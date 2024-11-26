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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Орешник» cпровоцировал отрицание, гнев и торг

    Когда после радостного улюлюкания медиа Европы по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему именно Венгрия стала «другой Европой»

    Ирония в том, что на смену проекту Европы от Лиссабона до Владивостока, который был призван укрепить именно западную картину мира, может прийти проект Евразии от Владивостока до Будапешта (пока только до Будапешта), в котором центр тяжести будет смещен далеко на восток.

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    Тимур Шафир Тимур Шафир Голливудский протест против Трампа оказался спектаклем

    Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством страны. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах».

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    26 ноября 2024, 12:21 • Новости дня

    Кремль анонсировал государственный визит Путина в Казахстан 27-28 ноября

    Кремль: Путин в Казахстане обсудит с Токаевым партнерство

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин 27-28 ноября совершит государственный визит в Казахстан, где обсудит с президентом Касым-Жомартом Токаевым развитие стратегического партнерства и примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане, сообщила пресс-служба Кремля.

    В рамках визита он примет участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, которая пройдет в Астане, говорится на сайте Кремля.

    Планируются переговоры между Путиным и президентом Казахстана. Основной темой обсуждения станет развитие стратегического партнерства и союзничества между двумя странами. Важную роль в переговорах сыграет текущая ситуация, когда Казахстан председательствует в ОДКБ, а Россия в Содружестве Независимых Государств и БРИКС. Итогом переговоров станет подписание совместного заявления и ряда межправительственных и коммерческих документов.

    Кроме того, президенты России и Казахстана выступят с обращением по видеосвязи к участникам пленарного заседания ХХ Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в Уфе.

    Ранее спикер Сената Казахстана Маулен Ашимбаев сообщил, что Астана готовится подписать ряд значимых документов с Россией во время визита Владимира Путина.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин и Токаев опубликуют статьи в СМИ перед визитом российского лидера в республику.

    24 ноября 2024, 16:44 • Новости дня
    Опубликованы кадры с Путиным после заявления об испытаниях «Орешника»
    Опубликованы кадры с Путиным после заявления об испытаниях «Орешника»
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Журналист Павел Зарубин опубликовал видео, в котором президент России Владимир Путин объяснил, что его заявление об испытании ракетной системы «Орешник» было ясным и понятным.

    «Мне кажется, достаточно ясно и понятно», – сказал Путин, завершив обращение, передает РИА «Новости».

    21 ноября Путин заявил, что ВС России нанесли удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

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    25 ноября 2024, 16:04 • Новости дня
    Рябков: Никаких ограничений на развертывание «Орешника» нет

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Развертывание ракетных систем средней дальности «Орешник» ничем не ограничено, так как США вышли из договора о ликвидации РСМД и он прекратил свое существование, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

    «Президент России [Владимир Путин] четко заявил, что речь идет о новой системе средней дальности. Соответственно в условиях отсутствия каких-либо ограничений в этой сфере, в том числе в результате в свое время глубоко ошибочного шага первой администрации [президента США Дональда] Трампа по выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и слома [соглашения], никаких ограничений на развертывание такого рода систем нет», – цитирует Рябкова ТАСС.

    Он отметил, что ракеты «Орешник» не имеют никакого отношения к ДСНВ.

    В сентябре Рябков отмечал, что Россия не готова вести диалог по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений из-за враждебной политики США. В октябре зампред Совбеза России Дмитрий Медведев указывал, что переговоры с США по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий были бы столь же бесполезными, как и перемирие СССР с нацистской Германией в 1945 году.

    Напомним, 21 ноября президент России Владимир Путин впервые сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по производственному объекту в Днепропетровске. По словам российского лидера, ракетный удар был нанесен в ответ на атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    23 ноября 2024, 14:18 • Новости дня
    Конгрессмен Маккол рассказал о переговорах Трампа с Путиным по Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Избранный президент США Дональд Трамп лично обсуждал с президентом Владимиром Путиным урегулирование на Украине, сообщил в интервью Atlantic Council конгрессмен Майкл Маккол.

