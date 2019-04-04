Россия будет прирастать Арктикой

Взгляд
10 апреля, среда  |  Последнее обновление — 13:13  |  vz.ru
Разделы

Чем грозит Украине первая зима без российского газа

Без нового транзитного договора Украину ждут серьезные проблемы с отоплениемФото: Danil Shamkin/ZUMA/ТАСС
Не успела весна вступить в свои права, а «Нафтогаз» уже спешно готовится к зиме. На Украине уверены, что справятся с отопительным сезоном даже при полном прекращении транзита газа из России. Что именно предлагает сделать «Нафтогаз»? И почему эксперты оценивают его планы скептически и даже говорят о «преступлении против украинского государства»? Подробности...
Перейти а раздел…

«Нацисты» и «русские» Эстонии заключили союз ради власти

Лидер EKRE Март Хельме у карты самоцй ненавидимой им страны – СССРФото: Külli Tammes/wikipedia.org
«Скандал», «невозможно», «немыслимо» – это слова из заголовков эстонских газет. Партия центристов, которую считали «защитницей русских», ради сохранения власти пошла на сговор с двумя националистическими партиями разной степени отмороженности. Кто кого в данном случае предал? И будет ли теперь Эстония требовать у России «возврата» Ивангорода? Подробности...
Перейти а раздел…

Российские историки переосмыслили времена СССР

Шеститомник «Всемирной истории» был представлен президенту в Музее ПобедыФото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
«Прежние исторические работы страдали европоцентризмом. Проблемам истории Востока, не говоря уже про Азию и Африку, всегда уделялось мало внимания. А у нас есть про все», – рассказал газете ВЗГЛЯД академик Александр Чубарьян, руководитель группы ученых, подготовивших фундаментальный труд «Всемирная история» – первый после аналогичной работы 60-х годов прошлого века.  Подробности...
Перейти а раздел…

Как митинг в Грузии запустил процесс распада СССР

События в Тбилиси произошли при почти полном безучастии союзного политического руководстваФото: В .Валишвили, И. Шламов/фотохроника ТАСС
9 апреля в Грузии выходной. Там отмечается День национального единства, гражданского согласия и памяти погибших за родину в Грузии. А в нашем мире исполняется 30 лет драматичному разгону в 1989 году националистического митинга на проспекте Руставели в Тбилиси – одному из ключевых событий истории распада СССР. Подробности...
Перейти а раздел…

Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
Перейти а раздел…

Россия будет прирастать Арктикой

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В США признают, что игнорировали Арктику в последние годы и что теперь, когда проявили запоздалый интерес, им непросто будет нагнать основных конкурентов в регионе. Однако «непросто» – не значит «невозможно». Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Либералы хотят распада России и всегда ошибаются

Андрей Бабицкий, журналист
Ходорковский выступил с очередным алармистским прогнозом о скором поражении Кремля. Однажды Михаил Борисович признался, что внимательно читает ВЗГЛЯД. Мы объясним логику и ошибки олигарха. Пусть он сам тоже прочитает – нам не жалко. Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев

30 лет назад Грузия сделала первый большой шаг от Москвы

Дмитрий Родионов, политолог
За несколько минут до начала вытеснения митингующих патриарх Грузии Илия просил по микрофону: «Братья и сестры, покиньте площадь». Но Гамсахурдия вырвал из рук микрофон: «Пусть прольется кровь!» Толпа ответила: «Пусть прольется кровь!» Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
    Перейти а раздел…

    Главные мемы из фильмов великого Георгия Данелии

    Как работает древнекитайская практика подбора чиновников

    Обсуждение: 10 комментариев

    Лучшие шутки Владимира Зеленского

    Обсуждение: 6 комментариев
      Перейти а раздел…

      Ушел из жизни актер Алексей Булдаков

      Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. У него оторвался тромб, когда он ночевал в одном из отелей Улан-Батора. Булдаков стал всенародно любимым артистом в образе генерала Иволгина – после выхода фильмов «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки»
      Подробности...

