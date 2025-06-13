ОАЭ и Катар осудили израильскую атаку на Иран

Tекст: Ольга Иванова

Объединенные Арабские Эмираты самым решительным образом осудили израильское военное нападение на Иран, передает ТАСС. В заявлении министерства иностранных дел Эмиратов выражается глубокая обеспокоенность продолжающейся эскалацией и ее последствиями для безопасности и стабильности в регионе. Внешнеполитическое ведомство ОАЭ подчеркнуло необходимость проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать дальнейшего расширения конфликта.

Власти Катара также решительно осудили удары Израиля по территории Ирана. В заявлении, опубликованном на странице катарского МИД в социальной сети X, отмечается, что подобные действия представляют собой опасную эскалацию, которая угрожает стабильности в регионе и подрывает усилия по деэскалации. Катар подчеркнул, что нападение отражает повторяющуюся модель агрессивной политики.

Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.

Иран направил к Израилю более сотни беспилотников, которые, по оценкам военных, будут лететь несколько часов до достижения цели.