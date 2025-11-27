Атака БПЛА привела к отключению электроэнергии по всему Иракскому Курдистану

Tекст: Антон Антонов

Оператор месторождения, компания Dana Gas из ОАЭ, уточнил, что дрон повредил резервуар для хранения сжиженного газа. В результате инцидента никто из сотрудников не пострадал.

Министерство энергетики и природных ресурсов сообщило о приостановке подачи газа на электростанции региона, передает ТАСС со ссылкой на Shafaq News.

Ни одна вооруженная группировка пока не взяла на себя ответственность за атаку. Месторождение находится в районе Сулеймания, последние похожие нападения фиксировались 2 февраля 2025 года, также без жертв.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США и их союзники приняли решение завершить военную миссию глобальной коалиции в Ираке. Вашингтон подчеркнул, что «не выводят войска из Ирака», но присутствие коалиционных сил в ряде районов страны будет прекращено.