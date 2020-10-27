Взгляд
27 октября, вторник  |  Последнее обновление — 14:52  |  vz.ru
Разделы

США грозят миру новым пузырем

Американские компании стоят больше, чем зарабатывают Richard Drew/AP/ТАСС
В США надулся новый пузырь – акции компаний стоят намного дороже, чем они в реальности зарабатывают. Если он взорвется, пострадает весь мировой рынок, рикошетом сильно ударит и по России. Легендарный инвестор-миллиардер ждет, что это произойдет не через годы, а уже через месяцы или даже недели. Каковы риски нового обвала на рынках акций и его вероятные последствия?  Подробности...
Перейти в раздел…

Китайская угроза подталкивает США навстречу России

В ближайшее время Америка всерьез займется обкладыванием ракетами Китая Lin Huifen/Global Look Press
Россия по сути заявила США о готовности реанимировать погибший год назад договор о ракетах средней и малой дальности. Для воскрешения ДРСМД настал удобный момент – кто бы ни победил на выборах, Трамп или Байден, у США назревает конфликт с Китаем. И там как раз без крылатых ракет дело не обойдется. Америке надо поскорее уладить разногласия с Россией, и Москва предоставила Вашингтону эту возможность. Подробности...
Перейти в раздел…

Уникальный ледокол создаст для России новую геополитическую реальность

Проектное изображение ледокола проекта ЛК-120Я «Лидер» Судостроительный комплекс «Звезда»
У России имеются масштабные планы в Арктике – и обеспечивать российское присутствие в этом важнейшем регионе будут самые мощные в мире атомные ледоколы. Сразу три ледокола проекта ЛК-120Я «Лидер» будут построены в соответствии с утвержденной президентом РФ Стратегией развития Арктической зоны до 2035 года. Чем уникален этот корабль и какие задачи он будет решать? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Армения терпит поражение в Карабахе

Азербайджан празднует победу над Арменией – и основания для этого действительно есть Алексей Куденко/РИА Новости
Исполнился ровно месяц с начала новой войны вокруг Нагорного Карабаха. Уже очевидно, что армянские войска вынуждены отступать. «На местности сложилась новая ситуация и Армении следует это учитывать», – заявляет президент Азербайджана Алиев, и это чистая правда. Почему армянская армия оказалась слабее и какие ошибки были ею допущены при подготовке к боевым действиям? Подробности...
Перейти в раздел…

Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
Перейти в раздел…

На что готовы либералы ради выдворения Трампа из Белого дома

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Новостям надо верить далеко не всегда, и особенно им не надо верить, если речь идет о выборах в США. Вопреки тому, что говорят мейнстримные СМИ, Трамп одерживает, согласно большинству рейтингов, уверенную победу на выборах 3 ноября 2020 года. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Украина превращается в страну феодалов

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Власть в регионах сосредоточилась в руках «работодателей» в широком смысле этого слова. Людей, от которых прямо или косвенно зависит работа ключевых предприятий региона. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Как Екатерина II убеждала Потёмкина не отдавать Крым

Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
История и России, и Турции, и Крыма пошла по-иному. А все потому, что кроме освобождения от должности командующего Потёмкин предложил Екатерине невиданный план – отдать Крым туркам. Как складывалась эта загадочная страница русской истории? Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
Перейти в раздел…

Катастрофическое поражение Зеленского на выборах

До начала революции в США осталось 10 дней

Обсуждение: 6 комментариев

Папа римский встал на сторону геев

Перейти в раздел…

Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
Подробности...

Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
Подробности...

