Эмиратская Dana Gaz остановила добычу газа в Иракском Курдистане

Эмиратская Dana Gas остановила добычу на Хорморе в Курдистане

Tекст: Мария Иванова

Эмиратская компания Dana Gas объявила о приостановке добычи на газовом месторождении Хормор в Иракском Курдистане, сообщил телеканал Rudaw, передает ТАСС. По данным канала, речь идет о остановке работ на этом объекте.

Как уточняется в сообщении, решение о приостановке добычи руководство Dana Gas приняло 28 февраля. По информации Rudaw, такой шаг связан с ситуацией в сфере безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, атака неизвестного дрона на газовое месторождение Хор-Мор ранее привела к отключению электроэнергии во всем Иракском Курдистане.

ВВС Ирана нанесли удары по американским военным базам в Персидском заливе и на иракской территории.

Иранская сторона официально уведомила Багдад о полном прекращении поставок газа из-за непредвиденных обстоятельств.