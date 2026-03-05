О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.0 комментариев
Эмиратская Dana Gaz остановила добычу газа в Иракском Курдистане
Добыча газа на месторождении Хормор в Иракском Курдистане остановлена с 28 февраля из-за обострения ситуации с безопасностью в регионе.
Эмиратская компания Dana Gas объявила о приостановке добычи на газовом месторождении Хормор в Иракском Курдистане, сообщил телеканал Rudaw, передает ТАСС. По данным канала, речь идет о остановке работ на этом объекте.
Как уточняется в сообщении, решение о приостановке добычи руководство Dana Gas приняло 28 февраля. По информации Rudaw, такой шаг связан с ситуацией в сфере безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, атака неизвестного дрона на газовое месторождение Хор-Мор ранее привела к отключению электроэнергии во всем Иракском Курдистане.
ВВС Ирана нанесли удары по американским военным базам в Персидском заливе и на иракской территории.
Иранская сторона официально уведомила Багдад о полном прекращении поставок газа из-за непредвиденных обстоятельств.