На строительство ледокола «Лидер» выделили 127 млрд рублей

Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении из бюджета 127,577 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер».

«Осуществить в 2020-2027 годах бюджетные инвестиции за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в строительство головного атомного ледокола проекта 10510 «Лидер» мощностью 120 МВт со сроком ввода в эксплуатацию в 2027 году», – передает ТАСС текст документа, подписанного 15 января и опубликованного в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно постановлению, государственным заказчиком строительства является госкорпорация «Росатом», застройщиком – федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота.

Распоряжение стало одним из последних, подписанных Дмитрием Медведевым на посту председателя правительства России.

Напомним, президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева и предложил в новые премьеры главу ФНС 53-летнего Михаила Мишустина. Российские журналисты и блогеры прокомментировали решение главы государства.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Путин выбрал политика, чье имя не фигурировало в большинстве списков вероятных претендентов на эту должность.

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