      Во время «Яхт-шоу-2019» в Дубае представили проект будущей суперъяхты

      В эти дни у берегов Дубая собралось более 400 морских судов – на одно из самых престижных в мире «Яхт-шоу-2019». Во время этой выставки голландская верфь Oceanco обнародовала свои проект корабля Esquel. Судя по компьютерной графике, морская яхта будет 345-футовой длины (примерно 106 метров)
      Подробности...

      Военный транспортник Ил-112B впервые поднялся в воздух

      Первый военно-транспортный самолет, полностью разработанный в России в постсоветский период, Ил-112В поднялся в воздух в рамках испытательного полета на Воронежском авиационном заводе
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        История успеха сибирской шишки

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

        Карты мира MiMi. Как собрать пазл успеха

          Перейти а раздел…
          Как вы оцениваете необходимость мигрантов для России?
          • России требуется больше мигрантов

          • России требуется меньше мигрантов

          • Сейчас в России столько мигрантов, сколько нужно

          За природные ресурсы Луны начинается ожесточенная борьба. Должна ли Россия финансировать собственный лунный проект?
          • Да

          • Нет

          Должна ли быть запрещена пропаганда «антипрививочников»?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:В Совфеде объяснили Помпео разницу между Голанами и Крымом
            Посол ответил на претензии Польши по авиакатастрофе под СмоленскомЭксперт предсказал крах Нетаньяху после победы на выборахТурция задумалась о покупке дополнительных С-400Геймеры заработали на россиянах 11,6 млрд рублей
            Соловьев указал на отношение американцев к правде на примере Крыма и ГоланУкраина расширила торговые санкции против РоссииРоссия начала поставки «Солнцепеков» Саудовской АравииРоссияне сказали, сколько денег в месяц нужно на благополучную жизнь
            Донецкий эксперт оценил сообщения о возвращении беженцев в ДонбассМосква решила не направлять наблюдателей на второй тур выборов на УкраинеНайдены обломки японского истребителя F-35AПроизводитель самолетов Бе-200 подтвердил отказ от замены украинских двигателей

            Главная тема


            "Нацисты" и "русские" Эстонии заключили союз ради власти

            покушение на убийство


            В МВД прокомментировали инцидент с намеренно сбившим курсанта МЧС водителем

            работа Госдумы


            Володин потребовал от депутата Алимовой не материться

            сотрудничество в космосе


            Роскосмос оспорил главенство США в исследовании Луны

            Видео

            Переизбрание Порошенко


            Выборы на Украине идут по идеальному для России сценарию

            прекращение транзита


            Чем грозит Украине первая зима без российского газа

            арктический форум


            Скандинавы приехали в Петербург мириться с Путиным

            лидерство в машиностроении


            Россия готова разрушить стратегическую дуополию США и Германии

            викторина


            О чём шутили правители России?

            Клоуна в президенты


            Глеб Простаков: Почему конформизм Зеленского – это хорошо

            Американское лицемерие


            Дмитрий Дробницкий: Трамп встал на защиту свободы в университетах

            Глупые суеверия


            Монахиня Елисавета (Сеньчукова): Православных посчитают, дадут номера – и это нормально

            на ваш взгляд


            За природные ресурсы Луны начинается ожесточенная борьба. Должна ли Россия финансировать собственный лунный проект?


            Геворг Мирзаян

            Россия будет прирастать Арктикой

            Геворг Мирзаян
            доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
            		 10 апреля 2019, 11:54

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Россия намерена активно вкладываться в развитие своего сегмента Арктики. Который окажется гораздо больше и важнее, чем хотелось бы некоторым нашим соседям.

            Нынешняя неделя в России – арктическая. И не в смысле погоды. В Санкт-Петербурге проходит большой международный форум «Арктика – территория диалога», который посетит Владимир Путин. Интерес президента не случаен – он сам говорил, что «Россия в это и следующее столетие будет прирастать Арктикой». Причем как в прямом, так и в переносном смысле.

