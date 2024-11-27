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    Сейчас, когда очертания международного порядка в Европе определяются на полях сражений, стабильность на юго-восточном направлении требует от Москвы инициативы и терпения.

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    Кирилл Кабанов Кирилл Кабанов В школах Афганистана точно нет свинины

    Отмена свинины в наших школьных столовых – это не мелочь, это первый шаг к уничтожению нашего мира. Новогодние елки в наших русских школах приезжие родители и их имамы уже пытались отменить.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Орешник» cпровоцировал отрицание, гнев и торг

    Когда после радостного улюлюкания медиа Европы по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».

    23 комментария
    27 ноября 2024, 14:55 • Новости дня

    Астана завершила подготовку к визиту Путина

    Tекст: Александра Юдина

    Столица Казахстана завершила последние приготовления к визиту президента Владимира Путина, включая торжественную встречу с самолетами ВВС и почетным караулом, сообщает пресс-служба Кремля.

    Последние приготовления к прибытию специального борта Путина завершаются в аэропорту Астаны, передает ТАСС.

    Визит российского лидера в столицу Казахстана продлится два дня и носит статус государственного.

    На встречу Путина готовится группа из шести самолетов ВВС Казахстана. Они окрасят небо в цвета российского триколора, создавая зрелищное представление на закатном небе. Почетный караул Вооруженных сил Казахстана репетирует торжественный марш, чтобы достойно встретить гостя у ковровой дорожки.

    Согласно дипломатическому протоколу, парадные расчеты представят основные виды вооруженных сил республики. Военнослужащие одеты в зимнюю парадную форму с учетом температуры до минус пяти градусов. Официальная церемония встречи Путина пройдет в резиденции президента Казахстана «Акорда».

    Ранее сообщалось, что депутат Марина Ким сняла фильм о Казахстане перед визитом Путина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин 27-28 ноября совершает государственный визит в Казахстан, где обсудит развитие стратегического партнерства и примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане. В ходе встречи в Астане президенты России и Казахстана планируют обсудить возможность транспортировки казахстанской нефти в Германию через российскую территорию.

    27 ноября 2024, 09:25 • Новости дня
    Путин утвердил День морской пехоты 27 ноября
    Путин утвердил День морской пехоты 27 ноября
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин утвердил День морской пехоты, который будет отмечаться 27 ноября в Вооруженных силах России.

    Глава государства официально установил День морской пехоты, данный указ опубликован на сайте правовой информации.

    «Установить в Вооруженных силах Российской Федерации День морской пехоты и отмечать его 27 ноября», – отмечено в документе.

    Событие получило официальный статус в календаре военных праздников России.

    Ранее Путин заявил, что военнослужащие 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота героически проявили себя в ходе отражения попытки вторжения в приграничные районы Курской области. После чего было предложено установить в ВС России День морской пехоты и отмечать его 27 ноября.

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    24 ноября 2024, 16:44 • Новости дня
    Опубликованы кадры с Путиным после заявления об испытаниях «Орешника»
    Опубликованы кадры с Путиным после заявления об испытаниях «Орешника»
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Журналист Павел Зарубин опубликовал видео, в котором президент России Владимир Путин объяснил, что его заявление об испытании ракетной системы «Орешник» было ясным и понятным.

    «Мне кажется, достаточно ясно и понятно», – сказал Путин, завершив обращение, передает РИА «Новости».

    21 ноября Путин заявил, что ВС России нанесли удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    25 ноября 2024, 16:04 • Новости дня
    Рябков: Никаких ограничений на развертывание «Орешника» нет

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Развертывание ракетных систем средней дальности «Орешник» ничем не ограничено, так как США вышли из договора о ликвидации РСМД и он прекратил свое существование, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

    «Президент России [Владимир Путин] четко заявил, что речь идет о новой системе средней дальности. Соответственно в условиях отсутствия каких-либо ограничений в этой сфере, в том числе в результате в свое время глубоко ошибочного шага первой администрации [президента США Дональда] Трампа по выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и слома [соглашения], никаких ограничений на развертывание такого рода систем нет», – цитирует Рябкова ТАСС.

    Он отметил, что ракеты «Орешник» не имеют никакого отношения к ДСНВ.

