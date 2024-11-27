Сейчас, когда очертания международного порядка в Европе определяются на полях сражений, стабильность на юго-восточном направлении требует от Москвы инициативы и терпения.2 комментария
Путин заявил о росте объема сотрудничества с Казахстаном
Путин заявил о росте объема сотрудничества с Казахстаном до 30 млрд долларов
Взаимный объем сотрудничества между Россией и Казахстаном продолжает увеличиваться, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым с участием членов делегаций двух стран.
«Взаимный объем сотрудничества увеличивается: он уже под 30 млрд долларов. Несмотря на все сложности сегодняшнего дня, это взаимодействие только расширяется и становится более интересным и взаимовыгодным для обеих сторон. Мы говорили не только о промышленности, о финансах, но завтра еще и поговорим о такой важнейшей на сегодняшний день составляющей, как безопасность, – уже в рамках ОДКБ», – приводит слова Путина Telegram-канал Кремля.
Он отметил, что в составе российской делегации в Казахстан «полправительства приехало». «Мы всем вам – я сейчас говорю и от имени российской делегации, видите, у нас здесь полправительства Российской Федерации сегодня в Казахстан приехало, – мы вам благодарны за ту атмосферу, которая создана для нашей совместной работы», – сказал Путин, передает ТАСС.
Ранее Путин заявил о готовности России и Казахстана решать взаимные вопросы. Он также отметил динамичное развитие отношений Москвы и Астаны.