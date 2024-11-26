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    Когда после радостного улюлюкания медиа Европы по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему именно Венгрия стала «другой Европой»

    Ирония в том, что на смену проекту Европы от Лиссабона до Владивостока, который был призван укрепить именно западную картину мира, может прийти проект Евразии от Владивостока до Будапешта (пока только до Будапешта), в котором центр тяжести будет смещен далеко на восток.

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    Тимур Шафир Тимур Шафир Голливудский протест против Трампа оказался спектаклем

    Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством страны. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах».

    22 комментария
    26 ноября 2024, 20:28 • Новости дня

    Депутат сняла фильм о Казахстане перед визитом Путина

    Депутат Марина Ким сняла фильм о Казахстане перед визитом Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутат Госдумы, российская журналистка Марина Ким посетила Казахстан, чтобы показать достижения республики в сферах финтеха, IT и креативной индустрии в преддверии визита президента России Владимира Путина.

    В рамках проекта «Новый мир» Ким вместе со своей командой посетила три города: Астану, Караганду и Алма-Ату, чтобы осветить развитие современного Казахстана, передает Tengrinews.kz.

    Ким представила 32-минутный фильм, в котором акцентировала внимание на ключевых достижениях Казахстана за последние десять лет. В нем она рассказала о значительном прогрессе страны в сферах финтеха, IT и креативной индустрии. Среди объектов, попавших в объектив Ким, – Астана Hub, который считается технологическим хабом для стартапов и инновационных IT-проектов.

    В фильме также показан креативный облик бывшей столицы Алма-Аты, которая стала культурным центром с уникальным горнолыжным курортом, и проект российского-казахского производства шин в Караганде, служащий примером успешного промышленного сотрудничества. Внимание уделяется и казахстанским продюсерам, создающим контент для ведущих мировых блогерских домов.

    Кроме того, в фильме поднимается историческая тема. Одной из героинь является внучка легендарного генерала Панфилова, которая возглавляет музей Победы в Алма-Ате.

    Напомним, Кремль анонсировал государственный визит Путина в Казахстан 27-28 ноября. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что на предстоящей встрече в Астане лидеры России и Казахстана могут обсудить возможность транспортировки казахстанской нефти в Германию через российскую территорию.

    26 ноября 2024, 16:18 • Новости дня
    Военные пострадали при атаке ATACMS на аэродром в Курской области

    Минобороны: Военные пострадали при атаке ATACMS на аэродром в Курской области

    Военные пострадали при атаке ATACMS на аэродром в Курской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Аэродром Курск-Восточный подвергся обстрелу восемью ракетами ATACMS, семь из которых были сбиты российскими системами ПВО, сообщило Минобороны.

    «25 ноября 2024 года киевский режим нанес еще один удар восемью оперативно-тактическими ракетами ATACMS по аэродрому Курск-Восточный (н. п. Халино)», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

    Российские системы противовоздушной обороны, включая ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь», сбили семь из восьми запущенных ракет. Одна ракета достигла цели, в результате чего два военнослужащих получили легкие ранения. Также было зафиксировано незначительное повреждение объектов инфраструктуры аэродрома.

    По итогам обследования мест атак было подтверждено, что удары наносились именно ракетами ATACMS американского производства, сообщило Минобороны.

    Накануне Telegram-каналы сообщили, что украинские военные обстреляли ракетами ATACMS аэродром в Курской области, большую часть выпущенных ракет перехватили. Европейское издание Advance заявило, что удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по России являются прямым нападением США и их союзников, при этом этими вооружениями управляют американские, британские и французские военные. Американское издание National Review считает, что разрешение США использовать ракеты ATACMS для ударов с территории Украины по России будет неэффективно из-за позднего принятия решения.