    По его словам, Трамп лично общался с российским лидером по вопросу урегулирования конфликта на Украине, передает RT.

    Конгрессмен добавил, что несмотря на советы со стороны Трампа, Путин остался при своем мнении относительно решения конфликта.

    Маккол также подчеркнул важность предоставления Украине американского дальнобойного вооружения. Он выразил мнение, что такие системы, как ATACMS, необходимы Украине для усиления ее позиций в случае переговоров о прекращении огня.

    Ранее Bloomberg сообщало, что Дональд Трамп вскоре может инициировать переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

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    24 ноября 2024, 03:10 • Новости дня
    Путин поздравил режиссера Кустурицу с 70-летием

    Президент отметил многогранный талант и вклад Кустурицы в мировое искусство

    Tекст: Максим Попов

    Президент России Владимир Путин поздравил сербского режиссера Эмира Кустурицу с 70-летием, подчеркнув его роль в укреплении взаимопонимания между народами.

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Эмиру Кустурице по случаю его 70-летия, что передает ТАСС. Путин отметил, что режиссер по праву завоевал славу одного из самых известных кинорежиссеров современности, состоялся как востребованный актер, музыкант и писатель.

    «Уважаемый господин Кустурица! Поздравляю вас с 70-летием. Человек смелого, многогранного дарования, истинный художник – вы по праву завоевали славу одного из самых известных кинорежиссеров современности, состоялись как востребованный актер, музыкант и писатель, автор неординарных творческих проектов. Своими талантливыми работами вписали яркую страницу в историю мирового искусства», – говорится в поздравлении.

    До этого Кустурица назвал Россию лидером открытий в музыке и литературе.

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    23 ноября 2024, 14:39 • Новости дня
    Источник: Путин обсудит с лидерами ОДКБ удар дальнобойными ракетами вглубь России

    ТАСС: Путин обсудит с лидерами ОДКБ удар дальнобойными ракетами вглубь России

    Источник: Путин обсудит с лидерами ОДКБ удар дальнобойными ракетами вглубь России
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    На сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане будет обсуждаться разрешение Запада наносить удары дальнобойными ракетами по территории России.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, в рамках визита в Казахстан президент России Владимир Путин намерен обсудить с союзниками аспекты кризиса на Украине.

    Источник отметил, что Россия и Казахстан имеют соглашение о взаимной поддержке в случае агрессии. «Поэтому эта тема, безусловно, присутствует в повестке дня», – сказал он.

    Государственный визит Путина в Казахстан запланирован на 27 ноября. На следующий день российский лидер примет участие в саммите ОДКБ, где председательствует Казахстан.

    В среду агентство Bloomberg сообщило, что Украина впервые использовала дальнобойные ракеты Storm Shadow, предоставленные Британией, для удара по целям вглубь российской территории. Президент России Владимир Путин, выступая по телевидению, заявил, что российская противовоздушная оборона успешно отразила атаки западными дальнобойными ракетами. Он также подчеркнул, что дальнобойные западные ракеты не повлияют на успех российской армии в зоне специальной военной операции.

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    25 ноября 2024, 14:27 • Новости дня
    Bloomberg: Казахстан станет внутренним врагом ОПЕК+ в 2025 году

    Bloomberg: ОПЕК+ в 2025 году ждет столкновение с Казахстаном из-за роста добычи нефти

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В 2025 году ОПЕК+ столкнется с проблемой от Казахстана, планирующего увеличить добычу нефти на месторождении Тенгиз после инвестиций в 45 млрд долларов, сообщает Bloomberg.

    Казахстан планирует значительно увеличить добычу нефти на месторождении Тенгиз, в которое вложено 45 млрд долларов. Этот шаг может нарушить квоты ОПЕК+, так как добыча возрастет на 260 тыс. баррелей в день, передает «Прайм».

    Отмечается, что Казахстан на протяжении почти десяти лет был непростым партнером для ОПЕК+, часто превышая свои квоты. Проект по расширению месторождения Тенгиз, над которым работали почти десять лет, должен завершиться к середине 2025 года. Чтобы соблюдать квоты, Казахстану придется снизить добычу на других месторождениях. Однако, учитывая низкую себестоимость добычи на Тенгизе, это маловероятно, так как это очень выгодно для Казахстана и его иностранных партнеров.

