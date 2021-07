Россия и США начали консультации по борьбе с киберпреступностью Эксперт назвал ключевые разногласия США и России по Арктике 14 июля 2021, 17:45

Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Когда дипломатия США рассыпается, приходится договариваться по отдельности с каждым адекватным политиком из новой администрации», – сказал газете ВЗЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя беседу Владимира Путина и Джона Керри, посвященную Арктике. «Президент России решил переговорить с Джоном Керри, поскольку его визит в Москву – достаточно значимое событие, – предположил политолог-американист Дмитрий Дробницкий. – Керри известен как прагматичный и адекватный политик, который имеет неплохое реноме в России». «Главный смысл приезда Керри заключался не столько в обсуждении климата, сколько в донесении до российского руководства мысли о том, что в команде Байдена отсутствует консенсус и есть люди, не разделяющие мнение Энтони Блинкена и его единомышленников. А самые жесткие и провокационные высказывания исходят именно от клана Блинкена», – добавил Дробницкий. «Что касается собственно Арктики, то США обеспокоены двумя факторами – интенсивным развитием России в арктической зоне и стремлением Китая установить там свое присутствие. У нас есть большие преимущества в этом регионе: огромный шельф, крупный ледокольный флот, уникальные разработки в виде плавучей АЭС и другие. Китай формально не входит в Арктический совет, но очень туда рвется. Для Вашингтона это просто ночной кошмар, поскольку там опасаются нового экономического и технологического подъема Китая за счет доступа к ресурсам Арктики», – пояснил Дробницкий. При этом, по его словам, у китайцев есть все возможности для наращивания своего присутствия в регионе. «Конечно, их возможности уступают российским, но они вполне сравнимы с американскими», считает эксперт. Дробницкий также указал на важность решения логистического вопроса в Северном Ледовитом океане. «Блинкен неоднократно требовал там свободы судоходства под эгидой международного права. Когда мы слышим подобные высказывания из уст главы Госдепа, мы можем опасаться появления американского флота в спорной акватории. Россия не допустит такого «обеспечения свободы судоходства» вблизи своих границ. Поэтому здесь тоже наблюдается определенного рода напряженность», – объяснил он. Неизвестно, обсуждали ли Путин и Керри военную составляющую арктического вопроса, признал эксперт, но это принципиально важный момент. «Все крупные страны наращивают там свое военное присутствие. У России есть арктические контингенты и специализированная техника. США формирует новые подразделения на Аляске. Китай тренирует своих бойцов в условиях экстремального холода. Понятно, что это делается с прицелом на Арктику. И в этом смысле сторонам нужно заранее договариваться между собой, ведь пока никаких специальных договоренностей на этот счет нет», – сетует Дробницкий. «При этом остается нерешенным большой вопрос – кто будет контролировать ресурсы, находящиеся за пределами исключительных экономических зон арктических государств (200 миль от береговой линии). Здесь нужна системная работа, – призывает политолог. – Арктика – это большой знак вопроса и одновременно среда, в которой началась большая гонка мировых держав». В среду президент Владимир Путин и спецпредставитель лидера США по вопросам климата Джон Керри в телефонном разговоре обменялись мнениями о перспективах природоохранного сотрудничества в Арктике. «Керри, который находится в Москве с рабочим визитом, информировал о прошедших встречах с российскими коллегами, в ходе которых обсуждались различные аспекты международной климатической повестки», – говорится на сайте Кремля. В то же время Путин подчеркнул, что Россия придает большое значение достижению целей Парижского соглашения, выступает за деполитизированный и профессиональный диалог на данном направлении. В этой связи были затронуты вопросы подготовки к 26-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (откроется в Глазго 31 октября) с учетом национальных приоритетов по декарбонизации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что климатическая повестка остается той сферой, где диалог Москвы и Вашингтона не просто возможен, но и необходим. Напомним, что визит Джона Керри в Москву начался 12 июля. В понедельник он встретился с главой МИДа Сергеем Лавровым. Во вторник Керри провел встречу с советником президента России по вопросам изменения климата Русланом Эдельгериевым, переговоры продлились около трех часов.

Путин дал совет руководству «сегодняшней Украины» 14 июля 2021, 02:59

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин посоветовал политическому руководству «сегодняшней Украины» взять паузу, внимательно прочитать и проанализировать его статью «Об историческом единстве русских и украинцев». «Спорить с этой статьей довольно сложно, потому что она честная, она реально основана на исторических документах», – приводит слова Путина ТАСС. Он повторил, что в основе статьи – «именно исторические документы, которые лежат в архивах». «Если есть желание подискутировать, я думаю, что им нужно взять паузу, внимательно прочитать сначала эту статью, проанализировать, поднять документы», – сказал Путин, комментируя высказывание президента Украины Владимира Зеленского о готовности обсудить эту статью при личной встрече с российским лидером. Путин выразил уверенность, что украинские власти «так и сделают». «Они найдут, о чем здесь поговорить. Когда я говорю «они», я имею в виду политическое руководство сегодняшней Украины», – уточнил президент России. Накануне Зеленский заявил, что из-за отсутствия времени пока не прочитал всю статью российского лидера Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», но обязательно сделает это и подумает над ответом. При этом Зеленский заявил, что мог бы обсудить статью Путина при личной встрече с президентом России. Напомним, президент Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» подчеркнул, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала статью российского лидера. Путин назвал заложенную под СССР «мину замедленного действия» 14 июля 2021, 01:34

Фото: общественное достояние

Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин указал на серьезные противоречия советских лидеров Иосифа Сталина и Владимира Ленина относительно национально-территориального устройства Советского Союза и назвал право свободного выхода республик из единой страны самой опасной «миной замедленного действия» под СССР. «Я там (в статье «Об историческом единстве русских и украинцев») прямо сказал о том, что самая опасная «мина замедленного действия» – это право свободного выхода республик Советского Союза из единой страны. <…> Вот это право выхода, оно, конечно, было одной из «мин замедленного действия». А вторая «мина», я о ней тоже сказал, – это ведущая роль КПСС, направляющая, ведущая, основная. Почему? Потому что оказалось, что это единственное, что сдерживало всю страну в рамках единого государства. И как только изнутри, как я в этом материале отметил, партия начала разваливаться, за ней посыпалась и вся страна», – приводит слова Путина ТАСС. По словам президента, когда Советский Союз «рождался после Первой мировой войны», то даже в руководстве большевиков были разные точки зрения на счет права свободного выхода республик из единого государства. «У Сталина <…> были серьезные противоречия с Лениным. Сталин настаивал на автономизации, принципе автономизации при строительстве Советского Союза и считал, что все остальные республики советские, которые образовались на пространстве бывшей империи, они должны входить – именно входить – в состав РСФСР. У Ленина была другая точка зрения, он говорил о равенстве всех республик, которые не входят в состав Российской Федерации (РСФСР), а создают вместе с ней на равных условиях новые государства», – сказал Путин. Он отметил, что Сталин называл точку зрения Ленина национальным либерализмом и открыто с ним спорил. При этом, по словам главы государства, позиция Ленина заключалась в том, что Сталин в принципе прав, но «рановато об этом говорить». «И [Ленин] пошел, как говорил тот же Сталин, на уступки националам. А сам Сталин говорил о том, что российский федерализм – это переходный этап к социалистическому централизму», – указал Путин, обратив внимание, что в действительности большевики поступили именно таким образом, поскольку, хотя формально СССР «был федеративным государством, если даже не конфедеративным – с учетом права выхода», – по сути он оставался «в высшей степени унитарным централизованным государством». Напомним, в декабре 2019 года президент России Владимир Путин раскритиковал Ленина за заложенную «мину под российскую государственность, которая складывалась тысячу лет». Позже глава государства назвал Ленина «не государственным деятелем, а революционером». Путин потребовал учесть озабоченности России в связи с «военным освоением» Украины 14 июля 2021, 06:34

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Россия рассчитывает, что озабоченности Москвы будут восприняты всерьез силами, которые начали военное освоение территории Украины, заявил президент Владимир Путин. «Мы видим, что начинается военное освоение этой (украинской) территории. Вот, что нас беспокоит. Я уже об этом высказывался. И я думаю, что наши озабоченности в конце концов будут услышаны теми, кто это делает. Это не Украина же делает. А это территорию Украины эти люди используют таким образом», – приводит слова Путина ТАСС. По словам президента, для России важно не то, как соседнее государство, в данном случае Украина, будет выстраивать свою внешнеполитическую жизнь и ориентиры. «Для нас важно, чтобы не создавались проблемы для нас, чтобы не создавались угрозы для нас», – отметил Путин. «Очень рассчитываю на то, что наши озабоченности будут восприняты всерьез», – подчеркнул глава российского государства. Напомним, в понедельник в Николаевской области Украины начались международные военные учения «Казацкая булава – 2021», в которых задействованы подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также США, Великобритании, Канады, Швеции. Кроме того, с 28 июня по 10 июля в Черноморском регионе проходили военные маневры Sea Breeze-2021, в которых были задействованы до 5 тыс. военнослужащих, 40 самолетов, 32 кораблей от 32 стран, включая Украину, США, Канаду, Британию, Нидерланды, Румынию, Болгарию, Грецию, Турцию и Латвию. Путин и Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки Белоруссии 13 июля 2021, 19:45

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром России, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Договорились также об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром в России», – приводит его слова РИА «Новости». Встреча Путина и Лукашенко прошла в Петербурге. Также Песков рассказал, что лидеры государств решили, что цена на газ для Минска в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года. «Было решено, что цена на газ для Белоруссии в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года», – сказал Песков. Пресс-секретарь российского лидера добавил, что переговоры президентов двух государств продолжались более пяти часов. Ранее Лукашенко заявил, что на встрече с Путиным в Сочи была достигнута принципиальная договоренность по минимизации потерь белорусских НПЗ от налогового маневра в России с 1 января 2022 года. Путин заявил о готовности России к глубокой кооперации с соседями 14 июля 2021, 04:55

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Москва готова к глубокой кооперации с соседними и дружественными государствами по примеру отношений с Минском и Нур-Султаном, заявил президент Владимир Путин. «Если у нас, как с Казахстаном, с другими республиками Советского Союза, складываются союзнические дружеские отношения. С кем-то мы работаем на двусторонней основе в абсолютно дружественном ключе. С кем-то мы создаем экономические союзы, оборонительные союзы, такие как ОДКБ или ЕАЭС. Но мы никого туда не затягиваем. Мы ищем компромиссные пути, которые приводят к такому состоянию, которое удовлетворяет наших партнеров», – приводит слова Путина ТАСС. «Это сложный процесс согласования, но мы набрались терпения и ищем эти приемлемые для всех нас решения. Это идеально», – добавил президент. «Если [же] у нас [с каким-то из государств] складываются такие отношения, как с Казахстаном или с Белоруссией, с которой мы строим Союзное государство, то это еще лучше. Мы готовы и к такой глубокой кооперации. <…> Если отношения будут развиваться в таком ключе, мы, конечно, будем всячески поддерживать отношения подобного рода. Мы за это и будем по-партнерски работать со всеми нашими соседями и друзьями», – сказал Путин. По его словам, Россию вполне устроит поддержание дружеских и стабильных отношений с соседями в двустороннем формате, не только в интеграционных объединениях, с учетом сложившихся геополитических реалий последнего времени. Ранее Путин сравнил уровень интеграции России и Белоруссии с Евросоюзом. Путин: Миллионы людей на Украине хотят восстановления отношений с Россией 13 июля 2021, 23:21 Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин выразил уверенность, что миллионы людей на Украине хотели бы восстановления отношений с Россией. «Ведь на Украине очень много, миллионы людей, которые хотят восстановления отношений с Россией. Я уверен, это миллионы людей», – приводит слова российского лидера ТАСС. При этом он подчеркнул, что также есть политические силы, которые выступают за эту нормализацию. «Но, судя по всему, им не дают никаких шансов реализовать свои политические планы, их просто несистемным, неправовым образом устраняют с политической сцены. Кого-то просто убивают на улице, и после этого никто преступников не ищет, или сжигают людей заживо, как это было в ходе трагических событий в Одессе», – заявил Путин. Глава государства также отметил, что выступающим за нормализацию отношений с Россией на Украине не дают никаких шансов на легальную политическую работу. «Закрывают общенациональные средства массовой информации, сажают под домашний арест, как сейчас происходит с [Виктором] Медведчуком. При этом органы власти на Украине принимают абсолютно неправовые решения даже вне рамок своей компетенции, то есть этим силам не дают никаких шансов на легальную политическую работу», – заявил Путин. Напомним, Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала статью Путина. Буш-младший раскритиковал позицию Германии по «Северному потоку – 2» 14 июля 2021, 12:05 Текст: Алина Назарова

Бывший президент США Джордж Буш раскритиковал строительство «Северного потока – 2» и позицию правительства Германии по проекту. «Я думаю, что это ошибка. Чем больше страна, которая не является открытой демократией, экономической хваткой держит демократию, тем она в большей степени ставит (ее) в очень сложное стратегическое положение», – заявил Буш, добавив, что реализация проекта осложняет ситуацию на Украине. В то же время Буш выразил понимание, что канцлер Ангела Меркель проводит отличную от США политику в отношении России. Он отметил, что каждая страна «должна найти собственный путь» касательно внешнеполитического курса, передает ТАСС со ссылкой на Deutsche Welle. Ранее Берлин заявил о прогрессе в переговорах с США по «Северному потоку – 2». В то же время заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что, по мнению США, газопровод «Северный поток-2» угрожает энергобезопасности Украины и Европы. В США объявят о дополнительных шагах противодействия кибератакам 13 июля 2021, 22:15 Текст: Дарья Григоренко

Администрация Соединенных Штатов собирается объявить о дополнительных шагах, направленных на противодействие кибератакам с использованием вирусов-вымогателей, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Позднее на текущей неделе мы намерены объявить о новых шагах в отношении программ-вымогателей, а на следующей неделе сообщим о дальнейших мерах, которые мы принимаем для повышения нашей устойчивости в киберпространстве здесь, в Соединенных Штатах», – сказал Салливан, чье выступление транслировалось в YouTube-аккаунте Комиссии нацбезопасности по искусственному интеллекту США, передает РИА «Новости». Ранее Майк Помпео заявил, что президент России «видит слабость» в позиции Джо Байдена по вопросам кибербезопасности. По мнению Помпео, Вашингтону следует пригрозить Москве «серьезными последствиями» в случае нападения хакеров на американские объекты. При этом экс-секретарь Госдепа уверен, что за кибератаками стоит якобы именно российская сторона. На прошлой неделе Путин и Байден обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером «прошел хорошо». При этом в Кремле сообщили, что Путин указал Байдену на отсутствие обращений со стороны компетентных ведомств США по теме кибербезопасности за последний месяц, несмотря на готовность России к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве. США обвинили Россию в укрывательстве киберпреступников 14 июля 2021, 00:58

