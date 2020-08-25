Названа дата закладки самого мощного в мире атомного ледокола «Россия»

Закладка самого мощного в мире атомного ледокола «Россия» проекта 10510 «Лидер» состоится 28 сентября этого года, в День работника атомной промышленности России.

«28 сентября будет заложен атомный ледокол «Россия». Он станет первенцем нового поколения атомоходов проекта «Лидер», – передает РИА «Новости» со ссылкой на официальное издание российской атомной отрасли газета «Страна Росатом».

Первая резка металла для строительства атомохода «Россия» состоялась 6 июля нынешнего года на судостроительной верфи в городе Большой Камень Приморского края. Это событие дало старт строительству нового атомного ледокола.