Когда после радостного улюлюкания медиа Европы по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».0 комментариев
Кремль анонсировал государственный визит Путина в Казахстан 27-28 ноября
Кремль: Путин в Казахстане обсудит с Токаевым партнерство
Президент России Владимир Путин 27-28 ноября совершит государственный визит в Казахстан, где обсудит с президентом Касым-Жомартом Токаевым развитие стратегического партнерства и примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане, сообщила пресс-служба Кремля.
В рамках визита он примет участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, которая пройдет в Астане, говорится на сайте Кремля.
Планируются переговоры между Путиным и президентом Казахстана. Основной темой обсуждения станет развитие стратегического партнерства и союзничества между двумя странами. Важную роль в переговорах сыграет текущая ситуация, когда Казахстан председательствует в ОДКБ, а Россия в Содружестве Независимых Государств и БРИКС. Итогом переговоров станет подписание совместного заявления и ряда межправительственных и коммерческих документов.
Кроме того, президенты России и Казахстана выступят с обращением по видеосвязи к участникам пленарного заседания ХХ Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в Уфе.
Ранее спикер Сената Казахстана Маулен Ашимбаев сообщил, что Астана готовится подписать ряд значимых документов с Россией во время визита Владимира Путина.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин и Токаев опубликуют статьи в СМИ перед визитом российского лидера в республику.