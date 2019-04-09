Путин прибыл в Петербург для участия в Арктическом форуме

Президент Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург для участия в международном форуме «Арктика – территория диалога» и проведения ряда двусторонних встреч с зарубежными коллегами.

Владимир Путин выступит на пленарном заседании Арктического форума, передает ТАСС.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что на 9 апреля запланированы переговоры Путина с президентом Финляндии Саули Ниинисте, премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг и премьер-министром Швеции Стефаном Левеном, на 10 апреля – с президентом Исландии Гудни Йоханнессоном.

V Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» проходит в Санкт-Петербурге 9-10 апреля.

В 2019 году форум посвящен теме «Арктика. Океан возможностей». Организатором является фонд «Росконгресс».