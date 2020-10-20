Американский эсминец вошел в воды Баренцева моря

В Баренцево море вошел американский ракетный эсминец «Росс» (USS Ross), сообщило командование 6-го флота ВМС США.

«Росс» прибыл в Баренцево море 19 октября, в понедельник, это уже третий американский корабль, входящий в эту акваторию в 2020 году, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ВМС США.

«Миссия в Баренцевом море представляет собой важную веху, ясно показывая нашу динамичную способность вести деятельность в любой точке мира», – приводятся в сообщении слова капитана эсминца Джона Д. Джона.

Командование флота уточнило, что США относятся к арктическим государствам, и вместе с союзниками проводят наземные, надводные и воздушные операции для безопасности региона.

Командование флота отмечает, что США входят в круг арктических государств и вместе с союзниками проводят наземные, надводные и воздушные операции для обеспечения безопасности региона.

В сентябре силы Балтийского флота начали следить за действиями «Росс», который заходил в Балтийское море.