Кремль анонсировал государственный визит Путина в Казахстан 27-28 ноября

Кремль: Путин в Казахстане обсудит с Токаевым партнерство

Tекст: Елизавета Шишкова

В рамках визита он примет участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, которая пройдет в Астане, говорится на сайте Кремля.

Планируются переговоры между Путиным и президентом Казахстана. Основной темой обсуждения станет развитие стратегического партнерства и союзничества между двумя странами. Важную роль в переговорах сыграет текущая ситуация, когда Казахстан председательствует в ОДКБ, а Россия в Содружестве Независимых Государств и БРИКС. Итогом переговоров станет подписание совместного заявления и ряда межправительственных и коммерческих документов.

Кроме того, президенты России и Казахстана выступят с обращением по видеосвязи к участникам пленарного заседания ХХ Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в Уфе.

Ранее спикер Сената Казахстана Маулен Ашимбаев сообщил, что Астана готовится подписать ряд значимых документов с Россией во время визита Владимира Путина.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин и Токаев опубликуют статьи в СМИ перед визитом российского лидера в республику.