    В сентябре Рябков отмечал, что Россия не готова вести диалог по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений из-за враждебной политики США. В октябре зампред Совбеза России Дмитрий Медведев указывал, что переговоры с США по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий были бы столь же бесполезными, как и перемирие СССР с нацистской Германией в 1945 году.

    Напомним, 21 ноября президент России Владимир Путин впервые сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по производственному объекту в Днепропетровске. По словам российского лидера, ракетный удар был нанесен в ответ на атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям.

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    26 ноября 2024, 22:49 • Новости дня
    Канцлер Австрии рассказал о разговоре с Трампом о Путине

    Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что Трамп интересовался его мнением о Владимире Путине

    Tекст: Денис Тельманов

    Карл Нехаммер рассказал, что во время телефонного разговора Дональд Трамп интересовался его мнением о Владимире Путине и обсуждением украинского конфликта.

    Канцлер Австрии Карл Нехаммер обсудил с избранным президентом США Дональдом Трампом текущую ситуацию на Украине и высказал свое мнение о российском президенте Владимире Путине, передает РИА «Новости». Нехаммер поделился, что разговор длился около получаса, и Трамп проявил интерес к его мнению о Путине. Канцлер отметил подготовленность Трампа и его желание разобраться в конфликте между Россией и Украиной.

    Нехаммер предложил Австрию в качестве нейтральной площадки для возможных переговоров по урегулированию украинского конфликта. Он также выразил мнение, что Трамп может придать новой динамики ситуации. Трамп ранее обещал добиться урегулирования путем переговоров и даже заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине в течение одного дня.

    Владимир Путин, в свою очередь, выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта, включая прекращение огня и вывод украинских войск с новых российских регионов. Он также предложил отказ от вступления Украины в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после нападения ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с Киевом в текущих условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Австрии Карл Нехаммер предложил Дональду Трампу провести переговоры по разрешению украинского конфликта на территории Австрии. Президент России Владимир Путин выразил готовность к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине в ответ на планы команды избранного президента США Дональда Трампа.

    Конгрессмен Майкл Маккол заявил, что избранный президент США Дональд Трамп обсуждал с президентом Владимиром Путиным урегулирование на Украине, при этом Маккол сообщил, что несмотря на советы со стороны Трампа, Путин остался при своем мнении относительно решения конфликта.

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    27 ноября 2024, 00:30 • Новости дня
    Путин оценил уважительное отношение Казахстана к русскому языку

    Путин отметил вклад Казахстана в продвижение русского языка и международное сотрудничество

    Путин оценил уважительное отношение Казахстана к русскому языку
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин выразил признательность Казахстану за инициативы в поддержке русского языка и отметил важность сохранения его как средства межгосударственного общения.

    Россия признательна руководству Казахстана за бережное отношение к русскому языку, сообщает РИА «Новости». В статье президента РФ Владимира Путина, опубликованной в газете «Казахстанская правда», подчеркивается, что Казахстан активно поддерживает инициативы по продвижению русского языка на международной арене.

    «Мы, конечно же, признательны руководству Республики Казахстан, лично Касым-Жомарту Кемелевичу за бережное отношение к русскому языку и за важную инициативу учреждения Международной организации по русскому языку, деятельность которой будет способствовать его продвижению как средства межгосударственного и межнационального общения», – написал Путин.

    Президент России также заявил, что РФ и Казахстан находятся на передовых позициях в формировании многополярного миропорядка. Оба государства выступают за ключевую роль международного права и учет интересов всех стран в вопросах глобальной безопасности и устойчивого развития. Такое взаимодействие осуществляется в рамках многосторонних организаций, включая СНГ, ОДКБ и ШОС.

    Путин добавил, что регионы России и Казахстана вносят значительный вклад в укрепление двусторонней кооперации. Почти все российские субъекты наладили прямые связи с казахстанскими партнерами, реализуя совместные проекты в энергетике, промышленности, транспорте и сфере высоких технологий. В Уфе прошел юбилейный Форум межрегионального сотрудничества, на котором была представлена масштабная Программа взаимодействия.