            Так, Россия провела серию исследовательских работ и подала заявку в ООН на расширение континентального шельфа. В целом Москва сейчас претендует на 1,2 миллиона квадратных километров Северного Ледовитого океана. В июле – августе пройдет 50-я сессия Комиссии ООН по границам континентального шельфа, на которой за Россией, скорее всего, ее права признают.

            А это не только права на лед. По некоторым данным, на территории Арктики могут находиться огромные запасы природных ископаемых – в частности, от 15 до 25% всего мирового нефтегаза. И Россия уже зарабатывает на своих северных месторождениях. В частности, компания НОВАТЭК реализует проект «Ямал СПГ», добывая газ и экспортируя его в сжиженном виде в Европу. Только за счет этого проекта доля России на глобальном рынке сжиженного природного газа увеличилась вдвое и достигла 8%. Планируется реализация нового проекта – «Арктик СПГ», который будет запущен в начале 20-х годов.

            Еще один источник доходов в Арктике – Северный морской путь. Льды тают и делают доступной кратчайшую водную дорогу от Китая и Японии к портам Северной Европы.

            Фото: Александр Рюмин/ТАСС

            По расчетам большинства ученых, к концу XXI века 9–10 месяцев в году Арктика будет свободна ото льда, а пока что для проводки кораблей нужны ледоколы. И у России они есть – построено несколько новейших кораблей этого типа, и они уже проводят суда по этому маршруту. В марте 2018-го Владимир Путин поручил к 2024 году увеличить грузопоток по Северному морскому пути почти в 10 раз – до 80 миллионов тонн.

            Россия стремится контролировать весь Северный морской путь и уже строит инфраструктуру по его берегам. Строит прежде всего за свои деньги, поскольку считает инвестиции весьма прибыльными. По словам министра природных ресурсов и экологии России Дмитрия Кобылкина, один рубль, вложенный в арктические проекты, привлекает еще 15 рублей – и это хорошая пропорция, которую мало какой сегмент экономики может дать. При этом Москва приглашает к сотрудничеству в проекте и другие страны, например Китай.

            России нужны китайские инвестиции в проект, Китаю – надежный, дешевый и быстрый путь доставки своих грузов в Европу. Правда, для начала китайские товарищи должны признать, что Северный морской путь будет проходить по российской территории и контролироваться Россией – а пока в этом вопросе четкого понимания у них нет. Не просто так Китай собирается строить свой атомный ледокол.

            Впрочем, основные проблемы в регионе исходят все-таки не от Китая, а от Вашингтона. Соединенные Штаты не признают российские права на расширение арктического шельфа – и, скорее всего, не признают их даже после соответствующего решения комиссии ООН. США не признают российское право не Северный морской путь, считая его международной транспортной артерией.

            Да, на сегодняшний день у американцев нет технической возможности оспорить российские права. У них фактически отсутствует ледокольный флот (есть лишь один действующий корабль, который чинится деталями второго), а также отсутствуют возможности принуждения Москвы. В США признают, что игнорировали Арктику в последние годы и что теперь, когда проявили запоздалый интерес, им непросто будет нагнать основных конкурентов в регионе. Однако «непросто» – не значит «невозможно». Учитывая американские ресурсы, они вполне могут начать наращивать свою арктическую инфраструктуру и угрожать российским интересам в регионе.

            И чтобы этой угрозы не было, Москва вложилась не только в освоение северных месторождений, но и в их защиту. Построила в регионе радиолокационные станции, а также несколько новейших военных баз. На одну из них – «Северный клевер» – Министерство обороны даже организовало образцово-показательный визит журналистов. Как российских, так и зарубежных, дабы они могли убедиться в том, что российскую Арктику есть кому защищать.

            По словам секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, Россия была и остается одним из гарантов стабильности в Арктике и, будучи обладателем самой протяженной в мире полярной границы, несет прямую ответственность за поддержание порядка по ее периметру.

