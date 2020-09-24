Японцы восхитились российским ледоколом «Арктика»

Японских пользователей восхитил российский атомный ледокол «Арктика», они сравнили его с гигантом.

Восторженные комментарии они оставляли под статьей о российском судне на сайте телерадиокомпании NHK.

Автор публикации рассказал, что в условиях глобального потепления и таяния полярных льдов Россия поставила себе задачу активизировать разработки полезных ископаемых, а также использование Северного морского пути для сообщения между Европой и Азией.

Строя подобные ледоколу корабли страна делает заявку на доминирование в освоении Арктики, отмечает автор материала. Японцы восхитились «Арктикой», сравнив ледокол с гигантом, передает РИА «Новости».

«Здорово шагает Россия! <...> Вы только посмотрите на фото этого гиганта!» – написал пользователь pabeljapan.

«Такие огромные задачи Россия поставила перед собой!» – отметил simo_yan.

«Какого гиганта создала Россия!» – добавил tachiyama.

«Согласна с тем, что строительством этого атомного ледокола Россия делает заявку на доминирование в освоении Арктики», – написала oo33maiko.

Во вторник головной универсальный атомный ледокол «Арктика» проекта 22220 направился от достроечной набережной «Балтийского завода» в Петербурге в порт приписки в Мурманске.

В июне глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что головной ледокол «Арктика» может быть введен в промышленную эксплуатацию в сентябре-октябре 2020 года.

Атомные ледоколы проекта 22220 станут самыми большими и мощными в мире. Длина судна составит 173,3 метра, ширина – 34 метра, водоизмещение – 33,5 тыс. тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как удалось возродить строительство крупнейших в мире атомных ледоколов.