«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
Подробности...
Перейти в раздел…
11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
Подробности...
17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
Подробности...
17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как изменились ваши отношения в семье за время самоизоляции и удаленки?
  • Улучшились

  • Ухудшились

  • Не изменились
На каких статьях расходов государство может экономить при дефиците бюджета?
  • На государственных расходах

  • На ЖКХ

  • На культуре и искусстве

  • На медицине

  • На науке и образовании

  • На обороне и безопасности

  • На пенсиях и пособиях

  • На поддержке экономики

  • На физкультуре и спорте

  • На экологии
Чем закончится нынешнее обострение конфликта в Нагорном Карабахе?
  • Азербайджан захватит и сможет удержать часть территории Карабаха

  • Азербайджан полностью возьмет Карабах под свой контроль

  • Армения вернет ситуацию к состоянию на начало конфликта
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Кадыров потребовал от Макрона прекратить нападки на ислам
    По всей России введен всеобщий масочный режим В перестрелке между силовиками в Чечне погибли два человека Лукашенко потребовал отчислять протестующих студентов На Украине повысили цену на газ для населения на 35%
    Ученые нашли способ предсказать смерть от коронавируса Немцы обвинили Навального в злоупотреблении гостеприимством Эксперт объяснил раскол общества в Польше из-за абортов В Moody's оценили действия России на фоне спада экономики и пандемии
    Гинцбург рассказал о неожиданном эффекте вакцины «Спутник V» Алиев обвинил Россию в поставках оружия Армении с базы в Гюмри Поклонская представила доказательство присутствия на заседании Госдумы Определены российские YouTube-блогеры с самыми высокими доходами

    «Антироссийские выпады»


    Лавров пообещал Западу ответ на хамство

    «очень занозные вирусы»


    Вирусолог назвал среднюю продолжительность эпидемий коронавируса

    карабахский конфликт


    В Баку запретили фильмы с Мелом Гибсоном

    Видео

    война в карабахе


    Армения хитростью избежала стратегической катастрофы

    «Слуга народа»


    Зеленский потерпел сильнейшее политическое поражение

    непримиримый конфликт


    Против Эрдогана собирают мощную коалицию

    аннексия Флориды


    Крым напоминает американцам об авантюрах прошлого

    раздел цивилизаций


    Дмитрий Грунюшкин: Россия может натаскать каштанов из огня чужих сражений

    всеукраинский опрос


    Сергей Миркин: «Опрос Зеленского» может выйти Донбассу боком

    крымский вопрос


    Михаил Диунов: Как Екатерина II убеждала Потёмкина не отдавать Крым

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Как изменились ваши отношения в семье за время самоизоляции и удаленки?

    Уникальный ледокол создаст для России новую геополитическую реальность

    Проектное изображение ледокола проекта ЛК-120Я «Лидер»    27 октября 2020, 14:30
    Фото: Судостроительный комплекс «Звезда»
    Текст: Алексей Анпилогов

    У России имеются масштабные планы в Арктике – и обеспечивать российское присутствие в этом важнейшем регионе будут самые мощные в мире атомные ледоколы. Сразу три ледокола проекта ЛК-120Я «Лидер» будут построены в соответствии с утвержденной президентом РФ Стратегией развития Арктической зоны до 2035 года. Чем уникален этот корабль и какие задачи он будет решать?

    Масштабный документ подписал президент России Владимир Путин – Стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. Документ описывает задачи, которые должна реализовать страна в этом регионе – они связаны как с повышением качества жизни местного населения, так и с освоением Арктики как таковой. Упор сделан и на добыче углеводородного сырья, и на безопасности, и что особенно важно – на транзитной роли Северного морского пути. 

    Все это должна обеспечивать соответствующая техника, главным образом ледоколы. Стратегия предусматривает обширную кораблестроительную программу, в том числе строительство сразу трех мощнейших в мире ледоколов проекта ЛК-120Я «Лидер». 

    Зачем вообще в Арктике нужны атомные ледоколы, да еще и столь большой мощности – ведь цифра «120» в названии ЛК-120Я означает мощность на валу ледокола в мегаваттах?

    Атомный – значит мощный

    Дело в том, что от мощности на валу прямо зависит главное качество любого ледокола – его ледопроходимость, способность ломать и раздвигать в стороны лед. Старые ледоколы еще советского проекта «Арктика», из которых в строю сегодня осталось только два самых новых – «Ямал» и «50 лет Победы», имели мощность 55 МВт. Новые ледоколы проекта ЛК-60Я, которые сейчас достраиваются в Санкт-Петербурге, уже мощнее: у них на валу «крутятся» целых 60 МВт.

