Астана завершила подготовку к визиту Путина

Tекст: Александра Юдина

Последние приготовления к прибытию специального борта Путина завершаются в аэропорту Астаны, передает ТАСС.

Визит российского лидера в столицу Казахстана продлится два дня и носит статус государственного.

На встречу Путина готовится группа из шести самолетов ВВС Казахстана. Они окрасят небо в цвета российского триколора, создавая зрелищное представление на закатном небе. Почетный караул Вооруженных сил Казахстана репетирует торжественный марш, чтобы достойно встретить гостя у ковровой дорожки.

Согласно дипломатическому протоколу, парадные расчеты представят основные виды вооруженных сил республики. Военнослужащие одеты в зимнюю парадную форму с учетом температуры до минус пяти градусов. Официальная церемония встречи Путина пройдет в резиденции президента Казахстана «Акорда».

Ранее сообщалось, что депутат Марина Ким сняла фильм о Казахстане перед визитом Путина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин 27-28 ноября совершает государственный визит в Казахстан, где обсудит развитие стратегического партнерства и примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане. В ходе встречи в Астане президенты России и Казахстана планируют обсудить возможность транспортировки казахстанской нефти в Германию через российскую территорию.