    Россия также остается крупнейшим экономическим партнером Казахстана, активно поддерживая евразийскую экономическую интеграцию. В прошлом году двусторонний товарооборот достиг 28 млрд долларов, а за девять месяцев текущего года превысил 20 млрд долларов. Это свидетельствует о высокой эффективности экономического сотрудничества между странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин 27-28 ноября совершает государственный визит в Казахстан, где обсудит развитие стратегического партнерства и примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане. В ходе встречи в Астане президенты России и Казахстана планируют обсудить возможность транспортировки казахстанской нефти в Германию через российскую территорию.

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    26 ноября 2024, 16:59 • Новости дня
    Ушаков раскрыл одну из тем встречи Путина и Токаева

    Ушаков: Путин может обсудить с Токаевым транспортировку нефти из Казахстана в Германию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На предстоящей встрече в Астане президенты России и Казахстана могут обсудить возможность транспортировки казахстанской нефти в Германию через российскую территорию, что требует соответствующих подготовительных материалов, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    По его словам, президент России Владимир Путин может обсудить с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым вопрос транспортировки казахстанской нефти в Германию во время своего визита в Астану 27-28 ноября, сообщает ТАСС. Ушаков подчеркнул, что обсуждение различных тем в контексте энергетики будет частью переговоров.

    Ушаков подтвердил, что материалы для переговоров уже подготовлены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал, что президент России Владимир Путин совершит государственный визит в Казахстан 27-28 ноября, где предполагается обсуждение важных вопросов двустороннего сотрудничества. В ходе подготовки к этому визиту Астана предложила территорию для строительства газопровода из России в Китай, что может способствовать укреплению энергетического партнерства между этими странами.

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    26 ноября 2024, 20:55 • Новости дня
    Эксперт оценил планы Архангельской области добывать 40% российских алмазов

    Политолог Корякин назвал точки роста экономики Архангельской области

    Эксперт оценил планы Архангельской области добывать 40% российских алмазов
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Помимо традиционных для Архангельской области отраслей развития – судостроения и лесопромышленности – регион является одним из российских центров добычи алмазов. И планы по наращиванию их добычи до 40% от российского объема имеют под собой основания, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Корякин. Во вторник президент Владимир Путин провел встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.

    «Исторически Архангельская область является ядром российского северного судостроения. Северодвинск сейчас – это концентрация истории и тенденций в данной сфере», – рассказал Корякин Станислав, политконсультант, член Общественной палаты РФ, автор Telegram-канала «Смыслы и Стратегии».

    «Второе направление – лесопромышленность, лесопереработка, работа местных ЦБК. Сейчас регион увеличил расчетную лесосеку больше чем на 5,5 млн куб. м. леса. Помимо этого, Архангельская область – это один из российских центров добычи алмазов. Несколько лет назад, впервые посетив там несколько месторождений, я был удивлен этому факту. Но благодаря этим посещениям понимаю, что планы по наращиванию добычи до 40% от российского объема имеют под собой основания», – отметил он.

    «Еще одно направление, которое зачастую недооценивают в контексте российского севера, – это туризм. Здесь можно заняться экологическим и культурным изучением региона. Я бы хотел упомянуть Кенозерский национальный парк, недавно получивший статус культурного объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также Соловецкий монастырь», – продолжил спикер.

    «Архангельская область является одним из ключевых регионов для военного и гражданского освоения российской Арктической зоны. У нас арктическая граница имеет очень большую протяженность. Точек входа в Арктику много. Поэтому освоение территории – стратегическая и общегосударственная задача, но и задача самих арктических регионов. Важно развивать логистические возможности: аэропорт, железную дорогу, водные маршруты», – детализировал собеседник.

    «В Архангельской области, равно как и по все стране, наблюдается падение безработицы – иными словами возникает дефицит кадров. Поэтому критически необходимо повышение производительности, на что напрямую влияет углубление системы разделения труда и развитие кадрового и научно-технического потенциала региона. В этом контексте вырастает роль Северного федерального университета им. М. В. Ломоносова (САФУ), Северного государственного медицинского университета, других высших и средних учебных заведений», – указал он.

    Во вторник президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским. «Мы во многом были ориентированы в своей промышленности на экспорт в страны Евросоюза. Когда были введены секторальные санкции, одномоментно стали отрезанными от всех внешних рынков. Сегодня мы полностью переориентировались», – рассказал глава региона.

