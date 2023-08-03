Украинские националисты не любят Киев, издеваются над ним, уничтожают его ценности, символы и святыни. Строить и развивать город они не хотят. Не могут. Не умеют. Оторвать герб сверхдержавы со щита знаменитого на весь мир памятника и наклеить туда вилку? Легко. Но не более того.11 комментариев
Посол Китая в России: НАТО запутало Европу и хочет разрушить мир в АТР
Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй: НАТО может спровоцировать новую холодную войну
Расширение Североатлантического альянса на восток только усилит региональную напряженность и может обернуться новой холодной войной, заявил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй.
Менталитет холодной войны и конфронтация между лагерями давно идут вразрез с требованиями современности, заявил дипломат в интервью ТАСС.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе, по словам посла Китая, царят мир и стабильность, однако НАТО стремится проводить в АТР военные учения, а также развертывать там так называемые операции по обеспечению свободы судоходства. В результате нагнетается напряженность, создается конфронтация между лагерями, сказал Чжан Ханьхуэй.
«Запутав Европу, НАТО хочет разрушить мир и спокойствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – подчеркнул глава китайской дипломатической миссии, добавив, что действия НАТО не способствуют «делу дружбы человечества и мира».
Расширение НАТО на восток, по словам дипломата, выходит за рамки концепции коллективной самообороны, допустимой Уставом ООН. Угрозы Североатлантическому альянсу нет и в помине, подчеркнул Чжан Ханьхуэй, отметив, что у НАТО не имеется законных оснований для реализации права на коллективную самооборону.
Также посол заявил, что Североатлантический альянс на протяжении трех десятков лет повсюду разжигает огонь, разрушая стабильность и занимаясь сепаратизмом, из-за НАТО произошло обострение украинского кризиса.