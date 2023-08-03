Посол Китая назвал главную причину обострения украинского кризиса

Посол Китая Чжан Ханьхуэй: НАТО стало главной причиной обострения украинского кризиса

Tекст: Ольга Никитина

Дипломат в интервью ТАСС привел в пример ситуации в Косово, Ливии и Афганистане. По его словам, порядок и безопасность в Европе, существовавшие после холодной войны, оказались разрушены в результате «пяти расширений [альянса] на восток» и стали главной причиной обострения украинского кризиса.

Глава диппредставительства Китая назвал НАТО «пережитком холодной войны». Он считает, что альянс должен был прекратить существование, когда холодная война закончилась. Однако НАТО продолжает процветать, подпитываясь постоянным развязыванием войн и провоцируя конфликты, подчеркнул Чжан Ханьхуэй.

По его словам, куда бы НАТО «не протянуло свои дьявольские лапы, там будут гибнуть люди и не будет мира».

Напомним, большинство китайских граждан считают США и страны НАТО виновниками конфликта на Украине.