    Губернатор отметил ключевые достижения региона. «Мы один из семи субъектов, которые со следующего года входят в проект по геологическому изучению недр на принципе государственно-частного партнерства. Мы, в первую очередь, ориентируемся на добычу алмазов», – сказал Цыбульский, добавив, что регион нацелен занять 40% от всей добычи российских алмазов.

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    27 ноября 2024, 11:50 • Новости дня
    Военный эксперт: «Воины трех стихий» героизмом в бою заслужили День морской пехоты
    Военный эксперт: «Воины трех стихий» героизмом в бою заслужили День морской пехоты
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Российские морпехи всегда с честью и доблестью встречают любые вызовы в рамках боевых действий. Будучи воинами трех стихий, они во все времена демонстрировали невероятные навыки и высокую профессиональную подготовку, сказал военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее Владимир Путин учредил День морской пехоты, который будет отмечаться 27 ноября.

    «Официальное оформление профессионального праздника морской пехоты давно напрашивалось. Теперь представители данного рода войск получили свою собственную памятную дату, что не может не радовать. Не совру, если скажу, что наши бойцы добивались этого больше 25 лет», – считает военный эксперт Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса.

    «Российские морпехи, как никто другой, заслуживают уважения. Они, наравне с представителями ВДВ, считаются «гвардией» Владимира Путина. В настоящий момент на территории Курской области сражаются представители всех флотов нашей страны. Они проявляют настоящие чудеса героизма. Неслучайно самые сложные участки достаются именно им», – отмечает он.

    «Девиз морской пехоты всегда был простым: «Где мы, там – победа». В этой фразе нет бахвальства. Солдаты продолжают славные традиции своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне, и преумножают боевой опыт военной школы России, привнося в него много интересных и полезных нововведений», – акцентирует собеседник.

    «Морпехи – это воины трех стихий. Они обучены сражаться на земле, на воде и в воздухе. Бойцы данного рода войск готовы к любым сложностям и своевременно отвечают на любые вызовы в рамках текущего конфликта. Уверен, спецоперация еще даст им возможность продемонстрировать свои навыки высадки на берег противника», – заключил Дандыкин.

    Ранее Владимир Путин установил День морской пехоты, который будет отмечаться 27 ноября. Соответствующий указ уже опубликован на сайте правовой информации. Памятная дата также получила официальный статус в календаре военных праздников России. Прежде праздник отмечался на основании приказа главкома ВМФ.

    Морпехи доблестно проявляют себя при исполнении воинского долга на полях СВО. Так, адмирал Александр Моисеев, главнокомандующий Военно-морским флотом, объявил о награждении свыше 20 тыс. морпехов государственными наградами за проявленный героизм в ходе конфликта на Украине. По его словам, из этого числа 26 бойцов были удостоены звания Героя России. Моисеев подчеркнул, что морские пехотинцы, участвующие в спецоперации, сравнимы с героями Великой Отечественной. Представители данного рода войск с первых дней СВО с честью выполняют боевые задачи на самых сложных направлениях.


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    25 ноября 2024, 14:27 • Новости дня
    Bloomberg: Казахстан станет внутренним врагом ОПЕК+ в 2025 году

    Bloomberg: ОПЕК+ в 2025 году ждет столкновение с Казахстаном из-за роста добычи нефти

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В 2025 году ОПЕК+ столкнется с проблемой от Казахстана, планирующего увеличить добычу нефти на месторождении Тенгиз после инвестиций в 45 млрд долларов, сообщает Bloomberg.

    Казахстан планирует значительно увеличить добычу нефти на месторождении Тенгиз, в которое вложено 45 млрд долларов. Этот шаг может нарушить квоты ОПЕК+, так как добыча возрастет на 260 тыс. баррелей в день, передает «Прайм».

    Отмечается, что Казахстан на протяжении почти десяти лет был непростым партнером для ОПЕК+, часто превышая свои квоты. Проект по расширению месторождения Тенгиз, над которым работали почти десять лет, должен завершиться к середине 2025 года. Чтобы соблюдать квоты, Казахстану придется снизить добычу на других месторождениях. Однако, учитывая низкую себестоимость добычи на Тенгизе, это маловероятно, так как это очень выгодно для Казахстана и его иностранных партнеров.

