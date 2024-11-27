Токаев встретил Путина в аэропорту Астаны

Tекст: Валерия Городецкая

Кадры встречи лидеров двух стран опубликовал Telegram-канал Кремля.

Церемония официальной встречи прошла в резиденции президента Казахстана «Акорда» в Астане, где главы двух государств обменялись крепкими рукопожатиями с членами обеих делегаций, передает ТАСС. Глава России принял рапорт у офицера, возглавляющего выстроившиеся расчеты почетного караула, после чего военный оркестр исполнил гимны России и Казахстана в соответствии с дипломатическим протоколом.

После церемонии президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели смотр выстроившихся в фойе резиденции расчетов почетного караула. Затем они направились на переговоры, которые запланированы в узком и расширенном составе.

Резиденция «Акорда», построенная в 2004 году, расположена в центре Астаны и окружена административными зданиями, такими как здание правительства, палаты парламента и Дом министерств. Архитектурный стиль резиденции сочетает светлые тона с золотым, синим и зеленым цветами. Общая площадь составляет 36 720 кв. метров, высота со шпилем – 86 метров.

Напомним, Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом, самолет российского лидера приземлился в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в Астане. Визит российского лидера в Казахстан продлится с 27 по 28 ноября. Ранее в Кремле сообщили, что в Астане завершились последние приготовления к визиту Путина, включая торжественную встречу с самолетами ВВС и почетным караулом.