Tекст: Дмитрий Зубарев

ВСУ часто обезображивают тела погибших иностранных наемников до такой степени, что их невозможно опознать, передает ТАСС, ссылаясь на данные российских силовых ведомств. По словам источника, этой деятельностью занимаются специальные подразделения противника.

«Зачастую трупы иностранных наемников обезображены до неузнаваемости. Это делается спецподразделениями противника», – сообщил собеседник агентства. Он отметил, что с подобной ситуацией столкнулись и в Курской области.

Кроме того, представители российских силовых структур рассказали, что родственники иностранных боевиков, в том числе из Колумбии, Японии и Германии, иногда связываются с российскими волонтерскими проектами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в освобожденных от ВСУ домах Курской области были обнаружены свастика, руны и нацистские лозунги, оставленные украинскими боевиками и иностранными наемниками. Власти Швейцарии сообщили о расследовании в отношении 14 наемников за службу в ВСУ. В Гуево среди боевиков ВСУ выявили польских и англоязычных наемников.