Путин пообещал обеспечить финансирование ледокольного флота России

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной промышленности в Кремле пообещал обеспечить ритмичное финансирование строительства современных ледоколов.

Во время встречи капитан атомного ледокола «Вайгач» Александр Скрябин рассказал главе государства о ходе строительства атомных ледоколов в Санкт-Петербурге. Он добавил, что вскоре на Дальнем Востоке будет дан старт строительству еще одного атомного ледокола «Россия», «непревзойденного по своим характеристикам и мощности», передает ТАСС.

«Постараемся обеспечить финансирование ритмично, чтобы все наши планы были реализованы», – заявил Путин.

Напомним, закладка самого мощного в мире атомного ледокола «Россия» проекта 10510 «Лидер» состоится 28 сентября этого года, в День работника атомной промышленности России.