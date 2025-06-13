Песков: Россия осуждает эскалацию между Израилем и Ираном

Tекст: Валерия Городецкая

«Россия обеспокоена и осуждает резкую эскалацию напряженности», – сказал он, передает РИА «Новости».

Песков отметил, что президент Владимир Путин получает доклады о развитии ситуации в режиме реального времени по линиям Министерства обороны, Службы внешней разведки и Министерства иностранных дел. По его словам, глава государства держит происходящее под постоянным контролем.

Кроме того, пресс-секретарь сообщил, что МИД по поручению Путина в ближайшее время опубликует развернутое заявление по ситуации между Израилем и Ираном. Этот документ будет также направлен в Организацию Объединенных Наций.

Турция и Египет выразили резкое осуждение израильских авиаударов по территории Ирана, предупредив о риске серьезной эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее власти ОАЭ и Катара выступили против израильского удара по Ирану.