    Но тут зависимость нелинейная: сама по себе мощность ледокола не связана напрямую с его ледовой проходимостью, на которую, кроме того, влияет масса иных факторов. В частности, при увеличении мощности ЛК-60Я по сравнению с «Арктиками» лишь на 9%, их ледопроходимость возросла на целых 15% – с 2,25 до 2,8 метра.

    Выдать такую мощность в постоянном режиме на ледоколе с двигателем на минеральном топливе (дизеле, мазуте или природном газе) достаточно сложно, причем не только из-за ограничений в расходе топлива. Все дело в том, что обычные двигатели кораблей (будь то судовые дизели или газовые турбины) имеют некий оптимальный режим, в котором их и стараются использовать большую часть судового времени. В таком режиме двигатель наиболее экономичен, в то время как на тихом ходе и малой мощности его расход по топливу и ресурсу обычно очень далек от оптимального.

    Но у ледокола нет «обычного» и устойчивого режима – каждый раз он попадает в новые ледовые условия, то ломая многометровый лед, то двигаясь почти в чистой воде. Поэтому для ледокола обычно подбирают мощность двигательной установки с избытком, что тут же делает его предельно неэкономичным на чистой воде.

    Такое противоречие пытались много раз решить: например, на последнем оставшимся в строю линейном ледоколе США Polar Star установили дополнительные газовые турбины, которые могли обеспечить Polar Star кратковременно до 56 МВт мощности. Это позволяло, включив их, вырваться из стесненных ледовых условий, где пасовала его обычная, экономичная дизель-электрическая установка мощностью 13 МВт. За счет этого Polar Star мог недолго идти даже в двухметровом льду, в обычном режиме ломая лед только 1,7 метра толщиной.

    Но ресурс газовых турбин оказался недолговечным. Сегодня Polar Star остался в гордом одиночестве в линейном ледокольном флоте США, а однотипный с ним Polar Sea превратился в «склад запчастей» для собрата. Поэтому теперь вместо такой концепции новые американские ледоколы программы Polar Security Cutter планируют оснастить лишь дизель-электрической установкой полной мощностью в 33,7 МВт. Это, кстати, означает, что США даже с постройкой новых ледоколов потеряют часть существовавших возможностей в Арктике и еще больше отстанут от уровня российского атомного ледокольного флота.

    Мощный – значит всесезонный

    От ледоколов класса «Лидер» ожидают значительного увеличения ледопроходимости: согласно расчетам, новые ледоколы смогут свободно идти в сплошном льду толщиной до 4,3 метра. На деле это означает «где и когда угодно, по всей Арктике».

    Согласно последним спутниковым наблюдениям, большая часть Северного Ледовитого океана покрывается зимой льдом толщиной лишь около двух метров, а на наиболее сложных участках, у берегов Гренландии, Аляски и Чукотки, толщина льда может достигать 3,5 метра. Поэтому главное предназначение «Лидеров» – это обеспечить круглогодичную навигацию по Восточному маршруту Севморпути, в обход Чукотки и через Берингов пролив. До сих пор эта часть Севморпути была доступна только сезонно, обычно с мая по октябрь, после чего навигацию по ней закрывали.

    Однако смысл 120 МВт еще и в другом. Если во льду толщиной три–четыре метра «Лидер» будет скорее «ползти» на скорости один-два узла, то при двухметровом льде, который был близок к пределу ледопроходимости старых «Арктик», он будет просто «лететь» на скорости 12 узлов. Это соответствует обычной скорости крупных надводных кораблей в караване.

    Иначе говоря, суда ледового класса смогут идти в караване «Лидера» в тяжелых ледовых условиях практически с такой же скоростью, как и по чистой воде. А это уже напрямую влияет на экономическую привлекательность Севморпути – ведь до сих пор этот российский путь часто не мог конкурировать с южными маршрутами именно по причине низкой скорости движения судов, которая не окупала экономию в расстоянии.