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    26 ноября 2024, 11:40 • Новости дня
    Военные эксперты оценили подготовленную Францией бригаду ВСУ «Анна Киевская»

    Военный эксперт: Обученных во Франции украинских солдат хватит на несколько недель

    Военные эксперты оценили подготовленную Францией бригаду ВСУ «Анна Киевская»
    @ EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    Бригада «Анна Киевская» не получила полностью заявленной Францией военной техники. Учитывая небольшую численность формирования, изменить ход боевых действий не выйдет. К тому же, как показала практика, тренировки в странах НАТО также не дают ощутимого результата, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Михаил Онуфриенко и Константин Сивков. Ранее подготовленная во Франции бригада ВСУ «Анна Киевская» вернулась на Украину для участия в боях.

    «Бригада названа в честь дочери Ярослава Мудрого Анны, которая вышла замуж за французского короля Генриха Первого, став тем самым королевой европейского государства. Разумеется, до последних лет в историографии ее имя никогда не упоминалось с приставкой «Киевская», но, как мы знаем, на Западе любят переиначивать страницы прошлого», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Что касается самой бригады, то она готовилась в качестве наступательного формирования, которое, как предполагалось, должно переломить ход боевых действий. В настоящий момент она является последним осколком стратегического резерва ВСУ. Куда именно ее направят – непонятно. Допускаю, что местами дислокации могут стать приграничье или Курахово», – отмечает он.

    «Формирование не до конца укомплектовано. Изначально планировалось, что в него войдут около 4,5 тыс. обученных военных, однако в итоге удалось собрать лишь около 2,3 тыс. солдат. Бригада вышла «половинчатой». Примечательно, что около 120 представителей ее личного состава попросили у Франции политического убежища», – акцентирует собеседник.

    «Снабдить формирование техникой в полной мере также не получилось. При таких условиях надеяться на то, что оно сможет переломить ход боевых действий, глупо. Тем не менее сам факт прибытия подкрепления может помочь ВСУ удержать имеющиеся позиции, но лишь в краткосрочной перспективе», – рассказывает эксперт.

    «Мы уже сталкивались с подразделениями, которые проходили подготовку в странах НАТО. Например, бригады, обучавшиеся в Британии, какой-либо эффективностью не отличались. Их тренировали по методичкам контртеррористических операций, суть которых крайне далека от современных полномасштабных конфликтов», – полагает он.

    «К тому же сам боевой опыт Франции можно поставить под сомнение. Армия этой страны не отличается боевыми достижениями в войнах в новейший период истории человечества. Скорее всего, республика готовила специалистов ВСУ к использованию западной техники. Тем не менее данная квалификация вряд ли позволит им внести значимый вклад в ход противостояния», – считает Онуфриенко.

    Доктор военных наук Константин Сивков, в свою очередь, не исключает, что бригаду могут направить и на Запорожское направление. Однако, как уточнил собеседник, украинских солдат, обученных во Франции, хватит лишь на несколько недель боевых действий. Он напомнил, что, согласно данным Минобороны России, в сутки ВСУ теряют в среднем около 1,5 тыс. человек. «При таких темпах несложно посчитать, сколько продержится «Анна Киевская», – добавил Сивков.

    Эксперт также отметил, что речь идет о «мотострелковой бригаде, оснащенной французским оружием». «Говорить о каких-то уникальных навыках украинских военных после подготовки под ведением Парижа не приходится, потому что опыт ведения боевых действий ВСУ в нынешних условиях не сопоставим с тем, что им могут предложить французы», – заключил Сивков.

    Ранее бригада ВСУ «Анна Киевская», прошедшая подготовку во Франции, вернулась на Украину для участия в боевых действиях. Обучение военных завершилось 14 ноября. В подготовке солдат принимали участие около 1,5 тыс. специалистов республики. По словам министра обороны страны Себастьяна Лекорню, Париж готов продолжить тренировки представителей ВСУ.

    В состав бригады входит более 2 тыс. человек. Подразделение включает в себя три пехотных батальона, инженерный и артиллерийский корпус, а также формирования наземно-воздушного наблюдения и разведки. Как отмечал полковник Гийом Вансин, который был одним из наставников бойцов ВСУ, часть личного состава уже принимала участие в боевых действиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция планировала передать бригаде 128 бронемашин, 18 гаубиц «Цезарь», а также легкие колесные танки AMX-10. Кроме того, сообщалось, что Париж оснастит формирование 20 переносными противотанковыми ракетными комплексами «Милан» и десятью грузовиками TRM.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    26 ноября 2024, 14:53 • Новости дня
    ФСБ объявила о высылке британского дипломата

    ФСБ: Британский дипломат Прайор лишен аккредитации за подрывную деятельность

    Tекст: Валерия Городецкая

    Второго секретаря политического отдела посольства Британии Уилкса Эдварда Прайора лишили аккредитации и предписали покинуть Россию в течение двух недель из-за угрозы безопасности страны, сообщила ФСБ.

    Дипломат, «сменивший на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков, высланных из России в августе», при оформлении въезда в Россию указал ложные данные, что является нарушением законодательства, пояснили в ЦОС ФСБ, передает РИА «Новости». ФСБ также обнаружила признаки его участия в разведывательно-подрывной деятельности, которая угрожает безопасности государства.

    На основании этих фактов Министерство иностранных дел России в сотрудничестве с другими ведомствами приняло решение о лишении Прайора аккредитации. Ему предписано покинуть Россию в двухдневный срок.

     «ФСБ России продолжит работу по противодействию разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб всеми доступными методами», – подчеркнули в российской спецслужбе.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова высказалась о недооценке роли Британии в антироссийской гибридной войне, подчеркнув опасность таких разговоров.

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    26 ноября 2024, 16:36 • Новости дня
    Минобороны показало фото сбитых в Курской области американских ракет ATACMS

    Минобороны показало фото атаковавших аэродром в Курской области американских ракет ATACMS

    Минобороны показало фото сбитых в Курской области американских ракет ATACMS
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых запечатлены обломки американских дальнобойных ракет ATACMS, накануне атаковавших аэродром Курск-Восточный в Курской области.

    На фото из Telegram-канала военного ведомства показаны фрагменты уничтоженных российской ПВО ракет ATACMS американского производства.

    Во вторник Минобороны сообщило, что аэродром Курск-Восточный 25 ноября подвергся обстрелу восемью ракетами ATACMS, семь из которых были сбиты российскими системами ПВО. Одна ракета достигла цели, в результате чего два военнослужащих получили легкие ранения.

    Также сообщалось, что 23 ноября ВСУ нанесли два удара американскими дальнобойными ракетами ATACMS по дивизиону С-400 в Курской области.

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    26 ноября 2024, 19:52 • Новости дня
    Россия не вернулась в Исполсовет ОЗХО

    Россия не смогла вернуться в Исполсовет ОЗХО

    Tекст: Валерия Городецкая

    На состоявшемся голосовании в рамках 29-й Конференции государств-участников Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) России не удалось получить место в Исполнительном совете на 2025-2027 годы.

    Два места от восточноевропейской группы достались Северной Македонии и Чехии, набравшим 86 и 128 голосов соответственно, передает ТАСС. Россия получила 56 голосов.

    Посол РФ в Нидерландах, постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин заявил, что сложившаяся ситуация является признаком кризиса в организации. Он подчеркнул, что при формировании состава совета важно учитывать справедливое географическое распределение и политические интересы безопасности, но по политическим мотивам препятствуется участие определенных стран.

    Тарабрин отметил, что на Россию приходится почти 37% объектов в Восточной Европе, подлежащих инспекциям ОЗХО. Он добавил, что Россия уничтожила крупнейший в мире арсенал химического оружия, доставшийся от СССР, и обладает уникальной экспертизой в этой области. Он также подчеркнул, что Чехия и Северная Македония в своих заявлениях бросали тень на Россию, а не говорили о своих достижениях.

