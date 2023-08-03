Посол Китая в России: НАТО запутало Европу и хочет разрушить мир в АТР

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй: НАТО может спровоцировать новую холодную войну

Tекст: Ольга Никитина

Менталитет холодной войны и конфронтация между лагерями давно идут вразрез с требованиями современности, заявил дипломат в интервью ТАСС.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе, по словам посла Китая, царят мир и стабильность, однако НАТО стремится проводить в АТР военные учения, а также развертывать там так называемые операции по обеспечению свободы судоходства. В результате нагнетается напряженность, создается конфронтация между лагерями, сказал Чжан Ханьхуэй.

«Запутав Европу, НАТО хочет разрушить мир и спокойствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – подчеркнул глава китайской дипломатической миссии, добавив, что действия НАТО не способствуют «делу дружбы человечества и мира».

Расширение НАТО на восток, по словам дипломата, выходит за рамки концепции коллективной самообороны, допустимой Уставом ООН. Угрозы Североатлантическому альянсу нет и в помине, подчеркнул Чжан Ханьхуэй, отметив, что у НАТО не имеется законных оснований для реализации права на коллективную самооборону.

Также посол заявил, что Североатлантический альянс на протяжении трех десятков лет повсюду разжигает огонь, разрушая стабильность и занимаясь сепаратизмом, из-за НАТО произошло обострение украинского кризиса.