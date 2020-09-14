Балтфлот взял на сопровождение американский эсминец «Росс»

Силы Балтийского флота отслеживают действия эсминца с управляемым ракетным оружием (УРО) противоракетной обороны (ПРО) США «Росс», зашедшего в Балтийское море 13 сентября, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

«Силы и средства Балтийского флота осуществляют непрерывное слежение за действиями эсминца УРО (ПРО) «Росс» ВМС США, зашедшего в акваторию Балтийского моря 13 сентября 2020 года», – передает ТАСС сообщение центра.

7 сентября отряд боевых кораблей НАТО во главе с «Россом» зашел в Баренцево море, где его отслеживали силами и средствами Северного флота.

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