    Тенгизское месторождение, управляемое Chevron Corp., является частью трех крупнейших месторождений в Казахстане, куда также входят Карачаганак и Кашаган. Несмотря на возможные экономические преимущества, Казахстан может оказаться в сложной ситуации, балансируя между соблюдением квот и экономической выгодой.

    В понедельник сообщалось, что мировые цены на нефть коррекционно снижаются после роста в течение двух предыдущих торговых сессий.

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    24 ноября 2024, 16:37 • Новости дня
    Путин и Эрдоган обсудили торгово-экономическое сотрудничество

    Путин и Эрдоган обсудили усиление торгово-экономического сотрудничества

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора акцентировали внимание на необходимости повышения эффективности торгово-экономических связей, а также затронули международные темы, сообщила пресс-служба Кремля.

    «В продолжение беседы в Казани 23 октября предметно обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на повышение эффективности торгово-экономического сотрудничества. С учетом этого будут проведены контакты по линии профильных ведомств», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

    Кроме того, лидеры обсудили ряд международных тем.

    Ранее Путин заявил, что Эрдоган на саммите БРИКС в Казани передал России новые предложения по контактам с Киевом, касающиеся судоходства и других вопросов.

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    25 ноября 2024, 19:10 • Новости дня
    Эксперт: Российские миротворцы своими жизнями поддерживают мир

    Эксперт Малькевич: Российские миротворцы предотвращают кровопролитие во многих горячих точках планеты

    Эксперт: Российские миротворцы своими жизнями поддерживают мир
    @ Дмитрий Рыжаков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Российские миротворческие силы участвовали в операциях в ближнем и дальнем зарубежье: в Югославии, Южной Осетии, Приднестровье, Таджикистане, Карабахе, Анголе и ЦАР. В отличие от западных военных, наши действуют только в рамках международного права, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич. 25 ноября отмечается День российского военного миротворца.

    «Современные миротворцы – продолжатели славных воинских традиций. Они ведут свою историю с 1973 года, когда военнослужащие Советской армии прибыли в составе миротворческой миссии ООН в зону Суэцкого канала. Россия и сегодня прикладывает все усилия для того, чтобы избежать кровопролитий в горячих точках планеты», – напомнил Александр Малькевич, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых субъектов России при Общественной палате РФ.

    «Эти люди – герои, призванные достойно представлять государство как гаранта мира. Они зачастую ценой собственной жизни вносили огромный вклад в предотвращение военных конфликтов, сдерживание агрессивных действий противоборствующих сторон в разных регионах мира», – отметил собеседник.

    «Миротворцы участвовали в операциях в ближнем и дальнем зарубежье: в Югославии, Южной Осетии, Приднестровье, Таджикистане, Нагорном Карабахе, Анголе и ЦАР. Во всех этих операциях наши бойцы рисковали собой ради поддержания мира и защиты простых людей. Причем, в отличие от западных военных, наши действуют только в рамках международного права», – продолжил он.

    «Россия всегда выступала за мирное решение любых конфликтов. И только позиция Запада с постоянными провокациями, направленными на срыв любых мирных инициатив, не дает закончить противостояние на Украине. Они в целом зачастую придерживаются радикальной точки зрения и не слышат аргументов разума», – заключил Малькевич.

    Официально День российского военного миротворца был утвержден указом президента России Владимира Путина в 2016 году. В 1973 году 25 ноября на Ближний Восток, где в тот момент разгорелся очередной арабо-израильский конфликт, в составе международных миротворческих сил впервые было направлено советское воинское подразделение.

    Именно эта дата впоследствии стала отмечаться в России как День военного миротворца. Теперь это профессиональный праздник для российских военнослужащих, участвующих в урегулировании региональных вооруженных конфликтов и международных гуманитарных миссиях.

