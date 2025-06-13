Иран опроверг сообщения об атаке на Израиль с помощью дронов

Tекст: Валерия Городецкая

Агентство Fars пишет, что информация о нападении не соответствует действительности и не подтверждается иранской стороной, передает РИА «Новости».

Источник агентства отметил: «Эта новость не подтверждается. Настоящая месть будет исполнена в ближайшее время, и о ней сообщат только официальные СМИ».

Представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эффи Дефрин ранее заявил, что Иран направил к Израилю более сотни беспилотников.

Напомним, Израиль нанес авиаудары по Ирану в ночь на 13 июня. Тегеран пообещал жесткий ответ на атаку Израиля и заявил о снятии ограничений на ответные удары по израильской территории. Офис Нетаньяху заявил о готовности Израиля к войне с Ираном.