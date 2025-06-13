Праздник сегодня настоящий. День, я бы сказал, политического спасения России. Русский флаг со Спасом Нерукотворным в сегодняшней армии – это сильно отложенный результат тех дней, когда русским дали вспомнить, что они есть.25 комментариев
ПВО Иордании сбила вошедшие в воздушное пространство страны ракеты и дроны
В пятницу утром иорданские военные перехватили несколько ракет и беспилотников, которые вторглись в воздушное пространство страны.
Как пишет государственное информагентство Petra со ссылкой на источник в Главном командовании ВС, военные самолеты были приведены в состояние повышенной боевой готовности для защиты неба над страной, передает ТАСС.
При этом не уточняется, из какой страны были запущены сбитые ракеты и беспилотники.
Напомним, ВВС Израиля нанесли по Ирану «превентивный удар». Иран пообещал жесткий ответ на атаку Израиля после гибели людей. Сообщалось, что Иран направил к Израилю более сотни беспилотников.