Канцелярия Нетаньяху сообщила о планах провести разговор с Путиным

Иран пообещал жесткий ответ на атаку Израиля после гибели людей

Tекст: Ольга Иванова

Заявление правительства Ирана о готовности жестко ответить на действия Израиля опубликовало агентство ТАСС. Власти страны подчеркнули, что удары Израиля по иранской территории привели к гибели гражданских лиц, в том числе ученых, и военных.

В официальном заявлении говорится: «Сегодня все мы, народ, правительство и руководство Ирана, можем громко и решительно заявить, что сионисты – террористы и агрессоры. Мы имеем полное право на ответ и дадим его. Без всяких внутренних разногласий мы дадим жесткий ответ этому террористическому режиму».

В документе отмечено, что позиция иранского общества и властей по вопросу о необходимости ответа на атаку полностью совпадает, и внутренний консенсус по этому поводу достигнут.

Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.

Иран направил к Израилю более сотни беспилотников, которые, по оценкам военных, будут лететь несколько часов до достижения цели.

В результате нападения Израиля на территорию Ирана были убиты шесть специалистов, связанных с ядерной программой.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате авиаударов Израиля по Тегерану в ночь на 13 июня погибли главком КСИР генерал-майор Хоссейн Салами и командующий центральным штабом генерал-майор Голам Али Рашид.