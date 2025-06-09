Эксперты предрекли афганскому Кабулу исчезновение питьевой воды через пять лет

Guardian: Кабул может остаться без питьевой воды к 2030 году

Tекст: Ирма Каплан

«Согласно отчету неправительственной организации «Корпус милосердия», уровень воды в грунтовых водах Кабула за последнее десятилетие снизился на 30 метров из-за быстрой урбанизации и ухудшения климата», – сказано в статье.

При этом почти половина городских скважин – основного источника питьевой воды для жителей Кабула – пересохла. В настоящее время добыча воды превышает норму естественного водоснабжения на 44 млн кубометров в год.

Если эти тенденции сохранятся, то все запасы воды в Кабуле иссякнут уже к 2030 году, что создаст угрозу существованию семи миллионов жителей города.

«Необходимо предпринять целенаправленные усилия, чтобы задокументировать происходящее и привлечь внимание международного сообщества к необходимости урегулирования кризиса. Отсутствие воды гонит людей прочь из родных мест, поэтому если международное сообщество не удовлетворит потребности Афганистана в воде, это приведет к увеличению миграции и еще большим трудностям для афганского народа», – сказал директор «Корпуса милосердия» в Афганистане Дейн Карри.

В докладе организации отмечается, что загрязнение воды – еще одна проблема города. До 80% подземных вод Кабула считаются небезопасными из-за высокого содержания сточных вод, солей и мышьяка.

«Доступ к воде стал ежедневной проблемой для жителей Кабула. Некоторые домохозяйства тратят на воду до 30% своих доходов, и более двух третей из них имеют долги, связанные с водоснабжением», – отмечается в докладе.

Трубопровод через реку Панджшер – один из проектов, который, в случае его завершения, может уменьшить чрезмерную зависимость города от подземных вод и обеспечить питьевой водой 2 млн жителей. Этапы проектирования этого объекта завершены в конце 2024 года, теперь ожидается утверждение бюджета, тогда как правительство ищет дополнительных инвесторов для покрытия расходов в размере 170 млн долларов.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Министерство окружающей среды Британии предупредило о риске нехватки питьевой воды на фоне рекордного притока мигрантов и роста населения страны.