    В ноябре прошлого года Россия лишилась места в Исполнительном совете ОЗХО по результатам голосования. В октябре Россия выдвинула свою кандидатуру на одно из двух свободных мест в Исполнительном совете ОЗХО.

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    26 ноября 2024, 16:59 • Новости дня
    Ушаков раскрыл одну из тем встречи Путина и Токаева

    Ушаков: Путин может обсудить с Токаевым транспортировку нефти из Казахстана в Германию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На предстоящей встрече в Астане президенты России и Казахстана могут обсудить возможность транспортировки казахстанской нефти в Германию через российскую территорию, что требует соответствующих подготовительных материалов, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    По его словам, президент России Владимир Путин может обсудить с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым вопрос транспортировки казахстанской нефти в Германию во время своего визита в Астану 27-28 ноября, сообщает ТАСС. Ушаков подчеркнул, что обсуждение различных тем в контексте энергетики будет частью переговоров.

    Ушаков подтвердил, что материалы для переговоров уже подготовлены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль анонсировал, что президент России Владимир Путин совершит государственный визит в Казахстан 27-28 ноября, где предполагается обсуждение важных вопросов двустороннего сотрудничества. В ходе подготовки к этому визиту Астана предложила территорию для строительства газопровода из России в Китай, что может способствовать укреплению энергетического партнерства между этими странами.

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    26 ноября 2024, 18:54 • Новости дня
    WP: Украину вскоре могут подтолкнуть к переговорам с Россией
    WP: Украину вскоре могут подтолкнуть к переговорам с Россией
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские и европейские чиновники обсуждают возможность мирных переговоров между Украиной и Россией, пишет Washington Post (WP).

    Как говорится в материале WP, источники издания утверждают, что эти переговоры могут включать территориальные уступки со стороны Украины, передает РИА «Новости».

    Кроме того, отмечается, что ранее в Европейском союзе тема мирных переговоров была практически табуирована, но теперь наблюдается «тихое признание» возможности территориальных уступок для достижения мира.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин готов к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Китай выразил готовность содействовать мирным переговорам по украинскому конфликту и охлаждению ситуации.

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    25 ноября 2024, 21:24 • Новости дня
    Пожар на складе на юге Москвы полностью потушен

    МЧС: Пожар на складе на юге Москвы полностью потушен

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве ликвидирован пожар на складе на Промышленной улице, где хранилась бумажная и пластиковая продукция, при этом удалось предотвратить распространение огня на соседнее помещение с емкостями фреона, сообщили в МЧС России.

    Причина ЧП устанавливается, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Напомним, в понедельник в Москве произошло возгорание на складе, огонь охватил до 3 тыс. квадратных метров. Сообщалось, что в тушении крупного пожара на юге столицы задействовали вертолет из Московского авиационного центра и пожарный поезд.

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    26 ноября 2024, 11:07 • Новости дня
    Лавров обвинил Запад в попытке устроить революцию в Грузии
    Лавров обвинил Запад в попытке устроить революцию в Грузии
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил Запад в провоцировании внутренних конфликтов в Грузии, заявив о попытках развязать цветную революцию в стране.

    По его словам, западные страны не брезгуют «грязными геополитическими технологиями», включая масштабные информационные войны и попытки организации цветных революций, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что такие действия угрожают стабильности региона и могут привести к непредсказуемым последствиям.

    Ранее стало известно, что грузинские оппозиционные партии возобновили акции протеста в Тбилиси, перекрыв площадь Героев, и объявили, что митинги продлятся до вечера субботы. Столкновения в Тбилиси против итогов парламентских выборов привели к нападению на съемочную группу канала «Имеди».

    Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе заявил, что грузинская оппозиция, которая начала парализовывать центральные магистрали Тбилиси, преследует цель «показать Западу картинку».

    В Грузии сообщили, что США используют протестные группы для силового воздействия, включая вооруженное противостояние с властями.

