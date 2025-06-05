После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.2 комментария
США объявили о планах изменить стратегию военного присутствия в мире
Соединенные Штаты планируют изменить схему размещения своих военных подразделений по всему миру, сообщил шеф Пентагона Пит Хегсет.
По его словам, обновленная стратегия будет учитывать задачи по обеспечению безопасности на южной границе США и наращиванию потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает ТАСС.
Глава министерства обороны отметил, что ответственный подход требует продолжения пересмотра структуры глобального военного присутствия. Он подчеркнул, что США будут защищать и стремиться к полному контролю над собственной южной границей, а также сосредоточат усилия на регионе Индо-Тихоокеанского бассейна для обеспечения сдерживания.
Хегсет добавил, что расходы на оборону будут распределяться по всему миру, так как, по его словам, Америка не может защищать все государства одновременно и не обязана этого делать.
Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что расширение Североатлантического альянса на восток лишь усилит региональную напряженность и может привести к новой холодной войне. Совбез России заявил о планах НАТО разрушить безопасность в АТР.
Замглавы пресс-службы Госдепа США Ведант Пател отметил, что в настоящее время Вашингтон не видит необходимости возвращать американское ядерное оружие в Азиатско-Тихоокеанский регион.