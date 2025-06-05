США объявили о планах изменить стратегию военного присутствия в мире

Tекст: Александра Юдина

По его словам, обновленная стратегия будет учитывать задачи по обеспечению безопасности на южной границе США и наращиванию потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает ТАСС.

Глава министерства обороны отметил, что ответственный подход требует продолжения пересмотра структуры глобального военного присутствия. Он подчеркнул, что США будут защищать и стремиться к полному контролю над собственной южной границей, а также сосредоточат усилия на регионе Индо-Тихоокеанского бассейна для обеспечения сдерживания.

Хегсет добавил, что расходы на оборону будут распределяться по всему миру, так как, по его словам, Америка не может защищать все государства одновременно и не обязана этого делать.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что расширение Североатлантического альянса на восток лишь усилит региональную напряженность и может привести к новой холодной войне. Совбез России заявил о планах НАТО разрушить безопасность в АТР.

Замглавы пресс-службы Госдепа США Ведант Пател отметил, что в настоящее время Вашингтон не видит необходимости возвращать американское ядерное оружие в Азиатско-Тихоокеанский регион.