    Тенгизское месторождение, управляемое Chevron Corp., является частью трех крупнейших месторождений в Казахстане, куда также входят Карачаганак и Кашаган. Несмотря на возможные экономические преимущества, Казахстан может оказаться в сложной ситуации, балансируя между соблюдением квот и экономической выгодой.

    В понедельник сообщалось, что мировые цены на нефть коррекционно снижаются после роста в течение двух предыдущих торговых сессий.

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    24 ноября 2024, 16:37 • Новости дня
    Путин и Эрдоган обсудили торгово-экономическое сотрудничество

    Путин и Эрдоган обсудили усиление торгово-экономического сотрудничества

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора акцентировали внимание на необходимости повышения эффективности торгово-экономических связей, а также затронули международные темы, сообщила пресс-служба Кремля.

    «В продолжение беседы в Казани 23 октября предметно обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на повышение эффективности торгово-экономического сотрудничества. С учетом этого будут проведены контакты по линии профильных ведомств», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

    Кроме того, лидеры обсудили ряд международных тем.

    Ранее Путин заявил, что Эрдоган на саммите БРИКС в Казани передал России новые предложения по контактам с Киевом, касающиеся судоходства и других вопросов.

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    27 ноября 2024, 01:43 • Новости дня
    Путин заявил об увеличении доли нацвалют в расчетах между Россией и Казахстаном

    Путин отметил рост доли нацвалют в торговле между Россией и Казахстаном

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия и Казахстан увеличили долю расчетов в национальных валютах, что укрепляет торговлю.

    Как сообщает ТАСС, Россия и Казахстан укрепляют свои торгово-экономические отношения за счет увеличения доли расчетов в национальных валютах. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что такое направление позволяет защитить двустороннюю торговлю от негативного внешнего влияния, включая политические факторы.

    В статье для «Казахстанской правды» Путин отметил, что структура взаимной торговли между двумя государствами продолжает диверсифицироваться. В частности, наблюдается рост обмена несырьевой продукцией с высокой добавленной стоимостью. Российский лидер выделил, что увеличение доли национальных валют в расчетах укрепляет независимость коммерческих операций от влияния извне.

    Переход на расчеты в национальных валютах рассматривается как стратегическая мера, подчеркивающая стремление обеих стран к большей экономической самостоятельности и устойчивости на фоне глобальных вызовов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин подтвердил, что регионы России и Казахстана активно вносят значительный вклад в укрепление двусторонней кооперации, и почти все российские субъекты наладили прямые связи с казахстанскими партнерами. Путин заявил о начале изменений в мировой экономической системе, связанных с утратой долларом своей доминирующей роли. Эксперты отмечают, что БРИКС работает над экономическим развитием всех стран объединения, создавая инструменты для равноправной международной торговли.

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    26 ноября 2024, 20:28 • Новости дня
    Депутат сняла фильм о Казахстане перед визитом Путина

    Депутат Марина Ким сняла фильм о Казахстане перед визитом Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутат Госдумы, российская журналистка Марина Ким посетила Казахстан, чтобы показать достижения республики в сферах финтеха, IT и креативной индустрии в преддверии визита президента России Владимира Путина.

    В рамках проекта «Новый мир» Ким вместе со своей командой посетила три города: Астану, Караганду и Алма-Ату, чтобы осветить развитие современного Казахстана, передает Tengrinews.kz.

    Ким представила 32-минутный фильм, в котором акцентировала внимание на ключевых достижениях Казахстана за последние десять лет. В нем она рассказала о значительном прогрессе страны в сферах финтеха, IT и креативной индустрии. Среди объектов, попавших в объектив Ким, – Астана Hub, который считается технологическим хабом для стартапов и инновационных IT-проектов.

    В фильме также показан креативный облик бывшей столицы Алма-Аты, которая стала культурным центром с уникальным горнолыжным курортом, и проект российского-казахского производства шин в Караганде, служащий примером успешного промышленного сотрудничества. Внимание уделяется и казахстанским продюсерам, создающим контент для ведущих мировых блогерских домов.

    Кроме того, в фильме поднимается историческая тема. Одной из героинь является внучка легендарного генерала Панфилова, которая возглавляет музей Победы в Алма-Ате.

    Напомним, Кремль анонсировал государственный визит Путина в Казахстан 27-28 ноября. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что на предстоящей встрече в Астане лидеры России и Казахстана могут обсудить возможность транспортировки казахстанской нефти в Германию через российскую территорию.

