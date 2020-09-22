Атомный ледокол «Арктика» вышел из Петербурга и направился в Мурманск

Головной универсальный атомный ледокол «Арктика» проекта 22220 направился от достроечной набережной «Балтийского завода» в Петербурге в порт приписки в Мурманске.

«Росатомфлот ожидает прибытия головного универсального атомного ледокола. Планируется, что переход из Петербурга в Мурманск займет около двух недель. За это время будет осуществлена проверка работы атомного ледокола в ледовых условиях», – приводит слова генерального директора ФГУП «Атомфлот» Мустафы Кашка сайт «Атомфлота».

В процессе перехода «Арктика» зайдет в лед, пройдя севернее Земли Франца Иосифа, (83 градуса северной широты). Это позволит настроить систему электродвижения атомохода в ледовых условиях.

«Создание современного атомного ледокольного флота России, способного обеспечить регулярное круглогодичное и безопасное судоходство по всей акватории Северного морского пути – стратегическая задача нашей страны, – отметил заместитель генерального директора – директор дирекции Северного морского пути госкорпорации Росатом Вячеслав Рукша. – Огромное спасибо судостроителям и всем, кто принимал участие в реализации этого проекта за вашу работу. Уверен, что следующие ледоколы проекта 22220 будут построены и обеспечат выполнение всех задач для России в Северном Ледовитом океане».

Отправке в порт приписки предшествовали ходовые испытания атомохода, 16 сентября завершился их заключительный этап. В Финском заливе и Балтийском море проведена проверка работы механизмов и оборудования атомохода, протестированы электроэнергетическая система в ходовых условиях и маневренные характеристики судна при различных вариантах осадки.

Головной универсальный атомный ледокол проекта 22220 строится «Балтийским заводом» по заказу Росатома. Закладка судна состоялась 5 ноября 2013 года, спуск судна на воду – 16 июня 2016 года. Этот ледокол станет самым большим и мощным атомным ледоколом в мире. Ледокол предназначен для самостоятельной проводки судов в том числе крупнотоннажных, лидирования караванов в Западном районе Арктики. Двухосадочная конструкция судна позволяет использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек, в частности на мелководных участках Енисея.

Основные характеристики судна: длина – 173,3 метра (160 метров по КВЛ); ширина – 34 метра (33 метра по КВЛ); высота борта – 15,2 метра, мощность – 60 МВт (на валах); скорость хода – 22 узла (по чистой воде), осадка – 10,5 метра/8,65 метра; максимальная ледопроходимость – 2,9 метра; водоизмещение – 33 тыс. 540 тонн; расчетный срок службы – 40 лет; численность экипажа – 53 человека.

Технический проект атомохода был разработан ЦКБ «Айсберг» в 2009 году. Ледокол оснащен двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки нового поколения «РИТМ-200» мощностью 175 МВт, специально разработанной для этого судна. «РИТМ-200» – инновационная, не имеющая зарубежных аналогов и полностью отечественная разработка одного из старейших конструкторских бюро атомной отрасли «ОКБМ Африкантов» (Нижний Новгород, входит в состав АО «Атомэнергомаш»). Она была спроектирована на основе опыта создания и эксплуатации реакторных установок атомных ледоколов с учетом современных тенденций развития мировой атомной энергетики. Это двухреакторная установка с реакторами тепловой мощностью 175 мегаватт каждый. «РИТМ-200» почти в два раза легче и компактнее, соответственно дешевле по материалоемкости и занимает меньше места на судне, а следовательно – экономически эффективнее. Конструктивно такое решение достигается благодаря тому, что парогенераторы, которые раньше находились вне реактора, теперь располагаются непосредственно в нем (интегральная компоновка).

Атомоход назван в честь легендарного ледокола «Арктика», ставшего первым в истории судном, достигшим Северного полюса в надводном положении.