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Песков: Россия осуждает эскалацию между Израилем и Ираном
Россия обеспокоена резкой эскалацией напряженности между Израилем и Ираном и осуждает происходящее, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Россия обеспокоена и осуждает резкую эскалацию напряженности», – сказал он, передает РИА «Новости».
Песков отметил, что президент Владимир Путин получает доклады о развитии ситуации в режиме реального времени по линиям Министерства обороны, Службы внешней разведки и Министерства иностранных дел. По его словам, глава государства держит происходящее под постоянным контролем.
Кроме того, пресс-секретарь сообщил, что МИД по поручению Путина в ближайшее время опубликует развернутое заявление по ситуации между Израилем и Ираном. Этот документ будет также направлен в Организацию Объединенных Наций.
Турция и Египет выразили резкое осуждение израильских авиаударов по территории Ирана, предупредив о риске серьезной эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Ранее власти ОАЭ и Катара выступили против израильского удара по Ирану.