Фото: Ohde/face to face/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Соединенные Штаты якобы послали России ясный сигнал об ответственности стран, укрывающих киберпреступников. По его словам, США примут меры, если этого не сделает Россия. «В ходе нашего взаимодействия с Россией наш сигнал [был] ясен: страны, укрывающие киберпреступников, несут ответственность за принятие мер. Если они (Россия) этого не сделают, мы сделаем», – приводит слова Блинкена ТАСС. Госсекретарь США заявил, что Соединенные Штаты наращивают свои дипломатические средства для противодействия транснациональной киберпреступности. «Мы работаем над объединением союзников, чтобы коллективно реагировать на злонамеренную деятельность других в киберсфере. Это имело место после взлома компании SolarWinds», – заявил Блинкен. По словам госсекретаря США, 22 страны поддержали версию Вашингтона о якобы причастности к атаке России. «Это важно, поскольку, когда мы говорим единым голосом, мы более эффективно сдерживаем будущие нападения», – считает Блинкен. Накануне в администрации Джо Байдена пообещали объявить о дополнительных шагах по противодействию кибератакам с использованием вирусов-вымогателей. В прошлую субботу президент США Джо Байден анонсировал переговоры с Россией по кибербезопасности. Напомним, на прошлой неделе президенты России Владимир Путин и США Джо Байден обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером «прошел хорошо». При этом в Кремле сообщили, что Путин указал Байдену на отсутствие обращений от компетентных ведомств США по кибербезопасности за последний месяц, несмотря на готовность России к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве. В Кремле также подчеркнули, что с учетом серьезности вызовов в этой сфере взаимодействие «должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права». Вопреки этому в администрации Соединенных Штатов утверждают, что якобы передавали России множество конкретных запросов о привлечении хакеров к ответственности. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Россия и США начали консультации по борьбе с киберпреступностью 14 июля 2021, 14:16

Фото: Reporters/ZUMA/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Стартовал процесс взаимодействия России и США по борьбе с киберпреступностью, идут консультации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Начался процесс двусторонних консультаций по этой теме», – сказал Песков, отвечая на вопрос, идет ли исполнение поручения президента Владимира Путина по взаимодействию в сфере киберпреступности, передает РИА «Новости». Он добавил, что в Кремле считают неприемлемыми любые проявления киберпреступности, они должны наказываться, необходим диалог между странами. «Мы считаем неприемлемыми любые проявления киберпреступлений, мы считаем, что они должны наказываться, и в международном плане мы считаем, что мы должны все сотрудничать, в данном случае, Россия и США должны взаимодействовать, чтобы такие проявления пресекать», – сказал Песков. Кроме того, он заявил, что в Кремль не в курсе, связано ли то, что сайты в даркнете, предположительно принадлежащие хакерам из группировки REvil, перестали отвечать на поисковые запросы, передает ТАСС. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что сайты в даркнете, предположительно принадлежащие хакерам из группировки REvil, отключены. Как отметили опрошенные агентством аналитики в сфере информационной безопасности, при попытке посетить сайт, на котором члены группировки обычно размещают свои заявления, появляется оповещение о том, что эта страница не найдена. Аналогичным образом ситуация обстоит и с другими ресурсами, связанными с хакерами из REvil, которая якобы стоит за кибератаками на подразделения мясоперерабатывающей компании JBS и компанию - производителя программного обеспечения Kaseya. Путин сравнил уровень интеграции России и Белоруссии с ЕС 14 июля 2021, 03:57

