Украинские националисты не любят Киев, издеваются над ним, уничтожают его ценности, символы и святыни. Строить и развивать город они не хотят. Не могут. Не умеют. Оторвать герб сверхдержавы со щита знаменитого на весь мир памятника и наклеить туда вилку? Легко. Но не более того.5 комментариев
Посол Китая назвал главную причину обострения украинского кризиса
Посол Китая Чжан Ханьхуэй: НАТО стало главной причиной обострения украинского кризиса
Североатлантический альянс на протяжении трех десятков лет повсюду разжигает огонь, разрушая стабильность и занимаясь сепаратизмом, из-за НАТО произошло обострение украинского кризиса, заявил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй.
Дипломат в интервью ТАСС привел в пример ситуации в Косово, Ливии и Афганистане. По его словам, порядок и безопасность в Европе, существовавшие после холодной войны, оказались разрушены в результате «пяти расширений [альянса] на восток» и стали главной причиной обострения украинского кризиса.
Глава диппредставительства Китая назвал НАТО «пережитком холодной войны». Он считает, что альянс должен был прекратить существование, когда холодная война закончилась. Однако НАТО продолжает процветать, подпитываясь постоянным развязыванием войн и провоцируя конфликты, подчеркнул Чжан Ханьхуэй.
По его словам, куда бы НАТО «не протянуло свои дьявольские лапы, там будут гибнуть люди и не будет мира».
Напомним, большинство китайских граждан считают США и страны НАТО виновниками конфликта на Украине.