Иранский дрон сбит над западом сирийской провинции Дераа

Tекст: Мария Иванова

Иранский беспилотник был сбит в небе над сирийской провинцией Дераа, передает ТАСС со ссылкой на Syria TV. Инцидент произошел на западе провинции.

Телеканал отмечает, что источники на местах подтвердили факт падения дрона, однако информация о том, кто именно сбил беспилотник, пока отсутствует.

Провинция Дераа граничит с Иорданией и Израилем и часто становится местом столкновений различных вооруженных группировок и регулярных войск.

Ранее сообщалось что силы ПВО Иордании сбили ракеты и дроны, которые вошли в воздушное пространство страны.

При этом Иран опроверг сообщения об атаке на Израиль с помощью дронов.