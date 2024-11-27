Путин заявил о динамичном развитии отношений России и Казахстана

Tекст: Дарья Григоренко

«Мы и дружим, и отношения деловые поддерживаем. И все развивается действительно самым динамичным, самым лучшим образом, мы в постоянном контакте», – обратился Путин к Токаеву на переговорах в узком составе, передает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что к переговорам подготовлен ряд важных документов, включая совместное заявление и целый пакет соглашений по различным направлениям. Президент РФ заявил: «Россия остается одним из крупнейших торгово-экономических партнеров Казахстана – почти 28,5 млрд долларов торгового оборота было в прошлом году, он растет, инвестиции приличные – 13 млрд долларов в казахстанскую экономику».

«Мы очень дорожим развитием гуманитарных связей по линии гражданских обществ, образования, науки», – признался российский лидер. По его словам, из иностранных студентов, обучающихся в РФ, большинство – представители Казахстана.

Путин отметил успешное развитие межрегионального сотрудничества и поблагодарил Токаева за постоянное внимание к развитию российско-казахстанских связей, назвав Казахстан «надежным другом».

Напомним, Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом, самолет российского лидера приземлился в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в Астане. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил Путина в аэропорту. Визит российского лидера в Казахстан продлится с 27 по 28 ноября. Ранее в Кремле сообщили, что в Астане завершились последние приготовления к визиту Путина, включая торжественную встречу с самолетами ВВС и почетным караулом.