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    25 ноября 2024, 12:23 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Путина к переговорам по Украине

    Песков сообщил о готовности Путина обсуждать урегулирование конфликта на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин выразил готовность к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков в ответ на планы команды избранного президента США Дональда Трампа.

    Он подчеркнул, что Путин всегда подтверждал свою открытость к мирному процессу, сообщает ТАСС.

    Так он прокомментировал сообщения о том, что команда Дональда Трампа намерена начать работать с действующей американской администрацией над урегулированием конфликта на Украине.

    Ранее Песков заявил о готовности Путина к возможным контактам с избранным президентом США Дональдом Трампом.

    Он также подчеркнул, что заморозка конфликта на Украине является неприемлемым вариантом для России.

    При этом Китай выразил готовность содействовать мирным переговорам по украинскому конфликту и охлаждению ситуации.

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    25 ноября 2024, 19:10 • Новости дня
    Эксперт: Российские миротворцы своими жизнями поддерживают мир

    Эксперт Малькевич: Российские миротворцы предотвращают кровопролитие во многих горячих точках планеты

    Эксперт: Российские миротворцы своими жизнями поддерживают мир
    @ Дмитрий Рыжаков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Российские миротворческие силы участвовали в операциях в ближнем и дальнем зарубежье: в Югославии, Южной Осетии, Приднестровье, Таджикистане, Карабахе, Анголе и ЦАР. В отличие от западных военных, наши действуют только в рамках международного права, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич. 25 ноября отмечается День российского военного миротворца.

    «Современные миротворцы – продолжатели славных воинских традиций. Они ведут свою историю с 1973 года, когда военнослужащие Советской армии прибыли в составе миротворческой миссии ООН в зону Суэцкого канала. Россия и сегодня прикладывает все усилия для того, чтобы избежать кровопролитий в горячих точках планеты», – напомнил Александр Малькевич, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых субъектов России при Общественной палате РФ.

    «Эти люди – герои, призванные достойно представлять государство как гаранта мира. Они зачастую ценой собственной жизни вносили огромный вклад в предотвращение военных конфликтов, сдерживание агрессивных действий противоборствующих сторон в разных регионах мира», – отметил собеседник.

    «Миротворцы участвовали в операциях в ближнем и дальнем зарубежье: в Югославии, Южной Осетии, Приднестровье, Таджикистане, Нагорном Карабахе, Анголе и ЦАР. Во всех этих операциях наши бойцы рисковали собой ради поддержания мира и защиты простых людей. Причем, в отличие от западных военных, наши действуют только в рамках международного права», – продолжил он.

    «Россия всегда выступала за мирное решение любых конфликтов. И только позиция Запада с постоянными провокациями, направленными на срыв любых мирных инициатив, не дает закончить противостояние на Украине. Они в целом зачастую придерживаются радикальной точки зрения и не слышат аргументов разума», – заключил Малькевич.

    Официально День российского военного миротворца был утвержден указом президента России Владимира Путина в 2016 году. В 1973 году 25 ноября на Ближний Восток, где в тот момент разгорелся очередной арабо-израильский конфликт, в составе международных миротворческих сил впервые было направлено советское воинское подразделение.

    Именно эта дата впоследствии стала отмечаться в России как День военного миротворца. Теперь это профессиональный праздник для российских военнослужащих, участвующих в урегулировании региональных вооруженных конфликтов и международных гуманитарных миссиях.

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    25 ноября 2024, 17:39 • Новости дня
    Путин распространил разовую выплату за контракт на СВО на Росгвардию

    Путин распространил разовую выплату за контракт на СВО на служащих Росгвардии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин распространил на служащих Росгвардии выплату в 400 тыс. рублей при заключении контракта для участия в специальной военной операции.

    Путин своим указом предоставил сотрудникам Росгвардии разовую выплату в размере 400 тыс. рублей при подписании контракта для участия в специальной военной операции, передает ТАСС.

    Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, уточняет, что эта мера распространяется на тех, кто заключает контракты с августа текущего года и до конца 2024 года.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, сколько платят на СВО контрактникам в 2024 году, а также о том, какие льготы и выплаты положены участникам СВО и членам их семей.

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