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    25 ноября 2024, 17:39 • Новости дня
    Путин распространил разовую выплату за контракт на СВО на Росгвардию

    Путин распространил разовую выплату за контракт на СВО на служащих Росгвардии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин распространил на служащих Росгвардии выплату в 400 тыс. рублей при заключении контракта для участия в специальной военной операции.

    Путин своим указом предоставил сотрудникам Росгвардии разовую выплату в размере 400 тыс. рублей при подписании контракта для участия в специальной военной операции, передает ТАСС.

    Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, уточняет, что эта мера распространяется на тех, кто заключает контракты с августа текущего года и до конца 2024 года.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, сколько платят на СВО контрактникам в 2024 году, а также о том, какие льготы и выплаты положены участникам СВО и членам их семей.

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    25 ноября 2024, 12:23 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Путина к переговорам по Украине

    Песков сообщил о готовности Путина обсуждать урегулирование конфликта на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин выразил готовность к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков в ответ на планы команды избранного президента США Дональда Трампа.

    Он подчеркнул, что Путин всегда подтверждал свою открытость к мирному процессу, сообщает ТАСС.

    Так он прокомментировал сообщения о том, что команда Дональда Трампа намерена начать работать с действующей американской администрацией над урегулированием конфликта на Украине.

    Ранее Песков заявил о готовности Путина к возможным контактам с избранным президентом США Дональдом Трампом.

    Он также подчеркнул, что заморозка конфликта на Украине является неприемлемым вариантом для России.

    При этом Китай выразил готовность содействовать мирным переговорам по украинскому конфликту и охлаждению ситуации.

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    25 ноября 2024, 13:17 • Новости дня
    Астана предложила территорию для газопровода из России в Китай

    Казахстан предложил территории для газопровода из России в Китай через страну

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Астана готова предоставить территорию для строительства газопровода из России в Китай через Казахстан, сообщил министр энергетики страны Алмасадам Саткалиев.

    Как сообщает ТАСС, Казахстан выразил заинтересованность в проекте поставок газа из России в Китай и готов предоставить свою территорию для строительства газопровода.

    Саткалиев подчеркнул, что вопрос реализации этого проекта зависит от согласия России и Китая. Проект находится в компетенции этих двух стран, которые должны определить основные параметры для его начала.

    Кроме того, в преддверии государственного визита президента России Владимира Путина в Астану 27 ноября, Казахстан выразил готовность обсудить возможное участие Росатома в строительстве атомной электростанции. Саткалиев отметил, что если российская сторона поднимет этот вопрос, Казахстан будет готов к обсуждению. Он также сообщил, что в правительстве Казахстана создана специальная структура для решения вопросов, связанных с проектом атомной электростанции.

    Напомним, спикер Сената Казахстана Маулен Ашимбаев сообщил, что Астана готовится подписать ряд значимых документов с Россией во время визита Владимира Путина, о чем заявил.

    Россия также активно готовится к государственному визиту Путина в Казахстан.

    Перед этой поездкой Путин опубликует статью, посвященную отношениям между Россией и Казахстаном.

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    25 ноября 2024, 11:19 • Новости дня
    Спецслужбы Казахстана пресекли теракт в колонии

    Сотрудники КНБ Казахстана задержали десять сторонников радикальной идеологии, готовивших теракт в колонии

    Tекст: Евгения Караваева

    Сотрудники Комитета национальной безопасности Казахстана задержали подозреваемого, готовившего теракт в колонии, а также его подельников, участвовавших в пропаганде терроризма.

    Сотрудники Комитета национальной безопасности Казахстана задержали подозреваемого в подготовке теракта в одной из колоний страны, а также его подельников, сообщает ТАСС.

    Операцию по задержанию проводили совместно с МВД при координации прокуратуры Алматинской области, уточнили в пресс-службе КНБ. Деятельность десяти сторонников радикальной религиозной идеологии пресекли в учреждениях уголовно-исполнительной системы Алматинской, Костанайской областей и области Жетысу.

