Путин прилетел в Казахстан

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом сообщил Кремль в Telegram-канале.

Это второй визит Путина в Казахстан в этом году, но первый с таким высоким дипломатическим статусом, передает ТАСС. Официальная церемония встречи состоится в резиденции главы казахстанского государства «Акорда», где лидеры проведут целый день.

Запланированы переговоры как в узком кругу, так и с делегациями, а также подписание совместных документов. Одним из ключевых мероприятий станет участие в пленарном заседании 20-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который проходит в Уфе. В рамках форума лидеры выступят по видеосвязи.

Кроме того, запланирована церемония открытия филиала Казахского национального университета им. Аль-Фараби в Омском государственном университете имени Достоевского по видеосвязи. На следующий день, 28 ноября, Путин продолжит свою работу в Астане, участвуя в саммите Организации Договора о коллективной безопасности.

Напомним, визит Путина в Казахстан продлится с 27 по 28 ноября. Ранее в Кремле сообщили, что столица Казахстана завершила последние приготовления к визиту Путина, включая торжественную встречу с самолетами ВВС и почетным караулом.