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Иран опроверг сообщения об атаке на Израиль с помощью дронов
Иран пока не осуществил атаку на Израиль с помощью беспилотников, сообщило агентство Fars со ссылкой на источник.
Агентство Fars пишет, что информация о нападении не соответствует действительности и не подтверждается иранской стороной, передает РИА «Новости».
Источник агентства отметил: «Эта новость не подтверждается. Настоящая месть будет исполнена в ближайшее время, и о ней сообщат только официальные СМИ».
Представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эффи Дефрин ранее заявил, что Иран направил к Израилю более сотни беспилотников.
Напомним, Израиль нанес авиаудары по Ирану в ночь на 13 июня. Тегеран пообещал жесткий ответ на атаку Израиля и заявил о снятии ограничений на ответные удары по израильской территории. Офис Нетаньяху заявил о готовности Израиля к войне с Ираном.