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    25 ноября 2024, 23:52 • Новости дня
    В зону СВО решили отправить 26-й казачий батальон

    Атаман ВсКО сообщил о формировании 26-го добровольческого казачьего батальона для СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Виталий Кузнецов заявил о скором отправлении 26-го казачьего батальона в зону специальной военной операции и подчеркнул значимость вовлечения молодежи в развитие казачества.

    26-й добровольческий казачий батальон готовится к отправке в зону специальной военной операции. Атаман Всероссийского казачьего общества (ВсКО) Виталий Кузнецов отметил, что на передовой уже находятся более 250 атаманов. В разговоре о развитии казачества он подчеркнул важность вовлечения молодежи и создания казачьих обществ в регионах Донбасса и Новороссии, передает ТАСС.

    Кузнецов рассказал о продолжающейся работе по формированию казачьих обществ в новых регионах, включая взаимодействие с силовыми структурами и МЧС.

    Особое внимание уделяется привлечению молодежи: свыше 300 тыс. человек обучаются на казачьих образовательных программах, а по всей стране открыты 32 кадетских казачьих корпуса.

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    26 ноября 2024, 00:38 • Новости дня
    Шойгу заявил о планах России по развитию связей с Афганистаном

    Сергей Шойгу обсудил с Кабулом двустороннее сотрудничество и безопасность

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия настроена на расширение сотрудничества с Афганистаном во множестве сфер, включая экономику и безопасность, о чем заявил Сергей Шойгу на встрече с афганским вице-премьером.

    Россия стремится развивать двустороннее сотрудничество с Афганистаном в разных областях, передает ТАСС. На встрече с вице-премьером Афганистана Моххамадом Абдул Кабиром, секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу подчеркнул важность конструктивного политического диалога между двумя странами. Визит Шойгу включал несколько раундов переговоров, на которых обсуждались вопросы экономики, транспорта и безопасности.

    «Нацелены на развитие двустороннего сотрудничества между Россией и Афганистаном по всему спектру направлений», – заявил Шойгу, добавив, что Россия готова поддерживать процесс внутриафганского урегулирования. Он отметил, что становление стабильного и независимого Афганистана отвечает интересам всех стран региона. Российская сторона планирует продолжать оказывать помощь Афганистану в интеграции в региональные структуры и объединения.

    Шойгу также отметил необходимость активизации торгово-экономического сотрудничества и борьбы с вызовами безопасности, такими как терроризм и незаконный оборот наркотиков. По его словам, США должны взять на себя основную ответственность за восстановление Афганистана после своих военных действий в этой стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва планирует исключить талибов из черного списка для развития отношений с Афганистаном.

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    26 ноября 2024, 17:56 • Новости дня
    Для детей мигрантов запланировали создать образовательные центры

    Кравцов рассказал о планах создать центры изучения русского языка для детей мигрантов

    Для детей мигрантов запланировали создать образовательные центры
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России планируют открыть центры по изучению русского языка для детей мигрантов, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на встрече со студентами института «Первая академия медиа» Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова.

    Кравцов отметил, что вопрос создания таких центров активно прорабатывается, однако точные сроки их открытия пока сложно назвать, передает ТАСС. По его словам, это может занять два-три года.

    «Да, такие центры [по изучению русского языка] планируются создать. В какие сроки? Сложно сказать, <…> но этот вопрос сейчас прорабатывается. Может, в течение двух-трех лет. Обязательно, конечно, такие центры помощи в изучении русского языка надо создавать», – сказал министр.

    Напомним, в Госдуму внесли законопроект, запрещающий зачисление в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. Ранее педагоги раскритиковали идею не принимать в школы не говорящих по-русски детей мигрантов.

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    26 ноября 2024, 15:07 • Новости дня
    Посол Британии Кейси прибыл в МИД из-за разведдеятельности сотрудника дипмиссии

    Посол Британии Кейси прибыл в МИД России по вызову из-за разведдеятельности сотрудника

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол Британии в Москве Найджел Кейси приехал в МИД России после вызова, связанного с разведывательной деятельностью одного из сотрудников британской миссии.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила информацию о вызове британского посла, передает ТАСС. «В МИД вызван британский посол», – заявила она.

