Свастика и нацистские лозунги обнаружены в домах, освобожденных от ВСУ в Курской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению РИА «Новости», в Курской области в населенных пунктах Николаевка и Старая Сорочина, освобожденных от ВСУ, нашли нацистские символы на стенах домов. Офицер 22-го мотострелкового полка с позывным «Витязь» рассказал о свастике, рунах и лозунгах на украинском и английском языках, оставленных украинскими боевиками и иностранными наемниками.

«Витязь» сообщил, что ВСУ использовали дома мирных жителей как свои позиции и огневые точки. В результате освобождения эти позиции были разбиты, а стены остались с граффити и лозунгами. На стенах были обнаружены нацистская свастика, руна Одал и надписи «Till to Valhalla». Во многих домах также найдены трупы боевиков, которые оккупировали эти дома.

По словам офицера, ВСУ создавали огневые позиции в домах мирных жителей, занимались там мародерством и вандализмом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, удар по Киевской области был нанесен по тренировочному лагерю нацистской организации. Глава МИД России Сергей Лавров сравнил Вооруженные силы Украины с гитлеровскими убийцами. Ранее Рогов призвал признать действия ВСУ в Курской области геноцидом.