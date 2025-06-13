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Иранский дрон сбит над западом сирийской провинции Дераа
Беспилотный летательный аппарат, принадлежащий Ирану, был сбит в западной части сирийской провинции Дераа, сообщает канал Syria TV.
Иранский беспилотник был сбит в небе над сирийской провинцией Дераа, передает ТАСС со ссылкой на Syria TV. Инцидент произошел на западе провинции.
Телеканал отмечает, что источники на местах подтвердили факт падения дрона, однако информация о том, кто именно сбил беспилотник, пока отсутствует.
Провинция Дераа граничит с Иорданией и Израилем и часто становится местом столкновений различных вооруженных группировок и регулярных войск.
Ранее сообщалось что силы ПВО Иордании сбили ракеты и дроны, которые вошли в воздушное пространство страны.
При этом Иран опроверг сообщения об атаке на Израиль с помощью дронов.