    Напомним, второго секретаря политического отдела посольства Британии Уилкса Эдварда Прайора лишили аккредитации и предписали покинуть Россию в течение двух недель из-за угрозы безопасности страны. Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее высказалась о недооценке роли Британии в антироссийской гибридной войне, подчеркнув опасность таких разговоров.

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    26 ноября 2024, 14:47 • Новости дня
    Крупнейшее месторождение йода открыли в Архангельской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Архангельской области обнаружили крупнейшее месторождение йода, что позволит развивать производство в фармацевтической, косметологической сферах и для нужд ВПК, сообщил глава региона Александр Цыбульский в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.

    Цыбульский подчеркнул, что до санкционного периода практически весь йод импортировался, но теперь, благодаря созданию территории опережающего развития «Столица Севера», область сможет обеспечить собственные потребности в йоде, передает ТАСС.

    «Сегодня мы открыли одно из крупнейших месторождений йодных вод, сейчас запускаем проект по добыче этого йода», – заявил губернатор.

    Он также отметил, что поддержка проекта со стороны федерального правительства и президента России была решающей для его реализации. Кроме того, он указал на значимость этого проекта для ВПК.

    Ранее ученые института нефти и газа провели геологические исследования в Красноярском крае и Якутии и выявили перспективные зоны для разработки новых месторождений нефти и газа.

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    26 ноября 2024, 14:19 • Новости дня
    Силуанов: Не стоит ждать повышения ключевой ставки, когда думаешь – сбывается

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр финансов Антон Силуанов призвал не нагнетать ожидания роста ключевой ставки, отметив, что слишком частое обсуждение этого вопроса может привести к его реализации.

    Выступая на пленарном заседании IX Международного форума Финансового университета, Силуанов затронул тему ключевой ставки ЦБ, призвав не создавать излишних ожиданий относительно ее повышения, передает ТАСС.

    «Почему все ждут повышения ставки? Не надо создавать каких-то дополнительных ожиданий таких. Знаете, когда думаешь много об этом, сбывается. Поэтому надо думать об обратном», – заявил министр.

    Напомним, в октябре Центральный банк России повысил ключевую ставку до рекордных 21%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ключевой ставки возможно в 2025 году при условии отсутствия дополнительных внешних шоков и снижении инфляции до 4–4,5%.

    Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил, что ЦБ, возможно, больше не будет повышать ключевую ставку, поскольку инфляционные процессы находятся под контролем.

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    Россия готова взять на прицел РСМД Лос-Анджелес и Сан-Франциско

    Россия может разместить РСМД в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Как сообщили в МИД, это станет ответным шагом на действия со стороны США. В экспертном сообществе отмечают, что речь, скорее всего, идет о восточных регионах России. Какую угрозу представляют для США российские вооружения в Азии и как это отразится на балансе сил в Европе? Подробности

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    Зверства ВСУ в Селидово подтвердили ненависть Украины к Донбассу

    Международный общественный трибунал по преступлениям киевского режима сообщил, что украинские военные при отступлении убили не менее 100 жителей Селидово. Боевики расстреливали мирных граждан в домах, во дворах и на улицах города. Эксперты предполагают, что офис Зеленского попытался инициировать «Бучу 2.0» и обвинить в этом российских военных. Подробности

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    Почему румыны проголосовали за «пощечину» НАТО и Украине

    В Румынии внезапно случилось «политическое землетрясение», нанесшее «великолепную пощечину ЕС и НАТО». Такие оценки звучат сегодня на Западе по поводу сенсационной победы в первом туре выборов президента Румынии человека, который плохо относится к НАТО и Украине и хорошо – к российскому руководству. Как такое произошло? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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