Самый мощный в мире атомный ледокол начали строить в России

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Коронавирус портит жизнь западным авиагигантам

Boeing прекращает выпуск своего легендарного двухпалубного самолета Boeing 747Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Сразу два крупнейших пассажирских лайнера – Boeing 747 и Airbus 380 – уходят в историю. Этих гигантов подкосил не только коронакризис, но и ряд общих тенденций в развитии пассажирских авиаперевозок. Что касается коронавируса, то он как раз дает неожиданный шанс российской авиационной промышленности, в том числе ее новейшим проектам. Подробности...
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Донецк окончательно отказался возвращаться на Украину

Управленческая элита народной республики состоит в том числе из людей, которые прошли через тяжелую и кровавую войнуФото: denis-pushilin.ru
Вероятность возвращения Донбасса в состав Украины равна нулю. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин, подчеркнув, что жители народной республики связывают свое будущее исключительно с Россией. Означает ли это, что идея Минских соглашений себя окончательно исчерпала? Если так, какая судьба ожидает Донбасс, раз уж президент Украины, в свою очередь, отказался реагировать на «требования России»?  Подробности...
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Русская деревня избавилась от повального пьянства

Подобные сцены в российских деревнях можно увидеть теперь все режеФото: Виктор Драчев/ТАСС
Вечная, казалось бы, проблема русского села – беспробудное употребление алкоголя – уходит в прошлое. И хотя некоторые фермеры все еще жалуются на запои трактористов и механизаторов, наблюдения и статистика говорят о резком уменьшении потребления алкоголя в деревне. Почему такое произошло и как на это повлияли крупные агрохолдинги? Подробности...
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Русские неправильно понимают американский расизм

У американцев есть обоснованные причины для борьбы с «конфедераткой»Фото: Matt Stone/Courier Journal/Imagn
Content Services/Reuters
«Монументопад» и другие уродливые проявления политической борьбы в США спровоцировали множество сетевых дискуссий между россиянами и американцами, в ходе которых сограждане Дональда Трампа активно обвиняют наших соотечественников в расизме. Где находится та грань, перейдя за которую критик американской «культурной революции» действительно становится расистом? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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США платили за убийства советских военнослужащих

Сергей Козлов, ветеран спецназа
В 1987 году совокупное американо-саудовское финансирование афганских моджахедов достигло 1 млрд долларов США. А потери советских войск в Афганистане исчислялись тысячами солдат и офицеров. Их убивали фактически на деньги Соединенных Штатов Америки. Подробности...
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Безвольным тюфяком сейчас быть модно

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Поп-психология в массы, поп-психология, которую несут эйчары, блогеры, фитнес-тренеры, психологи-недоучки – тренд. Иметь «диагноз» становится в чем-то даже престижно. Подробности...
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У фашизма либеральные корни, у либерализма – фашистские

Андрей Бабицкий, журналист
Сущностная близость фашизма к либерализму станет очевидной в период установления профашистских военных диктатур в Индонезии, Аргентине, Бразилии, Чили, Уругвае, на Филиппинах. Подробности...
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      Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в России. По предварительным данным, решительную победу одержали сторонники внесения изменений в Основной закон России. Как проходило голосование?
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      Открыт Ржевский мемориал Советскому солдату

      Президенты России и Белоруссии открыли монумент Советскому солдату подо Ржевом – красивый, эмоционально насыщенный и уникальный по исполнению памятник. Пятиметровая скульптура словно «вырастает» из кургана.
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              Самый мощный в мире атомный ледокол начали строить в России

                 6 июля 2020, 10:44
              Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
              Текст: Алина Назарова

              Версия для печати  •
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              На дальневосточной верфи «Звезда» стартовало строительство самого мощного в мире атомного ледокола «Россия» проекта «Лидер», сообщило предприятие госкорпорации «Росатом» ФГУП «Атомфлот» (Росатомфлот).

              «Первая резка металла для строительства сверхмощного атомного ледокола «Лидер» проекта 10510 состоялась 6 июля на судостроительной верфи в городе Большой Камень Приморского края», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

              Согласно условиям контракта, ввод судна в эксплуатацию запланирован в 2027 году.

              Контракт на строительство атомного ледокола «Лидер» проекта 10510 между Росатомфлотом и судостроительным комплексом «Звезда» был подписан в апреле нынешнего года. ССК «Звезда» создается в городе Большой Камень Приморского края консорциумом во главе с ПАО «НК «Роснефть».

              «Госкорпорацией «Росатом» поддержана инициатива Росатомфлота о присвоении сверхмощному атомному ледоколу проекта 10510 названия «Россия». В атомном ледокольном флоте существует преемственность в названиях судов, а также сложившаяся традиция, в соответствии с которой атомным ледоколам присваиваются имена по названиям географических объектов», – пояснил выбор названия для нового атомохода генеральный директор Росатомфлота Мустафа Кашка.

              Он также указал, что судно проекта 10510 не имеет аналогов. «Уникальный атомный ледокол обладает исключительными техническими характеристиками, которые позволят ему гарантированно обеспечить круглогодичные проводки в восточном районе Арктики», – отметил он.

              Атомный ледокол «Лидер» проекта 10510 построят по техническому проекту центрального конструкторского бюро «Айсберг». Основные характеристики атомного ледокола: мощность – 120 МВт (на валах); скорость хода – 22 узла (по чистой воде); длина – 209 метров; ширина – 47,7 метра; ледопроходимость (максимальная) – четыре метра; водоизмещение: при осадке по кильватерной линии – почти 70 тыс. тонн. На строительство ледокола «Лидер» выделили 127 млрд рублей.

              Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о том, что новейшие ледоколы решат вековую проблему российского Военно-морского флота.


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