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24 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 10:47  |  vz.ru
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Новости из Персидского залива все тревожнее - Иран уже начал сбивать американские беспилотники. Если дело дойдет до открытого военного столкновения - по какому сценарию США будут атаковать персидское государство? Чем ответит на это Иран и как этот военный конфликт отразится на нефтяном рынке - в частности, с точки зрения снабжения нефтью всей остальной планеты? Подробности...
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Призывы НАТО к защите Прибалтики ведут к ее оккупации

НАТО постоянно находит поводы увеличить свое присутствие вблизи РоссииФото: Kacper Pempel/Reuters
Аналитики НАТО заявили о способности России разрушить архитектуру европейской безопасности и не исключают в связи с этим военного конфликта Запада с Москвой. Ареной будущей битвы называется Прибалтика, куда уже сейчас, предупреждают в НАТО, США должны перебросить своих военных. Что кроется за подобными стратегиями и к каким реальным последствиям они могут привести? Подробности...
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Новейшие ледоколы решат вековую проблему российского военно-морского флота

Проектное изображение перспективного ледокола «Лидер»Фото: rosatom.ru
Активное строительство ледокольного флота, которое ведется Россией, чаще всего объясняется чисто коммерческими соображениями. Действительно – Севморпуть способен принести стране гигантские прибыли. Однако многие забывают о еще одном обстоятельстве: новые ледоколы должны помочь России решить чисто военную проблему, которой уже больше ста лет. Подробности...
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Зачем каждому украинцу пообещали по 3 тысячи евро от России

«Каждый украинец пострадал от российской агрессии. Суммы компенсаций – от 3 тысяч евро», информирует организация «Общее дело»Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
У граждан Украины собирают паспортные данные, чтобы разделить между ними 3,5 млрд долларов – по 3 тысячи евро на брата. Некая общественная организация сообщает, что эти средства уже арестованы, так что Россия неизбежно расплатится за свои «преступления». Что стоит за этими щедрыми обещаниями? И о каких трех с половиной миллиардах идет речь? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Украину ждет длинная зима

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Альтернативы российскому газу у Украины нет. Это с одной стороны. С другой – затягивается строительство «Северного потока». А значит, договариваться о транзите российского газа в Европу Киеву и Москве все же придется. Подробности...

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Сергей Мардан, публицист
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            Новейшие ледоколы решат вековую проблему российского военно-морского флота

            Проектное изображение перспективного ледокола «Лидер»   24 июня 2019, 10:30
            Фото: rosatom.ru
            Текст: Александр Шишкин, инженер-кораблестроитель

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            Активное строительство ледокольного флота, которое ведется Россией, чаще всего объясняется чисто коммерческими соображениями. Действительно – Севморпуть способен принести стране гигантские прибыли. Однако многие забывают о еще одном обстоятельстве: новые ледоколы должны помочь России решить чисто военную проблему, которой уже больше ста лет.

            Россия переживает настоящий бум атомного ледоколостроения. Достраиваются «Арктика» и «Сибирь», месяц назад спущен на воду «Урал». Планируется постройка ещё двух судов того же проекта (22220, по другому – ЛК-60Я) мощностью на винтах 60 МВт. Начало эксплуатации первых двух ЛК-60Я на Северном морском пути намечено уже на будущий год, и это далеко не всё.

            Понятно, что новые мощные ледоколы необходимы для дальнейшего освоения Арктики, для обеспечения доминирования России в Заполярье на долгие годы вперёд, чтобы сделать Севморпуть одной из главных судоходных артерий мира.

            Но у этого сюжета есть и еще одно измерение, не менее важное. Для его полного понимания вернемся к событию, состоявшемуся осенью прошлого года. 

            7-й арктический

            В августе-октябре 2018-го состоялся арктический поход отряда кораблей и судов Северного флота – и прошёл он без особой информационной поддержки. Можно сказать – обыденно и почти незаметно, и это совершенно не соответствует его исторической значимости.

            Седьмой арктический поход отряда СФ в составе БПК «Вице-адмирал Кулаков», БДК «Александр Отраковский» и «Кондопога», тральщика и судов обеспечения отличался от шести предыдущих. Во-первых, тем, что Северный морской путь был пройден от начала до конца, а не только до привычных уже Новосибирских островов. Но главнвое заключется в том, что это был не обычный межфлотский переход в один конец к новому месту службы, а первый в истории настоящий межтеатровый манёвр силами (МТМС) между атлантическим и тихоокеанским театрами военных действий (ТВД) по Севморпути, совершенный туда и обратно за одну навигацию. Другими словами, это был маневр силами одного флота (Северного) с выполнением учебно-боевых задач в зоне ответственности другого (ТОФ) и возвращением в район постоянного базирования.

            В ходе своего МТМС, ставшего составной частью учений «Восток-2018», североморские БДК высадили два десанта на Чукотке – один в районе посёлка Ванкарем на побережье Чукотского моря, другой – в районе пос. Эгвекинот в Беринговом море. Причём высадившиеся в Ванкареме морпехи совершили марш-бросок до Эгвекинота (чтобы занять там оборону) длиной почти в 300 км в условиях арктического бездорожья. «Кулаков», в свою очередь, отработал в Охотском море поиск ПЛ с помощью бортового ГАК и Ка-27ПЛ.

