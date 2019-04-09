Путин заявил о растущем арктическом факторе в российской экономике

Арктический фактор в экономике России будет увеличиваться, заявил российский президент Владимир Путин на V Международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога».

«Сейчас на долю Арктики приходится более 10% всех инвестиций в Российской Федерации. И мы ждем, что значение арктического фактора в экономике страны будет только расти», – передает слова Путина РИА «Новости».

Он добавил, что уже в этом году Россия намерена подготовить и принять новую стратегию развития Арктики до 2035 года, передает ТАСС.

«Она должна объединить мероприятия наших национальных проектов и государственных программ, инвестиционные планы инфраструктурных компаний, программы развития арктических регионов и городов», – сказал Путин.

Президент также поручил правительству ускорить разработку закона об особой системе преференции для инвесторов в Арктике, чтобы принять его в осеннюю сессию.

Также он прокомментировал ситуацию с платой за ледокольное сопровождение судов по Севморпути. По словам президента, она должна быть выгодной для грузоотправителей.

Во вторник Путин принимает участие в пленарном заседании Арктического форума в Санкт-Петербурге.