    Фактически проекты «Арктик СПГ» и «Ямал СПГ», ориентированные на обеспечение круглогодичных поставок сжиженного газа на рынки Европы и Азии, оказались заложниками процесса сохранения и развития ледокольного флота. Без современных ледоколов даже танкеры-газовозы ледового класса типа «Кристоф де Маржери», сами по себе являющееся чудом техники, могли бы просто не пробиться в зимний период к погрузочным терминалам на Арктическом побережье России. А зимний период – это как раз «золотое дно» на спотовом рынке природного газа, когда спрос и цена на него традиционно высоки. Если же танкеры-газовозы смогут круглогодично ходить по Восточному маршруту Севморпути, то это и вовсе радикально изменит рынок СПГ. И именно эту задачу и призваны решить ледоколы проекта ЛК-120Я «Лидер».

    Новые ледоколы будут специально строиться под требование проводки таких крупных судов-газовозов: их ширина составит 40 метров.

    Такая тенденция уже была заложена в прошлый новый тип ледоколов – ЛК-60Я, которые сейчас достраиваются в Санкт-Петербурге и будут на четыре метра шире старых «Арктик» (их ширину подняли с 30 до 34 метров). Это тоже позволит ЛК-60Я и ЛК-120Я обеспечить более высокую скорость проводки танкеров-газовозов ледового класса. На сегодняшний день «Кристоф де Маржери» и однотипные с ним суда, имея ширину 50 метров, буквально «протискиваются» по ледовому маршруту вслед за «Арктиками», которые на 20 метров уже газовозов.

    По аналогичному пути увеличения мощности ледоколов идут практически все страны, имеющие свои интересы в Арктике. В частности, в конце декабря 2019 года стало известно, что Китай собирается строить новый тяжелый ледокол Xue Long 3 («Снежный дракон-3»), вдобавок к уже имеющимся в его распоряжении тяжелым ледоколам Xue Long и Xue Long 2, построенным в 1994 и 2019 годах. Новое пополнение флота «Снежных драконов» должно оставить далеко позади возможности будущих американских ледоколов – на третьем китайском ледоколе тоже хотят установить такие же пиковые газовые турбины, как на американской серии ледоколов Polar Star, что позволит «Снежному дракону» при мощности до 50 МВт пробиваться через двухметровый лед.

    Прицел Китая предельно понятен – Пекину тоже интересен Севморпуть как альтернатива по доставке его товаров в Европу.

    Сложные и уникальные – верфь и ледокол

    Создание головного ледокола проекта ЛК-120 «Лидер» будет сложным и затратным по времени начинанием. До сих пор никто в мире не строил столь мощных судов, способных осуществлять безусловную круглогодичную навигацию в Арктике, включая ее самую суровую, восточную часть. Поэтому сроком сдачи первого «Лидера» сразу объявлен 2027 год – построить столь специфическое и сложное судно за несколько месяцев просто нереально. Но опыт постройки и эксплуатации головного ледокола хотят распространить на целую серию судов: к 2033 году Росатомфлот планирует иметь в своем распоряжении флот из трех ледоколов этого проекта.

    Постройкой сверхмощного ледокола будет заниматься совершенно новая верфь – судостроительное предприятие «Звезда» в городе Большой Камень Приморского края. Уникальность «Звезды» в том, что на верфи можно строить и ремонтировать большие суда. До последнего времени наш Дальний Восток был лишен такой возможности, и крупные суда после постройки приходилось перегонять с европейских верфей. 

    Уже первый этап строительства «Звезды» радикально изменил ситуацию: верфь смогла производить на своих мощностях суда дедвейтом (полным водоизмещением) до 145 тысяч тонн. Именно в том классе находится ледокол «Лидер». Второй этап постройки «Звезды», который идет сейчас, и того масштабнее – после его завершения верфь сможет строить суда ледового класса, нефтяные платформы, газовозы и танкеры водоизмещением 350 тысяч тонн, длиной до 300 метров и шириной до 75 метров. Это соответствует уровню возможностей крупнейших судостроительных предприятий мира.

    Весомая прибавка к ледокольному флоту России в виде «Лидеров» создаст совсем иную геоэкономическую и геополитическую реальность. Севморпуть станет постоянно действующей транспортной артерией, конкурирующей с путями через Суэцкий канал, вокруг мыса Доброй Надежды и сухопутными коридорами Евразии.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •