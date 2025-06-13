Умер народный артист России Михаил Янко

Tекст: Вера Басилая

Правительство Липецкой области сообщило о смерти народного артиста России Михаила Янко на 75-м году жизни, передает ТАСС.

Власти региона выразили соболезнования его родным, близким и коллегам, отметив, что Янко был выдающимся актером, посвятившим сцене более 40 лет и создавшим множество запоминающихся образов в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого.

Особое место в его творчестве занимали герои из произведений Антона Чехова; за роль Астрова в спектакле «Дядя Ваня» в 1985 году Михаил Янко был удостоен Государственной премии РСФСР.

В пресс-службе также подчеркнули, что Янко отличался не только талантом артиста, но и был наставником для молодых коллег, служа примером преданности театру и мастерству для нескольких поколений липецких актеров.

Михаил Янко родился в 1950 году в Воронеже, учился в детской редакции литературно-драматических передач на местном телевидении, первой его ролью на экране стал персонаж Пуделя Артемона из «Золотого ключика» Алексея Толстого. С 1965 года он играл в Театре юношеского творчества при Дворце культуры Воронежского авиационного завода, а в 1971 году окончил актерский факультет ГИТИСа. В разные годы он выступал на сценах Ульяновского драматического театра и МХАТа им. А.М. Горького, но основная часть его творческой жизни прошла в Липецке.