            Впрочем, Владимир Путин на конфронтацию не настроен – президент рассчитывает все-таки на сотрудничество с соседями по Арктике. «Россия неизменно стремится укреплять взаимодействие с государствами Арктического региона. Убежден, только вместе мы сможем превратить Арктику в территорию мира, стабильности и партнерства», – заявил он в своем обращении к гостям Санкт-Петербургского форума. Главное, чтобы теперь и соседи были в этом убеждены.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

            Другие мнения

            Либералы хотят распада России и всегда ошибаются

            Андрей Бабицкий, журналист
            Ходорковский выступил с очередным алармистским прогнозом о скором поражении Кремля. Однажды Михаил Борисович признался, что внимательно читает ВЗГЛЯД. Мы объясним логику и ошибки олигарха. Пусть он сам тоже прочитает – нам не жалко. Подробности...
            Обсуждение: 35 комментариев

            30 лет назад Грузия сделала первый большой шаг от Москвы

            Дмитрий Родионов, политолог
            За несколько минут до начала вытеснения митингующих патриарх Грузии Илия просил по микрофону: «Братья и сестры, покиньте площадь». Но Гамсахурдия вырвал из рук микрофон: «Пусть прольется кровь!» Толпа ответила: «Пусть прольется кровь!» Подробности...
            Обсуждение: 21 комментарий

            У России есть единственный выбор между Индией и Пакистаном

            Алексей Куприянов, к.и.н., научный сотрудник ИМЭМО РАН
            В связи с начинающейся в Москве российско-индийской конференцией клуба «Валдай» эксперты снова спорят: с кем России дружить в регионе – с Индией или Пакистаном? Очевидный ответ – с обоими. Но давайте разберемся. Подробности...
            Обсуждение: 8 комментариев

            Ювенальная юстиция мостит дорогу в ад

            Сергей Худиев, публицист, богослов
            Успевшие скомпрометировать себя скандинавские формы опеки буквально и старательно копируются у нас, в России. Соседей активно побуждают докладывать о «проблемных» семьях. Конечно, те, кто разворачивают эту кампанию, хотят, как лучше. Подробности...
            Обсуждение: 38 комментариев

            Почему Мексика никогда не станет Украиной

            Никита Коваленко, политический обозреватель
            Если мы начинаем говорить, что ситуации с Мексикой и Украиной идентичны, то мы просто-напросто противоречим сами себе. Ведь это фактически можно расценивать как признание украинских фантазий реальностью. Подробности...
            Обсуждение: 11 комментариев

            Русское пьянство умерло за двадцать лет

            Дмитрий Ольшанский, публицист
            Мир моего детства и юности, волшебный и страшноватый мир, где портвейн был основой духовного возрастания, где делать жизнь надо было с поэмы «Москва – Петушки», где водка была валютой, а пиво спасением – этот мир тихо и незаметно ушел. Подробности...
            Обсуждение: 218 комментариев

            Почему конформизм Зеленского – это хорошо

            Глеб Простаков, журналист
            Сегодня Владимир Зеленский не самостоятелен. Но что будет завтра, когда в его руках окажется реальная власть? Вдруг марионетка превратится в «самого опасного человека Европы», который покончит с Украиной как с русофобским проектом? Подробности...
            Обсуждение: 26 комментариев

            Трамп встал на защиту свободы в университетах

            Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
            Для студента в США встать и сказать «А я думаю иначе» стало таким же безумием, как для советских граждан во времена СССР. И вот «невозможный Дональд» издал указ, требующий от кампусов стать такими, какими их задумывали основатели. Подробности...
            Обсуждение: 11 комментариев

            Наполеон взял с собой в бессмертие всех желающих

            Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
            205 лет назад император получил свой «золотой парашют». Так сейчас на языке топ-менеджеров называется набор бонусов, который должен примирить человека с отставкой и сделать его лояльным почетным пенсионером в самом расцвете сил. Подробности...
            Обсуждение: 55 комментариев

            Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............