни вызвали ЧП в черноморском регионе Турции, многие дома затоплены
Сильные ливни вызвали наводнения в черноморском регионе Турции, многие дома и рабочие места были затоплены, жители ряда городов оказались в затруднительном положении, автобусное и трамвайное сообщение было приостановлено, на одной из улиц города Самсун после ливня обрушилась дорога, и в нее провалились автомобили, передал телеканал СNN Türk.
По сообщению телеканала, главное управление по метеорологии и AFAD (управление по ликвидации последствий стихийных бедствий) предупреждали о ливне для черноморского региона, в Самсуне он вызвал наводнение, передает ТАСС. Телеканал добавил, что многие дома были затоплены, а бульвар Ататюрка, превратился в больше озеро. Автомобили погрузились под воду, жители ряда городов оказались в затруднительном положении, автобусное и трамвайное сообщение в городе было отменено.
Ранее член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган сообщил об угрозе цунами и мощного землетрясения в Стамбуле.