В Совбезе раскрыли антироссийские планы США в Арктике

В Кремле посоветовали украинцам завести будильник на время «вторжения»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков с иронией прокомментировал сообщения ряда западных СМИ о «вторжении» на Украину рано утром 16 февраля, предложив украинцам завести будильник, чтобы не проспать и «самим убедиться».

Отвечая на вопрос о том, стоит ли украинцам переживать или они могут сегодня спать спокойно, Песков сказал: «Им лучше завести будильники на это время и самим убедиться», передает РИА «Новости».

Как сообщало американское издание Politico, президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля.

Британские таблоиды накануне назначили время «вторжения на Украину» – якобы это произойдет в 03.00 среды по местному времени. В частности, Mirror написала об этом со ссылкой на источники в американских разведслужбах, которые якобы сообщили об этом сотрудникам издания в Киеве. Sun также назвало 03.00 как «наиболее вероятное время», ссылаясь на разведку США. Песков, комментируя эти утверждения, заметил, что к подобным публикациям сложно серьезно относиться, а президент России Владимир Путин иногда в шутку просит узнать, не публикуется ли нигде точное время начала «войны».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжении России на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.

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