Определен размер инвестиций в Севморпуть до 2024 года

Финансирование мероприятий по развитию Северного морского пути до 2024 года составят 735 млрд рублей, из них более трети – бюджетные средства, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

Лихачев сообщил журналистам на Международном арктическом форуме, что на данный момент «проект развития Северного морского пути утвержден в объеме финансирования 735 млрд рублей до 2024 года», передает ТАСС.

Из них «бюджетных денег (...) 274 млрд рублей», и «более4 60 млрд рублей должны вложить Росатом и недропользователи – «Новатэк», Роснефть и другие».

Лихачев также выразил мнение, что девяти ледоколов будет достаточно для достижения поставленных задач по кратному увеличению объема проводки судов по Северному морскому пути.

«Как только рынки Восточной и Юго-Восточной Азии станут более доступными, если мы сможем доказать конкурентоспособность Северного морского пути в сравнении с южными транспортными коридорами, объемы грузоперевозок резко возрастут», – указал он.

Таким образом, к 2035 году «понадобятся пять наших универсальных атомных ледоколов, наш ледокол «50 лет Победы» и три сверхмощных ледокола «Лидер», которые позволят круглогодично с коммерческой скоростью обеспечивать проводку судов по Северному морскому пути, в том числе и в восточном направлении».

Лихачев напомнил, что в 2024 году Росатом планирует довести объемы проводки судов до 92,6 млн тонн против целевых 80 млн тонн. Для этого будет достаточно действующих в данный момент четырех атомных ледоколов и трех универсальных атомных ледоколов «Арктика», «Сибирь» и «Урал», которые будут введены в эксплуатацию до конца 2021 года.

Лихачев добавил, что для обеспечения потенциально растущего спроса на проводку судов в перспективе 10-15 лет также надо будет создать флот неатомных судов.

«Я имею в виду не только ледокольный флот – на ледокольный флот у нас свои планы, – а флот ледового класса. Это сухогрузы, контейнеровозы, соответственно, суда для перевозки СПГ (сжиженного природного газа), которые способны работать под прикрытием наших ледоколов, но все равно в суровых арктических условиях», – сказал он.

Глава Росатома отметил, что «это будет глобальный проект», в котором примут участие «международные логистические компании», а также «судовые компании, в частности «Совкомфлот»». И «конечно же, сами недропользователи уже инвестируют активно в это».

«Пример с развитием восточного завода «Звезда» под эгидой Роснефти подчеркивает их интерес. Но мне кажется, что, конечно же, большой проект развития судового движения на Северном морском пути, без сомнения, глобальный и с привлечением целого ряда международных игроков», – добавил Лихачев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о растущем арктическом факторе в российской экономике.

V Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» проходил в Санкт-Петербурге 9-10 апреля.

В 2019 году форум был посвящен теме «Арктика. Океан возможностей». Организатором является фонд «Росконгресс».