    По предварительным данным, один из подозреваемых планировал теракт в условиях заключения, тогда как остальные участвовали в пропаганде терроризма и вербовке. Во время обысков по местам отбывания наказания изъяты холодное оружие, смартфоны и другие вещественные доказательства. Один из задержанных ранее осужден за экстремизм, а остальные отбывают наказание за различные преступления, включая убийство, разбои и кражи. В Алматы задержан еще один подозреваемый, находившийся на пробационном контроле.

    В отношении всех фигурнатов ведутся досудебные расследования по ряду статей Уголовного кодекса Казахстана, таких как «Акт терроризма», «Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма» и «Вербовка или подготовка либо вооружение лиц в целях организации террористической либо экстремистской деятельности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Комитет нацбезопасности Казахстана задержал в городе Актау местного жителя, подозреваемого в подготовке террористического акта.

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    25 ноября 2024, 12:12 • Новости дня
    Путин подчеркнул важность проекта «Без срока давности»

    Путин подчеркнул важность проекта «Без срока давности» для сохранения исторической памяти

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин приветствовал участников форума «Без срока давности», подчеркнув значимость проекта для сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодежи.

    Международный научно-практический форум «Без срока давности. Ключевая точка исторической памяти» проходит в Санкт-Петербурге с 25 по 26 ноября.

    Путин в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, отметил важность этого проекта в сбережении исторической памяти в России, подчеркнув, что форум объединяет людей разных поколений и профессий.

    «Ваш востребованный научный, просветительский проект служит важной, благородной цели – сбережению нашей исторической памяти, патриотическому воспитанию молодежи – и объединяет своей высокой миссией людей разных поколений, возрастов и профессий: представителей органов власти и общественных деятелей, экспертных кругов и средств массовой информации, ученых и архивистов, волонтеров и поисковиков», – говорится в телеграмме президента.

    Путин отметил, что нынешний пятый форум – особенный, так как на нем впервые будут представлены ранее неизвестные архивные документы о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны, материалы судебных процессов, другие важные свидетельства жестоких преступлений нацистов и их пособников.

    Путин выразил уверенность в успешном проведении форума, отметив, что участники смогут наметить дальнейший вектор деятельности и предложить новые идеи. По его словам, форум является важной площадкой для обсуждения вопросов исторической справедливости и памяти.

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    25 ноября 2024, 12:32 • Новости дня
    Песков сообщил о предстоящей встрече Путина с главой ФМБА Скворцовой в Кремле

    Песков сообщил о предстоящей встрече Путина со Скворцовой в Кремле для обсуждения работы ФМБА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин проведет рабочую встречу с главой ФМБА Вероникой Скворцовой в Кремле, в ходе которой будут обсуждены текущие дела и планы ведомства.

    Президент России Владимир Путин запланировал встречу с руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой в Кремле, сообщает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил об этом на брифинге. Встреча состоится в рамках рабочей недели, которая, по словам Пескова, будет наполнена непубличными совещаниями и внутренними встречами.

    Песков подчеркнул значимость ФМБА, отметив, что агентство выполняет важные функции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вероника Скворцова сообщила о готовности одной из онковакцин к применению, президент России Владимир Путин переназначил Скворцову главой Федерального медико-биологического агентства, а также он заслушал ее доклад о ситуации на Каховской ГЭС и Запорожской АЭС.

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    25 ноября 2024, 12:38 • Новости дня
    Кремль сообщил о скором назначении нового посла России в США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Информация о назначении нового российского посла в Соединенных Штатах станет доступна после подписания соответствующего указа, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Когда будет указ о назначении, мы сразу же вам сообщим. Кадровые назначения, вы знаете, мы не анонсируем», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Он пояснил, что Кремль уже определился с кандидатурой нового посла России в США.

    Источники «Коммерсанта» сообщали, что возможным кандидатом на этот пост является директор департамента Северной Америки МИД и бывший посол в Канаде Александр Дарчиев.

    Между тем сам Дарчиев прибыл в Госдуму, сообщает РИА «Новости». В понедельник пройдет закрытое заседание комитета по международным делам Совета Федерации, где будут обсуждаться вопросы назначения и отзывов послов.

    Напомним, что в октябре президент Владимир Путин освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла РФ в США. Антонов занимал этот пост с августа 2017 года.

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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