Россия будет прирастать Арктикой

Россия намерена активно вкладываться в развитие своего сегмента Арктики. Который окажется гораздо больше и важнее, чем хотелось бы некоторым нашим соседям.

Нынешняя неделя в России – арктическая. И не в смысле погоды. В Санкт-Петербурге проходит большой международный форум «Арктика – территория диалога», который посетит Владимир Путин. Интерес президента не случаен – он сам говорил, что «Россия в это и следующее столетие будет прирастать Арктикой». Причем как в прямом, так и в переносном смысле.

Так, Россия провела серию исследовательских работ и подала заявку в ООН на расширение континентального шельфа. В целом Москва сейчас претендует на 1,2 миллиона квадратных километров Северного Ледовитого океана. В июле – августе пройдет 50-я сессия Комиссии ООН по границам континентального шельфа, на которой за Россией, скорее всего, ее права признают.

А это не только права на лед. По некоторым данным, на территории Арктики могут находиться огромные запасы природных ископаемых – в частности, от 15 до 25% всего мирового нефтегаза. И Россия уже зарабатывает на своих северных месторождениях. В частности, компания НОВАТЭК реализует проект «Ямал СПГ», добывая газ и экспортируя его в сжиженном виде в Европу. Только за счет этого проекта доля России на глобальном рынке сжиженного природного газа увеличилась вдвое и достигла 8%. Планируется реализация нового проекта – «Арктик СПГ», который будет запущен в начале 20-х годов.

Еще один источник доходов в Арктике – Северный морской путь. Льды тают и делают доступной кратчайшую водную дорогу от Китая и Японии к портам Северной Европы.

По расчетам большинства ученых, к концу XXI века 9–10 месяцев в году Арктика будет свободна ото льда, а пока что для проводки кораблей нужны ледоколы. И у России они есть – построено несколько новейших кораблей этого типа, и они уже проводят суда по этому маршруту. В марте 2018-го Владимир Путин поручил к 2024 году увеличить грузопоток по Северному морскому пути почти в 10 раз – до 80 миллионов тонн.

Россия стремится контролировать весь Северный морской путь и уже строит инфраструктуру по его берегам. Строит прежде всего за свои деньги, поскольку считает инвестиции весьма прибыльными. По словам министра природных ресурсов и экологии России Дмитрия Кобылкина, один рубль, вложенный в арктические проекты, привлекает еще 15 рублей – и это хорошая пропорция, которую мало какой сегмент экономики может дать. При этом Москва приглашает к сотрудничеству в проекте и другие страны, например Китай.

России нужны китайские инвестиции в проект, Китаю – надежный, дешевый и быстрый путь доставки своих грузов в Европу. Правда, для начала китайские товарищи должны признать, что Северный морской путь будет проходить по российской территории и контролироваться Россией – а пока в этом вопросе четкого понимания у них нет. Не просто так Китай собирается строить свой атомный ледокол.

Впрочем, основные проблемы в регионе исходят все-таки не от Китая, а от Вашингтона. Соединенные Штаты не признают российские права на расширение арктического шельфа – и, скорее всего, не признают их даже после соответствующего решения комиссии ООН. США не признают российское право не Северный морской путь, считая его международной транспортной артерией.

Да, на сегодняшний день у американцев нет технической возможности оспорить российские права. У них фактически отсутствует ледокольный флот (есть лишь один действующий корабль, который чинится деталями второго), а также отсутствуют возможности принуждения Москвы. В США признают, что игнорировали Арктику в последние годы и что теперь, когда проявили запоздалый интерес, им непросто будет нагнать основных конкурентов в регионе. Однако «непросто» – не значит «невозможно». Учитывая американские ресурсы, они вполне могут начать наращивать свою арктическую инфраструктуру и угрожать российским интересам в регионе.

И чтобы этой угрозы не было, Москва вложилась не только в освоение северных месторождений, но и в их защиту. Построила в регионе радиолокационные станции, а также несколько новейших военных баз. На одну из них – «Северный клевер» – Министерство обороны даже организовало образцово-показательный визит журналистов. Как российских, так и зарубежных, дабы они могли убедиться в том, что российскую Арктику есть кому защищать.

По словам секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, Россия была и остается одним из гарантов стабильности в Арктике и, будучи обладателем самой протяженной в мире полярной границы, несет прямую ответственность за поддержание порядка по ее периметру.