Фото: vk.com/mil

Текст: Антон Никитин

В Европейском союзе достигнут куда более глубокий уровень интеграции, нежели в Союзном государстве России и Белоруссии, заметил президент Владимир Путин. «Там (в Европейском союзе – прим. ВЗГЛЯД) единая валюта есть и фактически очень мощный таможенный союз, и так далее, и так далее. И единое пространство передвижения. Там все есть такое, чего мы [в Союзном государстве России и Белоруссии] пока не достигли», – приводит слова Путина ТАСС. Как отметил российский лидер, Союзное государство России и Белоруссии представляет из себя разновидность интеграции при полном сохранении суверенитета. «В прямом смысле слова это не государство. Это просто определенный уровень интеграции <…>. И при полном сохранении суверенитета. Но тем не менее это облегчает людям жизнь, создает определенные условия для экономического развития, повышает нашу общую конкурентоспособность», – сказал Путин. Накануне президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Константиновском дворце Петербурга предложил подвести итоги работы правительств и определить направления дальнейшего движения. Позже в Кремле сообщили, что Путин и Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки Белоруссии в связи с налоговым маневром России. Также лидеры государств решили, что цена на газ для Минска в 2022 году сохранится на уровне 2021 года. Кроме того, по словам Лукашенко, никаких проблем с поставками российской нефти в Белоруссию на фоне санкций Запада не будет, как и с поставками нефтепродуктов на рынок России и на внешний рынок, поставки будут осуществляться в запланированных объемах. Напомним, 4 июля глава правительства Белоруссии Роман Головченко заявлял, что в ближайшие месяцы будет сформирован весь пакет союзных программ с Россией. 1 июля Лукашенко предложил разработать долгосрочную стратегию союза России и Белоруссии. Путин заявил о сохранении триединства народа России, Украины и Белоруссии 13 июля 2021, 23:43 Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин выразил уверенность, что триединство народа России, Украины и Белоруссии никуда не исчезло и не исчезнет, «как бы кто ни старался». Таким образом российский лидер прокомментировал свою статью, в которой упоминал триединый народ из великороссов, малороссов и белорусов. «Нет, конечно», – приводит ТАСС ответ президента России на вопрос о том, остался ли триединый народ в истории. Путин рассказал, что разговаривал на этот счет с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, и тот обратил внимание, что даже во время игры в хоккей белорусы, когда ошибаются или не понимают друг друга, в сердцах кричат: «Ты что, не русский?». «Это идет на автомате, от души, от сердца, – подчеркнул российский лидер. – И на Украине много таких людей, миллионы». «Поэтому никуда это не делось и никуда не денется», – выразил уверенность глава государства. Он провел аналогию с религиозным сознанием, которое никуда не исчезло, несмотря на попытки советской власти его выкорчевать. «Как только Великая Отечественная война началась, [председатель Совета народных комиссаров СССР, министр иностранных дел СССР Вячеслав] Молотов, выступая по радио, сказал «граждане и гражданке», а Сталин, когда выступал, когда осознали всю надвигающуюся катастрофу начатой фашисткой Германией войны, он сказал уже «братья и сестры», это почти церковное обращение», – напомнил Путин, отметив, что затем советские власти восстановили патриаршество, и теперь «церковь заняла свое достойное место в жизни общества». «И вот это триединство нашего народа тоже никуда не делось и никуда не денется, как бы кто ни старался и как бы кто ни пытался реализовывать эти планы по лекалам еще XVII–XVIII веков», – подчеркнул Путин. Отвечая на вопрос о том, когда начался проект «анти-Россия» по разделению единого русского народа и связан ли он только с Украиной, Путин сказал: «Конечно, нет. Я об этом достаточно подробно пишу [в статье]. Он начался еще в XVII–XVIII веке, в Речи Посполитой». Затем, заметил президент России, этот проект использовался польским национальным движением, а перед Первой мировой – и Австро-Венгрией, причем цель у такой политики была простой: «разделять и властвовать», ослабить Россию. «Скажем, перед Первой мировой войной стояла простая цель у потенциальных противников России – просто ослабить страну. Они этого и добивались активно, продвигая эту идею, отделяя часть единого народа от общего целого, для того чтобы противник был послабее», – отметил Путин. Напомним, президент Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала статью Путина. США обвинили российского основателя Momentus Space во введении в заблуждение инвесторов 14 июля 2021, 08:23 Текст: Алина Назарова

Федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обвинила космический стартап Momentus Space и его основателя россиянина Михаила Кокорича в введении в заблуждение инвесторов относительно имеющихся у нее технологий, а также неверном информировании властей США о рисках для американской национальной безопасности. «Кокорич и Momentus ... неоднократно говорили инвесторам, что они «успешно испытали» реактивные технологии в космосе, хотя на самом деле в ходе единственного проведенного компанией испытания в космосе не удалось достичь основных задач или продемонстрировать рентабельность технологии», – говорится в заявлении SEC, передает ТАСС. Кроме того, согласно этим утверждениям, «Momentus и Кокорич также неверно интерпретировали то, насколько проблемы с точки зрения обеспечения национальной безопасности, связанные с Кокоричем, мешают Momentus получать необходимые правительственные лицензии, жизненно важные для деятельности компании». Как поясняет в свою очередь портал The Verge, «власти США были обеспокоены тем, что технологии Momentus могут оказаться в руках иностранных противников, в результате чего началось длительное расследование, ... поскольку Кокорич является россиянином». SEC предъявил Momentus обвинения на фоне намеченного на август слияния компании с фирмой Stable Road Acquisition Company, которое позволило бы стартапу выйти на биржу, минуя процедуру IPO. Momentus и Stable Road вместе с еще одной компанией-спонсором в ответ согласились выплатить штраф в размере более чем 8 млн долларов, «не признав и не опровергнув» обвинения SEC. Кокорич, однако, не стал этого делать, и американский финансовый регулятор подал на него иск в суд столичного округа Колумбия. Momentus объявила в октябре 2020 года, что намерена выйти на биржу за счет сделки по слиянию со Stable Road в размере 1,2 млрд долларов. Позднее сумма сделки была снижена до 700 млн. Путин и Керри обсудили перспективы природоохранного сотрудничества в Арктике 14 июля 2021, 13:11 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин и спецпредставитель лидера США по вопросам климата Джон Керри в телефонном разговоре обменялись мнениями о перспективах двустороннего природоохранного сотрудничества в Арктике, сообщает пресс-служба Кремля. «Состоялся телефонный разговор Владимира Путина со специальным представителем президента Соединенных Штатов Америки по вопросам климата Джоном Керри. Керри, который находится в Москве с рабочим визитом, информировал о прошедших встречах с российскими коллегами, в ходе которых обсуждались различные аспекты международной климатической повестки», – говорится в сообщении на сайте Кремля. В то же время Путин подчеркнул, что Россия придает большое значение достижению целей Парижского соглашения, выступает за деполитизированный и профессиональный диалог на данном направлении. В этой связи были затронуты вопросы подготовки к 26-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (Глазго, 31 октября – 12 ноября 2021 года) с учетом национальных приоритетов по декарбонизации. В контексте текущего председательства России в Арктическом совете также состоялся обмен мнениями о перспективах двустороннего природоохранного взаимодействия в Арктике. В целом констатировано, что климатическая проблематика – одна из областей, в которых у России и США имеются общие интересы и близкие подходы. Визит Джона Керри в Москву проходит с 12 по 15 июля. В понедельник он встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым. Во вторник Керри провел встречу с советником президента России по вопросам изменения климата Русланом Эдельгериевым, переговоры продлились около трех часов. Песков: Путин не расписывается за выбор народа Украины 14 июля 2021, 13:39 Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин «не расписывается» за выбор народа Украины, в своей статье глава государства только указывает на противоречащие обещаниям действия Киева, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Президент [России] не расписывается за выбор украинского народа. Он в своей статье говорит, что, к великому сожалению, руководство Украины приходит к власти с одними лозунгами, с одними обещаниями, с одними ориентировками. А далее в реальности проводится совсем другая линия», – цитирует ТАСС представителя Кремля. По его словам, пауза в работе нормандского формата связана с невыполнением Украиной ранее достигнутых договоренностей и Минских соглашений в целом. «К сожалению, комплекс минских договоренностей не выполняется украинской стороной. Наверное, это главная причина тому замедлению в этом процессе, который произошел», – сказал Песков. Также он уточнил, что президент России пока не планирует писать новые статьи о ситуации в республиках бывшего СССР. «Мне неизвестно, что президент работает над какими-то другими материалами в настоящее время», – сказал он. Напомним, Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала статью Путина.