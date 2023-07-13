Ученый сообщил об угрозе цунами и мощного землетрясения в Стамбуле

Сейсмолог Эйидоган: В случае цунами из-за землетрясения в Стамбуле затопит ряд районов

Риск цунами есть в Стамбуле в случае мощного землетрясения, при этом ряд районов может значительно затопить, заявил профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган.

Во многих районах Стамбула на набережных вывешены планы эвакуации в случае цунами.

По словам ученого, в 2019 году был подготовлен план с учетом возможных рисков природных катастроф и устранения их последствий в Стамбуле, передает РИА «Новости».

Эйидоган рассказал, что разработана и опубликована в интернете карта по каждому из 39 районов города, каждому побережью с оценкой риска цунами, какая часть территории может оказаться под водой. Сейсмолог добавил, что, например, в районе Кючюкчекмедже на западе города на низине, в случае волн высотой от четырех до восьми метров, море затопит территории на полтора километра вглубь и нанесет значительный урон.

По оценкам ученых, в случае цунами у жителей города будет от пяти до 20 минут до прихода волн. Согласно опубликованным мэрией аналитическим моделям, наибольший ущерб в случае цунами будет нанесен районам Йеникапы, Атакёй и Бююкчекмедже на европейской стороне города.

Напомним, в начале февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение. Пострадали десять провинций. По данным управления по ЧС Турции, погибли более 50 тыс. человек.