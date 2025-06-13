ПВО Иордании сбила вошедшие в воздушное пространство страны ракеты и дроны

Tекст: Валерия Городецкая

Как пишет государственное информагентство Petra со ссылкой на источник в Главном командовании ВС, военные самолеты были приведены в состояние повышенной боевой готовности для защиты неба над страной, передает ТАСС.

При этом не уточняется, из какой страны были запущены сбитые ракеты и беспилотники.

Напомним, ВВС Израиля нанесли по Ирану «превентивный удар». Иран пообещал жесткий ответ на атаку Израиля после гибели людей. Сообщалось, что Иран направил к Израилю более сотни беспилотников.