            История вопроса

            О быстром межтеатровом манёвре силами флота с использованием ледоколов в далёком 1899 году мечтал ещё адмирал Макаров, однако выпестованный им «Ермак» был слишком слаб для подобной миссии. Достаточно вспомнить Русско-Японскую войну, когда эскадра адмирала Рожественского шла из Балтийского моря до Цусимы около семи с половиной месяцев! Переход эскадры северным маршрутом обсуждался, но по понятным причинам (прежде всего – из-за большого риска, связанного с отсутствием технических возможностей и практического опыта) было принято иное решение.

            Впервые пройти Севморпуть за одну навигацию (правда, не без приключений) в 1932 г. удалось ледокольному пароходу «Сибиряков». Вскоре настал черёд боевых кораблей – в 1936 г. межфлотский переход (МФП) на Тихий океан совершили два эсминца типа «Новик» («Сталин» и «Войков») в сопровождении ледокола «Литке», в 1940 г. – подводная лодка Щ-423. В военном 1942 г. для усиления СФ в обратном направлении проследовали лидер ТОФ «Баку» с двумя «семёрками» (ЭМ пр. 7).

            В послевоенные годы с появлением в составе ВМФ СССР атомных подводных сил переходы подо льдами ПЛА с СФ на ТОФ (реже с ТОФ на СФ) стали делом обыденным. Однако о надводных кораблях такого сказать было невозможно. За все годы до распада Советского Союза при переходе с СФ на ТОФ Севморпутём воспользовались лишь четыре крейсера пр. 68бис («Лазарев», «Сенявин», «Суворов», «Пожарский») и РКР пр. 1134 «Севастополь». Все остальные большие надводные корабли, построенные в Ленинграде и Николаеве для Тихоокеанского флота, предпочли для перехода к месту приписки южный маршрут.

            Плюсы и минусы

            Главное преимущество межтеатрового маневра по Севморпути от Североморска до Владивостока и наоборот заключается в его малой протяжённости (всего около 6000 миль). При средней скорости на переходе в 12 узлов переход займёт ровно три недели, при 12 уз на СМП во льдах и 18 уз на чистой воде – 2,5 недели. Переход через Суэцкий канал в два с лишним раза длиннее (12800 миль или 1,5 месяца на 12 уз).

            Главный недостаток сегодняшнего Севморпути – некруглогодичная (в лучшем случае, пятимесячная) навигация (летом-осенью, с июля по ноябрь) по ледопроходимости как имеющихся ледоколов, так и перспективных пр. 22220 (ЛК-60Я) в восточном районе Арктики. Кроме того, проблему составляет непостоянство сроков начала и окончания навигации из-за межгодовой изменяемости ледового покрова.

            Да поможет нам «Лидер»

            После некоторых колебаний (строить – не строить) было принято верное решение – строить для Росатомфлота три атомных ледокола пр. 10510 (ЛК-120Я, шифр «Лидер») небывалого водоизмещения (71 400 т), мощности на винтах (120 МВт) и ледопроходимости (4,3 м на двух узлах). Корабль предназначен для круглогодичной проводки крупнотоннажных транспортных судов дедвейтом более 100 000 т и шириной более 50 м на всём протяжении Севморпути, с экономически эффективной скоростью около 15 узлов во льдах толщиной до 2 м.

            Без «Лидеров» говорить о конкурентоспособности СМП не имеет смысла – судоходные компании и их клиенты не станут дожидаться открытия навигации в Арктике, если необходимо доставить важный груз, скажем, из Гамбурга в Иокогаму зимой или весной.

            Разумеется, для отдельно взятого стороннего наблюдателя и мировой общественности в целом коммерческая составляющая проекта представляется единственной причиной колоссальных вложений в строительство серии сверхмощных ЛК-120Я (не считая пяти строящихся и предполагающихся к постройке ЛК-60Я). Однако есть и другая, менее очевидная, причина. Она заключается в том, что ледоколы пр. 10510 являются продукцией двойного назначения, и это, возможно, даже более важно. Корабли серии ЛК-120Я будут развивать во льдах скорость, соизмеримую с экономической скоростью военных кораблей – и оставлять за собой полынью 50-метровой ширины, которой запасом хватает для проводки через льды даже авианосца. 

            Вековое проклятие отечественного флота - географическая разобщенность сил между несколькими морскими театрами (и прежде всего, между двумя главными из них), на наших глазах становится гораздо менее фатальной, и спустя каких-то 10-15 лет вообще перестанет быть острой проблемой.

            Иначе  говоря, в случае необходимости Северный флот ВМФ РФ сможет очень быстро, по морским меркам, помочь Тихоокеанскому – и наоборот.

            Ну и кроме того – сама возможность подобного маневра позволяет уменьшить боевой состав обоих крупнейших флотов России – ведь каждый из них, если что, будет способен прийти другому на выручку. Уже это – огромная экономия государственных средств.

            Разумеется, одними ледоколами полноценное функцонирование Севморпути – и в том числе его военно-морское применение – не обеспечить. Для проводки судов необходимо обустроенное побережье, восстановленная система метеостанций, пунктов наблюдения, пунктов техпомощи и мест базирования флота, отлаженная система спасения и так далее. Ледоколы – важнейшее, но не окончательное условие.

            Закладка головного «Лидера» планируется на ССК «Звезда» в 2020 году. И если всё пойдёт как надо, к концу 2020-х ВМФ России будет способен на быстрый межтеатровый маневр силами флота через Арктику, которого ждал 130 лет.


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