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Эксперты предрекли афганскому Кабулу исчезновение питьевой воды через пять лет
Guardian: Кабул может остаться без питьевой воды к 2030 году
Активисты организации «Корпус милосердия» призвали весь мир обратить внимание на проблему Кабула, который может стать первым современным городом, семимиллионное население которого останется без воды, пишет Guardian.
«Согласно отчету неправительственной организации «Корпус милосердия», уровень воды в грунтовых водах Кабула за последнее десятилетие снизился на 30 метров из-за быстрой урбанизации и ухудшения климата», – сказано в статье.
При этом почти половина городских скважин – основного источника питьевой воды для жителей Кабула – пересохла. В настоящее время добыча воды превышает норму естественного водоснабжения на 44 млн кубометров в год.
Если эти тенденции сохранятся, то все запасы воды в Кабуле иссякнут уже к 2030 году, что создаст угрозу существованию семи миллионов жителей города.
«Необходимо предпринять целенаправленные усилия, чтобы задокументировать происходящее и привлечь внимание международного сообщества к необходимости урегулирования кризиса. Отсутствие воды гонит людей прочь из родных мест, поэтому если международное сообщество не удовлетворит потребности Афганистана в воде, это приведет к увеличению миграции и еще большим трудностям для афганского народа», – сказал директор «Корпуса милосердия» в Афганистане Дейн Карри.
В докладе организации отмечается, что загрязнение воды – еще одна проблема города. До 80% подземных вод Кабула считаются небезопасными из-за высокого содержания сточных вод, солей и мышьяка.
«Доступ к воде стал ежедневной проблемой для жителей Кабула. Некоторые домохозяйства тратят на воду до 30% своих доходов, и более двух третей из них имеют долги, связанные с водоснабжением», – отмечается в докладе.
Трубопровод через реку Панджшер – один из проектов, который, в случае его завершения, может уменьшить чрезмерную зависимость города от подземных вод и обеспечить питьевой водой 2 млн жителей. Этапы проектирования этого объекта завершены в конце 2024 года, теперь ожидается утверждение бюджета, тогда как правительство ищет дополнительных инвесторов для покрытия расходов в размере 170 млн долларов.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Министерство окружающей среды Британии предупредило о риске нехватки питьевой воды на фоне рекордного притока мигрантов и роста населения страны.